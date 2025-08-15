『年代別動画調査2025（20代編）』視聴頻度・ジャンル・デバイスの三大トレンド（動画制作マッチングサイト『一括.jp』調べ）
https://emeao.jp/ikkatsu-column/recruit_video_success_cost_tips/ 動画制作マッチングサイト『一括.jp』20代の動画視聴のリアルを調査
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327413&id=bodyimage1】
スマートフォンやSNSの普及とともに、動画は日常に自然と溶け込みました。通学・通勤の移動中、休憩時間、週末のリラックスタイムまで、あらゆる瞬間に動画が再生され、生活のリズムやコミュニケーションの一部を担っています。もはや動画は“楽しむもの”や“情報を得るためのもの”を超え、欠かせない生活習慣となりつつあります。
こうした背景を踏まえ、厳選された動画・映像制作会社を紹介するBtoBマッチングサイト『一括.jp（https://emeao.jp/ikkatsu-column/recruit_video_success_cost_tips/ ）』は、20代の男女100名を対象にアンケート調査を実施しました。調査は「動画視聴頻度」「好まれるジャンル」「利用デバイス」という3つの視点から、20代ならではのリアルな視聴習慣を浮き彫りにしています。
これから動画活用を検討する企業にとっても、すでにマーケティング施策として取り入れている企業にとっても、若年層への理解を深め、より響くコンテンツ設計につなげるためのヒントとなるはずです。
▼調査概要
◆ 調査1：YouTubeやSNSなどで配信される動画の視聴頻度
◆ 調査2：普段よく視聴する動画のジャンルは？
◆ 調査3：動画視聴時によく利用するデバイスは？
◆ まとめ：20代の動画習慣から逆算するマーケティング戦略
調査結果1：YouTubeやSNSなどで配信される動画を、普段どのくらいの頻度で視聴しますか？※短時間の視聴や“ながら見”も含めてお答えください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327413&id=bodyimage2】
最も多かったのは「1日に何度も動画を視聴する」で、全体の46.0％（46人）を占め、日常生活の中で動画視聴が習慣化している人が半数近くに上ることが分かります。
次いで「ほとんど視聴しない」が25.0％（11人）となり、動画視聴をほぼ行わない層も一定数存在しており、視聴習慣の有無がはっきり分かれる傾向が見られます。
「ほぼ毎日1回視聴する」は15.0％（15人）で、日常的に動画を利用する層をさらに押し上げています。
一方、「週に3～4日程度視聴する」は8.0％（8人）、「週に1～2日程度視聴する」は3.0％（3人）、「月に数回程度」は3.0％（3人）と、週単位や月単位の視聴頻度にとどまる層は少数派でした。
調査結果2：普段よく視聴する動画のジャンルはどれですか？※複数選択可（注1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327413&id=bodyimage3】
（注1） 本設問は複数選択式ですが、選択肢は3つまでに制限しています。これにより、よく視聴する動画のジャンルをより明確に把握できるようにしています。
最も多く視聴されているジャンルは「エンターテインメント（バラエティ・ドラマ・アニメ・映画など）」で41.0％（41人）と、幅広い娯楽コンテンツへの高い関心がうかがえます。
次いで「音楽関連（ミュージックビデオ・ライブ映像など）」が30.0％（30人）となり、音楽視聴も定番の選択肢となっています。
「ゲーム（実況プレイ・eスポーツ・ゲーム解説など）」は26.0％（26人）で、高い支持を集めている様子が見られます。
また、「Vlog・日常動画（生活の記録・ルーティン紹介など）」は24.0％（24人）と、個人発信型のコンテンツも一定の人気があります。
