両面ロータリー打錠機市場規模予測：2031年には464百万米ドルに到達へ
2025年8月15日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「両面ロータリー打錠機―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発行しました。本調査では、両面ロータリー打錠機市場の世界規模、成長要因、競争環境を多角的に分析し、今後の市場展望を明確にします。両面ロータリー打錠機市場の最新データをもとに、主要企業のランキング、売上、販売量、価格推移、収益などを詳細に解析し、競争戦略の最適化や市場ポジショニングの評価を支援します。また、企業が事業成長の機会を特定し、業界の変化に適応できるよう、実用的なインサイトを提供しています。意思決定の精度を高め、持続的な成長を実現するための指針を示します。
両面ロータリー打錠機は、粉末を高精度に成形し、錠剤を大量生産する製薬機械です。上下二面の打錠構造により、両面から同時に加圧成形することで、高硬度かつ均一な錠剤を短時間で連続生産できます。高速回転する打錠盤に多数の金型を配置し、薬剤、サプリメント、化学製品などの製造に使用されます。圧縮力、回転数、充填量を精密制御でき、量産性と品質の安定を両立します。
両面ロータリー打錠機の市場規模と成長予測（2025~2031）
両面ロータリー打錠機の世界市場は、2024年に301百万米ドルと推定され、2025年には318百万米ドルに達すると予測されています。その後、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）6.5%で推移し、2031年には464百万米ドルに拡大すると見込まれています。両面ロータリー打錠機市場の成長を支える要因として、技術革新、需要の増加、業界全体の発展が挙げられます。
両面ロータリー打錠機市場の主要セグメント
本レポートでは、両面ロータリー打錠機市場を以下の主要セグメントに分類し、それぞれの市場動向や成長の可能性を詳細に分析しています。
1.製品タイプ別分析：Bi-Layer Tablet Press、 Multi-Layer Tablet Press
両面ロータリー打錠機市場における各製品タイプの市場シェア、売上高、販売量を調査し、価格動向や成長トレンドを明確化します。また、各製品の競争力や市場での需要の変化を分析し、今後の成長機会を探ります。
2.用途別分析：Pharmaceutical、 Nutraceutical、 Food Industry、 Others
両面ロータリー打錠機の市場規模を用途別に分類し、それぞれの分野での需要動向や成長ポテンシャルを評価します。各用途における市場シェア、売上高、販売量の推移を分析し、今後の市場展開の指針を示します。
3.主要企業分析：Fette Compacting、 KORSCH AG、 IMA Kilian、 Manesty （Bosch Packaging Technology）、 Chamunda Pharma Machinery Pvt. Ltd.、 Elizabeth Companies、 Natoli Engineering、 Wilson Tool、 PACIFIC TOOLS、 I Holland、 Elizabeth group、 Pharmachine、 NANNO Co., Ltd.、 Adamus SA、 Rotek Pharma Technologies、 PTK-GB Ltd.、 Karnavati Engineering、 Jayshree Tablet Science、 CMC Machinery LLC、 JCMCO、 SHAPER、 Syntegon
両面ロータリー打錠機市場における主要企業の市場シェア、競争戦略、製品ポートフォリオを詳細に調査し、技術革新や研究開発の動向を明らかにします。また、企業のM&A戦略、市場拡大の取り組み、競争環境の変化についても分析し、業界の発展動向を示唆します。
本レポートは、両面ロータリー打錠機市場の製品・用途・企業ごとの市場構造を総合的に分析し、企業の戦略策定や意思決定に役立つデータと洞察を提供します。
両面ロータリー打錠機は、粉末を高精度に成形し、錠剤を大量生産する製薬機械です。上下二面の打錠構造により、両面から同時に加圧成形することで、高硬度かつ均一な錠剤を短時間で連続生産できます。高速回転する打錠盤に多数の金型を配置し、薬剤、サプリメント、化学製品などの製造に使用されます。圧縮力、回転数、充填量を精密制御でき、量産性と品質の安定を両立します。
両面ロータリー打錠機の市場規模と成長予測（2025~2031）
両面ロータリー打錠機の世界市場は、2024年に301百万米ドルと推定され、2025年には318百万米ドルに達すると予測されています。その後、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）6.5%で推移し、2031年には464百万米ドルに拡大すると見込まれています。両面ロータリー打錠機市場の成長を支える要因として、技術革新、需要の増加、業界全体の発展が挙げられます。
両面ロータリー打錠機市場の主要セグメント
本レポートでは、両面ロータリー打錠機市場を以下の主要セグメントに分類し、それぞれの市場動向や成長の可能性を詳細に分析しています。
1.製品タイプ別分析：Bi-Layer Tablet Press、 Multi-Layer Tablet Press
両面ロータリー打錠機市場における各製品タイプの市場シェア、売上高、販売量を調査し、価格動向や成長トレンドを明確化します。また、各製品の競争力や市場での需要の変化を分析し、今後の成長機会を探ります。
2.用途別分析：Pharmaceutical、 Nutraceutical、 Food Industry、 Others
両面ロータリー打錠機の市場規模を用途別に分類し、それぞれの分野での需要動向や成長ポテンシャルを評価します。各用途における市場シェア、売上高、販売量の推移を分析し、今後の市場展開の指針を示します。
3.主要企業分析：Fette Compacting、 KORSCH AG、 IMA Kilian、 Manesty （Bosch Packaging Technology）、 Chamunda Pharma Machinery Pvt. Ltd.、 Elizabeth Companies、 Natoli Engineering、 Wilson Tool、 PACIFIC TOOLS、 I Holland、 Elizabeth group、 Pharmachine、 NANNO Co., Ltd.、 Adamus SA、 Rotek Pharma Technologies、 PTK-GB Ltd.、 Karnavati Engineering、 Jayshree Tablet Science、 CMC Machinery LLC、 JCMCO、 SHAPER、 Syntegon
両面ロータリー打錠機市場における主要企業の市場シェア、競争戦略、製品ポートフォリオを詳細に調査し、技術革新や研究開発の動向を明らかにします。また、企業のM&A戦略、市場拡大の取り組み、競争環境の変化についても分析し、業界の発展動向を示唆します。
本レポートは、両面ロータリー打錠機市場の製品・用途・企業ごとの市場構造を総合的に分析し、企業の戦略策定や意思決定に役立つデータと洞察を提供します。