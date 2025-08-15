食品産業用デカンター遠心分離機業界の市場動向：2031年には458百万米ドル規模に成長
2025年8月15日に、QYResearch株式会社は「食品産業用デカンター遠心分離機―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、食品産業用デカンター遠心分離機の世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、食品産業用デカンター遠心分離機の市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．食品産業用デカンター遠心分離機市場概況
食品産業用デカンター遠心分離機は、食品原料や製造工程で発生する液体と固体を高速回転による遠心力で分離する装置です。横型の回転ドラム（ボウル）内で固液を効率的に分離し、ジュース、植物油、澱粉、発酵液などの製造工程に活用されます。連続処理が可能で、分離精度が高く、大量生産に適しています。密閉構造や衛生設計により、食品の品質保持と衛生管理を両立します。
2024年における食品産業用デカンター遠心分離機の世界市場規模は、312百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）5.7%で成長し、2031年までに458百万米ドルに達すると予測されている。
２．食品産業用デカンター遠心分離機の市場区分
食品産業用デカンター遠心分離機の世界の主要企業：Flottweg、 Alfa Laval、 ANDRITZ Separation、 GEA Group、 Hiller Separation & Process、 Pieralisi Group、 Sharples、 SPX FLOW、 TOMOE Engineering、 IHI Centrifuge、 Vitone Eco、 Mitsubishi Kakoki Kaisha、 Polat Makina、 HAUS Centrifuge Technologies、 Centrisys、 Gtech、 Sanborn Technologies、 SIEBTECHNIK TEMA、 Thomas Broadbent & Sons、 Noxon、 Tsukishima Kikai、 Amenduni、 Gennaretti （Getech S.r.l.）、 SCI （Shanghai Centrifuge Institute）、 Nanjing Zhongchuan、 Wuxi Zhongda Centrifugal Machinery、 Haishen Machinery & Electric、 Hebei GN Solids Control、 Chongqing Jiangbei Machinery、 FLSmidth
上記の企業情報には、食品産業用デカンター遠心分離機の販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
食品産業用デカンター遠心分離機市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Two-Phase、 Three-Phase
用途別：Fruit and Vegetable Processing、 Edible Oil Production、 Dairy Processing、 Others
また、地域別に食品産業用デカンター遠心分離機市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1317947/food-industry-decanter-centrifuge
