トマトパウダーの世界市場調査：製品別需要分析と成長予測2025-2031
トマトパウダーとは、新鮮な完熟トマトを加熱・濃縮・乾燥させた後、粉末状に加工した食品素材である。一般的にはスプレードライ製法やローラードライ製法を用いて製造され、風味や栄養価を可能な限り保持しながら長期保存可能な形状へと変換される。含有されるリコピンやビタミンC、カリウムなどの栄養成分に加え、トマト本来の甘味や酸味、旨味を凝縮しており、即席食品、スナック、調味料、加工肉製品、ベーカリー、さらにはペットフードなど、幅広い食品分野で使用される。液体のトマトピューレやペーストに比べて取り扱いが容易であり、輸送性・保存性に優れているため、フードテックやスマートフード分野でも注目が高まっている。機能性食品素材としての需要も近年高まっており、単なる「乾燥野菜粉末」ではなく、高付加価値な機能性原料としての位置づけへと移行しつつある。
トマトパウダー市場の発展的特徴の一つは、用途の多様化と製品の高機能化である。従来は主にスープやソース類、即席麺などの調味用として使用されていたが、近年では健康志向や植物性素材需要の高まりを背景に、栄養強化素材、天然着色料、クリーンラベル対応原料としての利用が進んでいる。さらに、製法の進化により、色調・溶解性・香味保持性に優れた高機能製品が登場しており、プロテインバーや健康志向スナックなど新たなカテゴリーにも採用され始めている。こうした機能性付加によって、トマトパウダーは単なる代替調味料ではなく、食品設計における「構成要素」としての役割を果たすようになっている。
トマトパウダー業界では、持続可能な農業と加工資源の有効活用が重要なテーマとなっている。加工用トマトは生食用と異なり、B級品や過熟果なども原料として活用可能であるため、食品ロス削減や原料価格安定につながる。また、水分を大幅に減らすことで輸送時のCO?排出量削減にも貢献でき、環境配慮型食品原料として評価されている。近年では、有機トマト由来パウダーやトレーサビリティ対応製品も登場しており、エシカル消費やサステナブル調達を重視するブランドにおいては、原材料の一部としての重要性が増している。こうした環境的・倫理的観点からの開発姿勢が、業界の評価軸にも変化をもたらしつつある。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルトマトパウダー市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが7.5%で、2031年までにグローバルトマトパウダー市場規模は4.6億米ドルに達すると予測されている。
図. トマトパウダー世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327408&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327408&id=bodyimage2】
図. 世界のトマトパウダー市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、トマトパウダーの世界的な主要製造業者には、Conesa Group、Morning Star、COFCO TunHe、Transa S.A.、Gansu Dunhuang Seed Fruit & Vegetable Products Co., Ltd.、Baoding Hanker Foods Manufacturer Co., Ltd.、Baoding Way?Chein Food Industrial Co., Ltd.、Lycored、Xinjiang Fruit Industry Technology Development Co., Ltd.、Givaudan （Naturex）などが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約50.0%の市場シェアを持っていた。
