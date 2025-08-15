AI活用で開発コスト40％削減 × 最短スピード立ち上げ

株式会社プエンテ

株式会社プエンテ（本社：埼玉県所沢市、代表取締役社長：保科一男）は、AIと南米ボリビアのオフショア開発を融合した独自モデルにより、日本企業の新規事業SaaS開発を従来比40％のコスト削減と最短スピードでの立ち上げを実現します。さらに、経済産業省の「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（ものづくり補助金）」の活用と、事業収益に応じたレベニューシェア型の保守運用により、サービスリリース後の成長フェーズまで伴走支援します。

背景

開発コスト40％削減 × 最短スピード立ち上げ

日本国内ではITエンジニア不足と開発コストの高騰が長期化し、新規事業やDX推進が停滞するケースが増えています。

株式会社プエンテは、2022年よりボリビアに開発拠点を構築し、日本語で対応可能なブリッジSEを介した高品質なオフショア開発を提供。これまでに30件以上の開発プロジェクトを成功に導き、培ったノウハウを新規SaaS開発にも活用します。

プロジェクト概要

補助金活用：ものづくり補助金により開発費の一部を国から支援

AI活用：要件定義支援、コード自動生成、テスト自動化などで工数を大幅削減

ボリビアオフショア：日本国内比で人件費を抑えつつ、高度スキル人材を確保

保守・運用支援：事業収益からのレベニューシェア方式により、開発後も事業成長を伴走支援

成果目標：従来比約40%の開発コスト削減、開発期間短縮、品質向上

差別化ポイント

今後の展開

- 日本語での円滑なプロジェクト運営ブリッジSEが文化・業務習慣の違いを吸収し、国内開発と同等品質を確保。- AI × オフショア × レベニューシェア開発効率化とコスト削減に加え、保守運用も含めた長期的パートナーシップを構築。- 豊富な開発実績SaaS、EC、ゲーム、マーケティングAIなど多分野での成功プロジェクト実績。

2025年内：AI機能搭載のMVP（実用最小プロダクト）を完成

2026年以降：国内SaaS市場での導入拡大、複数業種への水平展開

長期目標：日本企業のDX推進における「戦略的開発パートナー」としてポジション確立

代表コメント

株式会社プエンテ 代表取締役社長 保科一男

「プエンテは、AIとボリビアオフショア開発を組み合わせることで、日本企業の新規事業立ち上げをより低コストかつスピーディに実現します。さらにレベニューシェア型の保守運用によって、サービスリリース後の成長も共に伴走し続けます。」

会社概要

会社名：株式会社プエンテ

本社所在地：埼玉県所沢市東狭山ヶ丘2丁目2951番地44 アートベースA202

代表取締役社長：保科 一男

事業内容：AIアプリ開発、ボリビアオフショア開発、新規事業コンサルティング

URL：https://www.puentework.com/

