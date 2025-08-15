～夏休み最後の思い出に～ 年に1度の「焼肉の日」記念！全29品コンプリートで総額2,900円引き

8/18(月)～8/29(金)平日限定：全29品の対象商品が各1皿100円引き

　コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角では、8月29日の「焼肉の日」を記念して、2025年8月18日(月)から8月29日(金)の平日限定で「年に一度の焼肉の日キャンペーン」を実施いたします。



　本キャンペーンでは、黒毛和牛カルビ・上タン塩・ハラミ・ホルモン・桜ユッケをはじめとした全29品が各1皿100円(税込110円)引き、全29品ご注文いただいた場合は総額2,900円引きとなります。この機会にぜひ、夏休み最後の思い出に牛角で焼肉をお楽しみいただき、9月からのエネルギーチャージとしてご利用ください


年に一度の焼肉の日キャンペーン　概要





•実施期間：2025年8月18日(月)～8月29日(金)の平日
•実施店舗：全国の牛角店舗　※牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店を除く。
•内容　　：対象商品29品が、各1皿100円引き　※各1品1皿のみ割引適用。
•利用方法：着席時・会計時に「専用ページQRコード」をスタッフにご提示ください。※割引前の飲食代金3,300円(税込)以上で利用可。※その他クーポン券・優待サービスとの併用はできません。ただし、併用可の記載のあるクーポンは除きます。※ご利用条件詳細は、専用ページをご確認ください。

年に一度の焼肉の日　対象商品







-----　牛角イチオシメニュー　-----









上質なひと口を、もっと身近に

まろやかな脂でとろけるような口どけの「黒毛和牛カルビ」、噛むたびに広がる濃厚な肉汁がたまらない「黒毛和牛ゲタカルビ」もオトクにご提供。さらに、牛タンならではの旨みを嚙みしめる厚切りジューシーな「上タン塩」も割引価格でお楽しみいただける贅沢なチャンスを、この機会にぜひ。


ハラミ好き集まれ！２種の旨みを食べ比べて

やわらかくて深みある赤身の旨みが際立つ定番人気の「牛角ハラミ」に、味噌のコクと香ばしさ、にんにくのパンチが効いた「やみつきハラミ 味噌にんにく」が新たな刺激をプラス。王道の美味しさとクセになる味わい、2つのハラミを食べ比べれば、きっとあなたもハラミの虜に。


サッと焼いて、パクッと幸せ！400円で味わうカルビの至福。

お子様でも食べやすい「ファミリーカルビ」は薄切りの牛カルビです。焼きたてを口に運べば、香ばしい香りと柔らかな旨みがふわり。軽やかな食感と口いっぱいに広がる旨みが特長で、サッと焼いて、ごはんと一緒に頬張ればもう至福。



牛角 公式アプリ


牛角のキャンペーン情報の他、公式アプリ限定クーポンなどを配信しています。




