3Dスマホゲーム『ブルーロック BLAZE BATTLE』（ブレバト）が1.5周年カウントダウン９大キャンペーンを開催！
株式会社BAEL（本社：東京都新宿区、代表取締役：田村友一）は、TVアニメ『ブルーロック』を原作とするスマートフォンゲーム『ブルーロック BLAZE BATTLE』（以下、ブレバト）が、2025年9月1日に1.5周年を迎えることを記念し、8月15日（金）より「1.5周年カウントダウン９大キャンペーン」を開催いたします。
（１）「究極のPKログインボーナス」の開催
「1.5周年カウントダウンログインボーナス」を開催します。
本ログインボーナスでは、報酬として「1.5周年カウントダウンチケット」を最大15枚プレゼント。
獲得したチケットは、ゲーム内の専用交換所で豪華アイテムと交換することができます。
交換所では、以下2種のアイテムからお選びいただけます：
- BLダイヤ ×150個（交換チケット1枚）
- 1.5周年ラックボックス ×1個（交換チケット1枚）
「1.5周年ラックボックス」とは？
「1.5周年ラックボックス」は、開けるたびに運試しが楽しめる特別なアイテムです。
このボックスからは、以下いずれかのアイテムがランダムで出現します：
[表: https://prtimes.jp/data/corp/107202/table/33_1_be401ab3cf8698269b10cfe6b53b1fa9.jpg?v=202508150126 ]
開催期間：2025年8月15日（金）13:00 ～ 8月29日（金）4:59
チケット交換期限：2025年9月30日（火）12:59
（２）「究極のPK スクショ投稿キャンペーン」の開催
「究極のPKログインボーナス」と連動して、「究極のPK スクショ投稿キャンペーン」 を開催いたします。
キャンペーンに参加いただいた方の中から、抽選で【10名様】に【BLダイヤ1,500個】をプレゼントいたします。
参加方法
- 『究極のPKログインボーナス』で獲得できる「1.5周年カウントダウンチケット」を使い、交換所で以下いずれかのアイテムを入手してください：
BLダイヤ 150個 or 1.5周年ラックボックス（開封するとランダムでBLダイヤが当たります）
- 交換所または開封結果の画面をスクリーンショットで撮影してください
- 撮影したスクリーンショットに「#究極のPKチャレンジ」のハッシュタグを付けて、Xに投稿してください。【落書きやスタンプを加えると当選確率がアップ！】
賞品
BLダイヤ 1,500個（10名様）
詳しくは『ブルーロック BLAZE BATTLE』公式Xをご覧ください。
https://twitter.com/BLUELOCK_BLAZE
開催期間：2025年8月15日（金）13:00 ～ 8月29日（金）4:59
（３）「1.5周年カムバックログインボーナス」の開催
「1.5周年カムバックログインボーナス」を開催します。
開催期間中にログインすると、ログイン日数に応じて最大でBLダイヤ×3,000個、BLAZE BATTLE選手ガチャチケット10枚、さらに好きな★★★選手と交換できる「★★★選手引換券 (1.5周年カムバック)」を獲得できます。
対象ユーザー
最終ログインから60日以上経過しているユーザー
ログインボーナス内容
- 1日目：BLダイヤ×1,500個
- 2日目：BLAZE BATTLE選手ガチャチケット × 2
- 3日目：BLAZE BATTLE選手ガチャチケット × 2
- 4日目：BLAZE BATTLE選手ガチャチケット × 2
- 5日目：BLAZE BATTLE選手ガチャチケット × 2
- 6日目：BLAZE BATTLE選手ガチャチケット × 2
- 7日目：★★★選手引換券 (1.5周年カムバック)
- さらに通常カムバックログインボーナスでBLダイヤ×1,500個！
開催期間：2025年8月15日（金）13:00 ～9月30日（火）12:59
（４）「1.5周年カウントダウン毎日無料パック」が登場
「1.5周年カウントダウン毎日無料パック」が登場します。
期間中毎日1回、ショップにてBPゼリーが1個無料で獲得できます。
開催期間：2025年8月15日（金）13:00 ～8月29日（金）12:59
（５）「1.5周年カウントダウンパック」が登場
「1.5周年カウントダウンパック」が登場します。
SSRサポートカードを必ず獲得できるガチャチケット付きの「SSRサポートカードパック」、7日間毎日虹メダルの欠片が手に入る「カウントダウン記念レインボーパス」、さらにEXボードVの習得に必要なシューズやウェアを大量入手可能な「カウントダウン記念 EXボードV習得パック」など、お得なパックが続々登場！
前半販売商品
- BPゼリーパック(中)
- BPゼリーパック(大)
- BPゼリーパック(特大)
- SSRサポートカードパック
- [1回限定]1.5周年記念 BPゼリーパス(7日)
- [1回限定]1.5周年記念 ゴールドパス
- [1回限定]1.5周年記念 レインボーパス
- ガチャチケット付きBLダイヤパック
- ガチャチケット付きBLダイヤパックSP
- カウントダウン記念 EXボードV習得パック(パワー)
- カウントダウン記念 EXボードV習得パック(スピード)
- カウントダウン記念 EXボードV習得パック(テクニック)
後半販売商品
- BPゼリーパック(中)
- BPゼリーパック(大)
- BPゼリーパック(特大)
- SSRサポートカードパック
- [1回限定]1.5周年記念 BPゼリーパス(7日)
- [1回限定]1.5周年記念 ゴールドパス
- [1回限定]1.5周年記念 レインボーパス
- ガチャチケット付きBLダイヤパック
- ガチャチケット付きBLダイヤパックSP
- カウントダウン記念 EXボードV習得パック(スタミナ)
- カウントダウン記念 EXボードV習得パック(メンタル)
開催期間
前半：2025年8月15日（金）13:00 ～8月29日（金）12:59
後半：2025年8月21日（木）13:00 ～8月29日（金）12:59
※商品の詳細はゲーム内の「お知らせ」、及び「ショップ」からご利用いただける『1.5周年カウントダウンパック』タブをご確認ください。
（６）「1.5周年記念 カウントダウンイベントクエスト（vsトライアウト）」の開催
「1.5周年記念 カウントダウンイベントクエスト（vsトライアウト）」を開催します。
クリアしたステージに応じて様々なアイテムが獲得できます。
今回のイベントクエストは全20ステージで構成されており、SSR確定リプレイスガチャチケットやトライアウト選手の才能の欠片など、チーム・選手の強化のために獲得しておきたいアイテムが獲得できます。
さらに特定のステージをクリアすると、BP消費なしでプレイできるステージ（全4ステージ）も開放され、効率良く報酬を獲得することができるので、是非挑戦してみてください。
※BP消費なしのステージは1日のプレイ回数に上限がございます。
開催期間：2025年8月15日（金）13:00 ～8月29日（金）12:59
（７）「トライアウトピックアップ選手ガチャ」の開催
1.5周年カウントダウンを記念し、過去に開催した「トライアウトピックアップ選手ガチャ」を復刻開催いたします。第一弾・第二弾でそれぞれ異なる選手がピックアップされます。
トライアウトピックアップ選手ガチャ（第一弾）
ピックアップ対象選手
- 【★3[赤髪の豹(レッドパンサー)]千切 豹馬】
- 【★3[“器用大富豪”]御影 玲王】
開催期間：2025年8月15日（金）13:00 ～8月29日（金）12:59
トライアウトピックアップ選手ガチャ（第二弾）
ピックアップ対象選手
- 【★3[殺し屋]烏 旅人】
- 【★3[忍者]乙夜 影汰】
開催期間：2025年8月21日（木）13:00 ～9月5日（金）12:59
（８）「トライアウトピックアップサポートカードガチャ」の開催
1.5周年カウントダウンを記念して、過去に開催した「トライアウトピックアップサポートカードガチャ」を復刻開催いたします。第一弾・第二弾でそれぞれ異なるサポートカードがピックアップされます。
トライアウトピックアップサポートカードガチャ（第一弾）
ピックアップ対象サポートカード
- 【SSR[ピンポイントトラップ]凪 誠士郎】
- 【SSR[俺のことちゃんと見てろよ]御影 玲王 】
開催期間：2025年8月15日（金）13:00 ～8月29日（金）12:59
トライアウトピックアップサポートカードガチャ（第二弾）
ピックアップ対象サポートカード
- 【SSR[面倒臭いんじゃ非凡は!!]烏 旅人】
- 【SSR[背後に忍ぶ]乙夜 影汰】
開催期間：2025年8月21日（木）13:00 ～9月5日（金）12:59
（９）「有償限定トライアウト選手ステップアップガチャ」の開催
有償限定トライアウト選手ステップアップガチャとは
『有償限定トライアウト選手ステップアップガチャ』とは、ガチャを引くことでSTEPが1段階上昇していく限定ガチャです。それぞれSTEP1からSTEP5までの5段階が存在し、STEPに応じて獲得できる特典が変化します。
トライアウト選手ステップアップガチャには、有償BLダイヤのみ使用して利用できます。
詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。
有償限定トライアウト選手ステップアップガチャ（第一弾）
ピックアップ対象選手
- 【★3[赤髪の豹(レッドパンサー)]千切 豹馬】
- 【★3[“器用大富豪”]御影 玲王】
開催期間：2025年8月15日（金）13:00 ～8月29日（金）12:59
有償限定トライアウト選手ステップアップガチャ（第二弾）
ピックアップ対象選手
- 【★3[殺し屋]烏 旅人】
- 【★3[忍者]乙夜 影汰】
開催期間：2025年8月21日（木）13:00 ～9月5日（金）12:59
8月27日（水）1.5周年記念生放送実施決定！
『ブルーロック BLAZE BATTLE』1.5周年を記念した公式生放送の配信が決定！
MCにタレントの椿彩菜様、ゲストにゲーム実況者のコスケ様、ブレバトプロデューサーに加え、今回はスペシャルゲストの出演も決定もいたしました！
詳細は後日公式Xにて発表いたします。
配信日時
2025年8月27日（水）18:30～20:30（予定）※JST
配信URL
公式YoutubeCH：https://www.youtube.com/@BLUELOCK_BLAZE
公式XアカウントSpace：https://x.com/BLUELOCK_BLAZE
出演（敬称略）
- MC：椿彩菜（タレント）
- ゲスト：コスケ（ゲーム実況者）
- ゲスト：菊池（ブルーロックBLAZE BATTLE プロデューサー）
- スペシャルゲスト：？？？（『ブルーロック BLAZE BATTLE』公式Xにて後日発表！）
注意事項
- 予定や内容は予告なく変更する場合がございます。
- 詳細はゲーム内のお知らせやブルーロック『BLAZE BATTLE』公式Xをご覧ください。
ゲームの最新情報はこちらから
ブルーロック BLAZE BATTLE
提供プラットフォーム：AppStore/GooglePlay/DMM GAMES
ジャンル：3Dサッカーバトル
開発：BAEL
原作：金城宗幸、ノ村優介
アニメ：TVアニメ『ブルーロック』
(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会
(C)BAEL
ブルーロック BLAZE BATTLE ストアページ
・iOS：https://apps.apple.com/us/app/id6461309633
・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.bael.bluelock.blazebattle
・DMM GAMES：https://bluelock-blaze.jp/dmg/
・公式ページ：https://bluelock-blaze.jp/
・公式X：https://twitter.com/BLUELOCK_BLAZE
・公式YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=7cgo653OQig
ブルーロック BLAZE BATTLEとは
本作はTVアニメ『ブルーロック』を題材とした3Dゲームになります。
キャラクターのエゴいシーンをゲーム内で再現!
メイン機能のランクマッチモードをはじめ、アニメのストーリーを追体験できるストーリーモードや、トレーニングモード等、様々な機能が実装されています。
ゲーム公式サイト及び各公式SNSアカウントではゲーム紹介動画や登場キャラクターなど、
ゲーム内容を更に詳しく公開中です。今後の情報公開にもご期待ください！
・『ブルーロック』アニメ公式サイト：https://bluelock-pr.com/
- ・『ブルーロック』公式X：https://twitter.com/BLUELOCK_PR