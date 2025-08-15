【夏の特別体験】香りを学び、つくる90分成田でブランド初のワークショップ開催

株式会社フレグランスプロジェクト

京都発のオーダーメイドフレグランス専門店「MY ONLY FRAGRANCE」を運営する株式会社フレグランスプロジェクト（本社：京都府京都市、代表取締役：和田慎平）は、2025年8月20日（水）14時より、千葉県成田市の特設会場（「成田レンタルスペース浪漫館」、JR成田駅より徒歩6分）にて、ブランドとして初めてのワークショップを開催いたします。

当日の講師は、MY ONLY FRAGRANCE成田空港店スタッフが担当します。香りの基礎を学び、シリンジ（注射筒）を使って香料を計量・調合する本格体験を、約90分に凝縮してお届けします。夏休みの思い出づくりや自由研究にもぴったりの、特別なひとときをご提供します。

■ワークショップの特徴

本ワークショップは、通常店舗での体験より香料の種類を厳選しながらも、お客さまご自身の手で香料を計量・調合できる点が最大の特徴です。

香りのなりたちや種類を学ぶ「座学」から始まり、世界に一つだけの“私だけの香り”をつくる調合体験までを、少人数制でゆったりとご体験いただけます。

さらに、ご参加いただいた方には、後日店舗で使える「アクセントフレグランスプレゼント無料チケット」をプレゼント。本チケットは、店舗で調合した香りにお好みのアクセントを無料で追加できる特典です。（通常、アクセント香料の追加には別料金：500円が必要です）

■概要

- 開催日時：2025年8月20日（水）14:00～（所要時間：約90分）- 会場：「成田レンタルスペース浪漫館」

千葉県成田市花崎町733-4 「浪漫ヴィレッジ成田」内

（JR成田駅から徒歩6分）

- 参加費：3,500円（税込）- 内容：香りの座学／シリンジを使った調合体験／10mlサイズのお持ち帰り

■ブランド初の取り組み

- 特典：店舗で使える「アクセントフレグランスプレゼント無料チケット」- お申し込み方法：MY ONLY FRAGRANCE公式LINEよりご予約ください。トーク画面の案内に沿ってお申し込みいただけます。MY ONLY FRAGRANCE公式LINEはこちらから(https://liff-gateway.lineml.jp/landing?follow=%40573bgbbs&lp=i7JiaX&liff_id=1657606199-YanG7L1k)お問い合わせは成田空港店公式Instagram（@myonlyfragrance_narita(https://www.instagram.com/myonlyfragrance_narita/?hl=ja)）のDMにて承ります。

「MY ONLY FRAGRANCE」としてワークショップを開催するのは今回が初めてです。また、お客さま自身がシリンジを用いて香料を計量する機会も、ブランドとして初の試みです。夏休みの特別なひとときとして、日常から離れ、香りの知識を学びながら自分だけの香りをつくる時間をお楽しみください。

■「MY ONLY FRAGRANCE」について

「MY ONLY FRAGRANCE」は、京都発のオーダーメイドフレグランス専門店です。「香りで世界を変えていく」というビジョンのもと、オーダーメイドフレグランスを通じてお一人おひとりの個性を表現する、新しい香りの世界を提案しています。

現在、京都に6店舗、名古屋に1店舗、東京に3店舗、神奈川に1店舗の計11店舗を展開しています。

店舗では、季節に応じて用意された数十のフレグランスからお客さまが好みの香りを選び、経験豊富なフレグランスアドバイザーがお客さまのお好みをお伺いしながら、目の前で香りを調合します。香りの組み合わせは1億1043万通り以上。完成したフレグランスは、まさに世界に一つだけの「私らしい、私だけの香り」となります。

■会社概要

会社名：株式会社フレグランスプロジェクト

所在地：〒600-8024 京都府京都市下京区天満町271-2

設立：2023年4月1日

代表者：代表取締役 和田慎平

事業内容：フレグランスの製造および販売、フレグランスの企画、催事、その他それにかかわる事業、文化体験事業

URL：https://fragrance-pj.com/565178/