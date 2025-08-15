【割引率UP】ゴールデンコンセプト日本公式サイトにて開催中の「SUMMER DEAL」も終盤へ。ラストスパートとして、一部対象商品の割引率がアップ。このラストチャンスをお見逃しなく。
ゴールデンコンセプト日本公式サイトおよび各直営店舗にて開催中の期間限定キャンペーン「SUMMER DEAL」もいよいよ終盤。これまでのご好評に感謝を込めて、このたび対象商品の一部において割引率をさらに引き上げ、特別なご優待価格でご提供いたします。
今回、割引率が引き上げられたのは、Apple Watch Ultra対応モデルのうち、モアサナイトを贅沢に使用した3品番です。今だけの特別価格でご案内いたします。
キャンペーン期間も、いよいよ残りわずかとなりました。この最後のチャンスを、どうぞお見逃しなく。
キャンペーン特設ページはこちら
https://goldenconcept.jp/collections/summer-sale
割引率UP(10→30％OFF)対象商品
Apple Watch Case - RSTIII49 Snow Flake
Apple Watch Case - RSTIII49 Diablo
Apple Watch Case - RSTIII49 Miami Ice
キャンペーン概要
ゴールデンコンセプト日本公式サイトおよび直営店舗（表参道・大丸梅田店）にて、対象のApple Watchケースおよびサングラスを、最大50％OFFの特別価格でご提供いたします。
※割引率や販売価格の詳細は、ゴールデンコンセプト日本公式サイトにてご確認ください。
開催期間
2025年7月24日(木)～8月17日 (日)まで
開催店舗
ゴールデンコンセプト日本公式サイト
ゴールデンコンセプト 表参道店
東京都港区北青山3-5-19 1F
営業時間 : 10:00 - 20:00
03-6427-4368
GOLDEN CONCEPT 大丸梅田店
大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店 8階
営業時間 : 10:00 - 20:00
050-5785-1216
GOLDEN CONCEPT(ゴールデン コンセプト)について
2015年スウェーデンにて、デザイナー「プイア・シャムソサダティ（Puia Shamsossadati）」が設立。高級Apple Watchケースを初めとした、ハイテク素材とラグジュアリーの融合した製品を数多く展開するライフスタイル・ラグジュアリーブランドです。
公式HP：https://goldenconcept.jp
インスタグラム：（本国）https://www.instagram.com/GoldenConcept/
（日本）https://www.instagram.com/GoldenConcept.jpn/