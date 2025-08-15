TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』日本全国のコンビニエンスストアを中心とするマルチコピー機内の「インクルーズプリント」にてコンテンツプリント第2弾が販売開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、8月15日（金）より、日本全国のコンビニエンスストア店内のマルチコピー機を中心に、気軽にプリントできる「インクルーズプリント by eプリントサービス」にてTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』のコンテンツプリント第2弾が販売開始したことをご報告させていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327330&id=bodyimage1】
TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』のオリジナルコンテンツプリント第2弾が、日本全国コンビニエンスストアを中心とした約60,000店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始！
場面写を使用した全60種のラインナップとなっております。ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■インクルーズプリントTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2弾
販売方法：選択式（全60種）
販売価格：写真紙L判 300円、写真紙2L判 500円
※全て消費税を含む
【販売期間】2025/8/15（金）～2026/3/31（火）
【詳細はこちら】
https://entame.e-printservice.net/content_detail/enn-enn-no-shouboutai
■作品概要
2015年～2022年に週刊少年マガジンにて連載され、単行本の世界累計発行部数2000万部を突破した大人気コミックスが原作のアニメ『炎炎ノ消防隊』。
2019年に第1期となる壱ノ章、2020年に第2期となる弐ノ章、そして2025年4月～と、2026年1月～の分割2クールにて第3期となる参ノ章が放送される。 第1クールは2025年4月4日からMBS・TBS・BS-TBS “アニメイズム”枠ほかにて放送中。
◆イントロダクション
炎が導く灼熱のダークファンタジー
最終章始動──
「柱」を巡る激戦や〝地下（ネザー）〟調査作戦を経て、世界の大いなる秘密へと近づいたシンラたち。
彼らの奮闘に応え、他の特殊消防隊も協力する姿勢を示し、全ての特殊消防隊は大災害を阻止すべく1つになった。
今、世界を守る〝シンラ（ヒーロー）〟と消防官たちの最後の戦いが始まる。
◆放送情報
▼第1クール
2025年4月4日（金）からMBS・TBS・BS-TBS “アニメイズム”枠ほかにて放送開始
MBS/TBS：毎週金曜日25時53分～
CBC：毎週金曜日25時53分～
BS-TBS：毎週金曜日26時30分～
・第2クール：2026年1月～
◆配信情報
Netflixにて放送後独占配信
【『炎炎ノ消防隊』とは】
『炎炎ノ消防隊』何の変哲もない人が突如燃え出し、炎の怪物“焔ビト”となって、破壊の限りを尽くす“人体発火現象 ”に人々が怯える世界が舞台。幼少期に巻き込まれた火事を理由に“悪魔”と呼ばれる少年・森羅 日下部は“ヒーロー”を 目指し、炎の恐怖に立ち向かう特殊消防隊に入隊。仲間たちと共に“焔ビト”との戦いや“人体発火現象”や世界の大いなる秘密の解明に挑む灼熱のダークファンタジー。
【公式HP】https://fireforce-anime.jp/
【公式X】https://x.com/FireForce_PR
（C）大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報第参課
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 渡邉 結梨
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
プレスリリース詳細へ