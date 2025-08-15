Wing BankとSingapore Airlinesがカンボジアでポイント・マイル交換提携を開始

この提携により、Wing Bankのユーザはロイヤルティ・ポイントをKrisFlyerマイルに変換することができ、世界中の旅行特典を通じて購買力を高めることができます

シンガポール、プノンペン（カンボジア）、2025年8月15日 /PRNewswire/ -- カンボジアが100%所有するデジタル・バンクWing Bank (Cambodia) Plc.は、Singapore Airlinesと提携し、カンボジアのロイヤルティ・ポイントからマイルへの交換プログラムを開始しました。これは、顧客特典のイノベーションにおける大きな節目となります。



Wing BankとSingapore Airlinesが提携開始イベントで関係者が集合写真を撮影



パートナーシップ開始イベントには、カンボジアの観光大臣HUOT Hak氏、経済財務省長官兼Non-Bank Financial Services Authority事務局長のMey Vann博士、Wing Bank取締役会長兼Royal Group of CompaniesのCEO、Neak Oknha Kith Meng氏が出席しました。

Singapore Airlinesからの代表者には、ロイヤルティ・マーケティング部門副社長Bryan Koh氏、KrisFlyer Partnershipsリージョナル・マネージャーZechariah Chai氏、Singapore Airlinesカンボジア支社のゼネラル・マネージャーBerlinda Yong氏が出席しました。

本日より、Wing Bankの顧客はWingPointsをKrisFlyerマイルにシームレスに変換できるようになり、旅行やライフスタイルの特典の新たな可能性が開かれます。この戦略的提携は、顧客体験の向上とデジタル金融エコシステムの促進に対する両組織の取り組みを反映したものです。

この提携により、カンボジアを代表するデジタル・バンクと、世界で最も高い評価を受けている航空会社という2つの信頼できるプラットフォームが連携し、ユーザは日常の銀行業務やWingmallでの購入を世界旅行の機会に変えることができるようになります。このプログラムを通じて獲得したKrisFlyerマイルは、Singapore Airlinesの航空運賃の支払いに使用することも、KrisShopの広範なオムニチャンネル・カタログの製品と引き換えることもできます。

「これは単なる特典のアップグレードではなく、グローバルなつながりへの入り口です」と、Wing BankのCEO、Dmytro Kolechko博士は述べています。「誇りあるカンボジアの機関として、地元での支出を国際的な体験に変える機会をお客様に提供できることを嬉しく思います。」

引き換えプロセスはシンプルで、Wing Bankアプリ内に完全に統合されています。「WingPointsを獲得（Earn WingPoints）」をタップし、「KFマイルを利用する（Redeem KF Miles）」を選択してポイントをマイルに変換すれば、どちらのエコシステムでもすぐに特典を利用できるようになります。初回時のボーナスとして、顧客はポイント移行が成功するごとに1,000 WingPointsを受け取ります。

開設を記念して、Wing Bankのユーザはシンガポール航空の限定旅行プロモーションをお楽しみいただけます。2025年8月13日から9月2日まで、プノンペン発シンガポール行きの往復航空券を予約した旅行者は、予約時にプロモーション・コードSQWING25を入力すると、5％割引を受けられます。

この特別オファーの旅行期間は2025年8月13日から10月31日まであるので、ゆとりを持って旅の計画を立てることができます。このオファーは、空席状況によりご利用いただけない場合もありますのでご注意ください。

今回の提携は、地域の旅行と金融のイノベーションにおける大きな前進であり、カンボジアの消費者にさらなる価値、利便性、そしてグローバルなアクセスをもたらすものです。



パートナーシップ開始イベントで報道陣に向けて話すSingapore Airlinesカンボジア支社のゼネラル・マネージャーBerlinda Yong氏とDmytro Kolechko博士。



（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com