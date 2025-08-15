こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
～夏休み最後の思い出に～ 年に1度の「焼肉の日」記念！全29品コンプリートで総額2,900円引き
8/18(月)～8/29(金)平日限定：全29品の対象商品が各1皿100円引き
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角では、8月29日の「焼肉の日」を記念して、2025年8月18日(月)から8月29日(金)の平日限定で「年に一度の焼肉の日キャンペーン」を実施いたします。
本キャンペーンでは、黒毛和牛カルビ・上タン塩・ハラミ・ホルモン・桜ユッケをはじめとした全29品が各1皿100円(税込110円)引き、全29品ご注文いただいた場合は総額2,900円引きとなります。この機会にぜひ、夏休み最後の思い出に牛角で焼肉をお楽しみいただき、9月からのエネルギーチャージとしてご利用ください
。
年に一度の焼肉の日キャンペーン 概要
•実施期間：2025年8月18日(月)～8月29日(金)の平日
•実施店舗：全国の牛角店舗 ※牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店を除く。
•内容 ：対象商品29品が、各1皿100円引き ※各1品1皿のみ割引適用。
•利用方法：着席時・会計時に「専用ページQRコード」をスタッフにご提示ください。※割引前の飲食代金3,300円(税込)以上で利用可。※その他クーポン券・優待サービスとの併用はできません。ただし、併用可の記載のあるクーポンは除きます。※ご利用条件詳細は、専用ページをご確認ください。
年に一度の焼肉の日 対象商品
上質なひと口を、もっと身近に
まろやかな脂でとろけるような口どけの「黒毛和牛カルビ」、噛むたびに広がる濃厚な肉汁がたまらない「黒毛和牛ゲタカルビ」もオトクにご提供。さらに、牛タンならではの旨みを嚙みしめる厚切りジューシーな「上タン塩」も割引価格でお楽しみいただける贅沢なチャンスを、この機会にぜひ。
ハラミ好き集まれ！２種の旨みを食べ比べて
やわらかくて深みある赤身の旨みが際立つ定番人気の「牛角ハラミ」に、味噌のコクと香ばしさ、にんにくのパンチが効いた「やみつきハラミ 味噌にんにく」が新たな刺激をプラス。王道の美味しさとクセになる味わい、2つのハラミを食べ比べれば、きっとあなたもハラミの虜に。
サッと焼いて、パクッと幸せ！400円で味わうカルビの至福。
お子様でも食べやすい「ファミリーカルビ」は薄切りの牛カルビです。焼きたてを口に運べば、香ばしい香りと柔らかな旨みがふわり。軽やかな食感と口いっぱいに広がる旨みが特長で、サッと焼いて、ごはんと一緒に頬張ればもう至福。
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
【取材・掲載に関するお問い合わせ】
株式会社レインズインターナショナル
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳
E-mail：pr@reins.co.jp
TEL：045-224-7200
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角では、8月29日の「焼肉の日」を記念して、2025年8月18日(月)から8月29日(金)の平日限定で「年に一度の焼肉の日キャンペーン」を実施いたします。
本キャンペーンでは、黒毛和牛カルビ・上タン塩・ハラミ・ホルモン・桜ユッケをはじめとした全29品が各1皿100円(税込110円)引き、全29品ご注文いただいた場合は総額2,900円引きとなります。この機会にぜひ、夏休み最後の思い出に牛角で焼肉をお楽しみいただき、9月からのエネルギーチャージとしてご利用ください
。
年に一度の焼肉の日キャンペーン 概要
•実施期間：2025年8月18日(月)～8月29日(金)の平日
•実施店舗：全国の牛角店舗 ※牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店を除く。
•内容 ：対象商品29品が、各1皿100円引き ※各1品1皿のみ割引適用。
•利用方法：着席時・会計時に「専用ページQRコード」をスタッフにご提示ください。※割引前の飲食代金3,300円(税込)以上で利用可。※その他クーポン券・優待サービスとの併用はできません。ただし、併用可の記載のあるクーポンは除きます。※ご利用条件詳細は、専用ページをご確認ください。
▼年に一度の焼肉の日 専用ページはこちら
https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202508_summerCP/release/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202508_summer_cp
年に一度の焼肉の日 対象商品
----- 牛角イチオシメニュー -----
上質なひと口を、もっと身近に
まろやかな脂でとろけるような口どけの「黒毛和牛カルビ」、噛むたびに広がる濃厚な肉汁がたまらない「黒毛和牛ゲタカルビ」もオトクにご提供。さらに、牛タンならではの旨みを嚙みしめる厚切りジューシーな「上タン塩」も割引価格でお楽しみいただける贅沢なチャンスを、この機会にぜひ。
ハラミ好き集まれ！２種の旨みを食べ比べて
やわらかくて深みある赤身の旨みが際立つ定番人気の「牛角ハラミ」に、味噌のコクと香ばしさ、にんにくのパンチが効いた「やみつきハラミ 味噌にんにく」が新たな刺激をプラス。王道の美味しさとクセになる味わい、2つのハラミを食べ比べれば、きっとあなたもハラミの虜に。
サッと焼いて、パクッと幸せ！400円で味わうカルビの至福。
お子様でも食べやすい「ファミリーカルビ」は薄切りの牛カルビです。焼きたてを口に運べば、香ばしい香りと柔らかな旨みがふわり。軽やかな食感と口いっぱいに広がる旨みが特長で、サッと焼いて、ごはんと一緒に頬張ればもう至福。
牛角 公式アプリ
牛角のキャンペーン情報の他、公式アプリ限定クーポンなどを配信しています。
▼牛角公式アプリ ダウンロードはこちら
Apple Store
Apple Store
https://apps.apple.com/jp/app/%E7%89%9B%E8%A7%92%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id934623532
Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.reins.gyukaku
Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.reins.gyukaku
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
【取材・掲載に関するお問い合わせ】
株式会社レインズインターナショナル
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳
E-mail：pr@reins.co.jp
TEL：045-224-7200