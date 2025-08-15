チタンベースの粉末市場2025-2031：世界市場規模、成長、動向、予測の最新分析
チタンベースの粉末とは、金属チタンまたはチタン合金を微細な粒子状に加工した金属粉末であり、主に粉末冶金、積層造形（3Dプリンティング）、表面処理、熱間スプレーなどの分野で用いられる。純チタン粉末とチタン合金粉末（Ti-6Al-4Vなど）に分類され、その物理的特性は高い比強度、耐腐食性、生体適合性、耐熱性に優れている。さらに、微粒径化・球状化・酸素含有量の制御など、用途に応じた粉末設計が可能である点も、チタンベース粉末の汎用性と価値を高めている。医療用インプラント、航空宇宙部品、電動車部材、工業用コーティングなど、多様な産業領域で需要が拡大しており、次世代の先端材料としての位置づけが強まっている。
チタンベース粉末業界の大きな特徴は、「高性能化」と「複合化」の二軸的な進化にある。高性能化の観点では、粉末の球状度向上、酸素含有量の精密制御、粒度分布の最適化などが進み、用途別にカスタマイズされた粉末設計が求められている。一方、複合化の流れでは、チタン粉末を他の金属やセラミック微粒子と複合させることで、機械的特性や機能性の付加が実現されつつある。たとえば、高温耐性を持つチタン-アルミ複合粉末や、電磁波吸収性を備えるチタン-カーボン系粉末などが注目されており、マテリアル開発の柔軟性が飛躍的に高まっている。こうした多機能・多用途への対応力が、既存の製造プロセスと融合する形で新たな市場価値を創出している。
市場を牽引する主な要因としては、「軽量化志向」「脱炭素要求」「製造プロセスのカスタマイズ化」が挙げられる。まず、航空・自動車業界では、燃費向上や航続距離延伸のために軽量かつ高強度な材料が不可欠であり、チタン粉末の活用が進んでいる。次に、カーボンニュートラルを見据えた製造改革において、粉末冶金による省エネルギー成形や材料ロスの削減が評価されており、持続可能な材料としての地位が確立されつつある。また、3Dプリンティング技術の台頭により、従来の大量生産では対応できなかった個別設計・少量多品種対応が可能となり、高付加価値製品の製造を後押ししている。これにより、医療やエネルギー産業における特殊用途向けチタン粉末のニーズも拡大している。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルチタンベースの粉末市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.1%で、2031年までにグローバルチタンベースの粉末市場規模は5.2億米ドルに達すると予測されている。
図. チタンベースの粉末世界総市場規模
図. 世界のチタンベースの粉末市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、チタンベースの粉末の世界的な主要製造業者には、ATI、Fengxiang Titanium、Kymera International、Toho Titanium、OSAKA Titanium、ADMA Products、MTCO、Eckart、GfE、AP&Cなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約59.0%の市場シェアを持っていた。
今後の業界展望としては、チタン粉末の供給安定化と品質高度化が主要なテーマとなる。特に、原料であるスポンジチタンの調達において、地政学的リスクや価格変動に対する対応力が求められており、サプライチェーンの多元化やリサイクルルートの確立が喫緊の課題である。また、航空宇宙や医療分野では、極めて高い純度とトレーサビリティが要求されるため、生産設備の高度化や品質管理体制の強化も避けて通れない。加えて、新興国における製造インフラ整備や研究開発拠点の設置が進めば、地域ごとの市場分散と技術共有が促進されると見込まれる。チタンベースの粉末は、単なる素材ではなく「機能を備えた未来型材料」として、次世代製造業の中核を担う存在になりつつある。
レポート概要
タイプ別セグメント：
High Purity Titanium Powder （HPTP）
Alloyed Titanium Powder （ATP）
用途別セグメント：
Aerospace Industry
Automobile Industry
Petrochemical Industry
Others
会社概要
LP informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。高品質の市場調査レポートを提供することで、意思決定者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、戦略的な行動を取ることを支援し、新製品市場の開拓という研究成果を達成することに注力しています。何百もの技術を網羅する膨大なレポートデータベースにより、産業市場調査、産業チェーン分析、市場規模分析、業界動向調査、政策分析、技術調査など、さまざまな調査業務のご依頼に対応可能です。
お問い合わせ先｜LP Information
日本語公式サイト：https://www.lpinformation.jp
グローバルサイト：https://www.lpinformationdata.com
電子メール：info@lpinformationdata.com
配信元企業：LP Information Co.,Ltd
