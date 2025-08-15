Ｗ２株式会社、販売管理システムに「ZAC」を採用
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、Ｗ２株式会社（東京都中央区 代表取締役 山田大樹、以下Ｗ２）がオロのクラウドERP「ZAC」を販売管理システムとして採用したことを本日発表いたします。
Ｗ２は、2005年創業の自社開発100％ECプラットフォーム企業です。ECプラットフォーム「W2」シリーズを中心に、B2C、B2B、定期通販など、多様なECビジネスに対応するソリューションを提供しています。
同社では、販売と購買を同システム内で一元管理化するためにシステム導入を検討していました。選定にあたっては、ZACが工事進行基準に対応している点、オロが提供するサブスクリプションビジネス向けの販売管理システム「ハヤサブ」との連携によって、複雑な請求管理の効率化が期待できる点が評価されました。
------------------------------------------------------
【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
-------------------------------------------------------
オロは今後もシステム開発業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
株式会社オロ マーケティンググループ 担当：吉井
TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com
配信元企業：株式会社オロ
