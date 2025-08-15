¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
AI¥Çー¥¿¼Ò¡¢¹ÔÀ¯DX¤ò¡È¼ÂÌ³¡É¤«¤é»Ù¤¨¤ëAI¡£¡ÖAI¹¦ÌÀ on IDX for Government¡× - ¼«¼£ÂÎ¶ÈÌ³¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼¡À¤ÂåAI¥â¥¸¥åー¥ë¡¢ Àµ¼°¥ê¥êー¥¹
´ë¶È¥Çー¥¿¤ÈAI¤ÎÍø³èÍÑ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¢AI¥Çー¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡º´¡¹ÌÚÎ´¿Î¡¢°Ê²¼AI¥Çー¥¿¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤ÎÀ¸À®AI¥â¥¸¥åー¥ë¡ÖAI¹¦ÌÀ on IDX for Government¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯»Ò¹âÎð²½¡¢ ¿¦°÷¤Î¿Í°÷ÉÔÂ¡¢ ¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¤Î¹âÅÙ²½¡¢ ¥Ç¥¸¥¿¥ëÅÄ±àÅÔ»Ô¹½ÁÛ¨¡¨¡¤¤¤Þ¡¢ ÆüËÜ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¤Ï¡Ö¸úÎ¨¡×¤È¡Ö¼Á¡×¤ÎÎ¾Î©¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤·¤«¤·¡¢ ËÄÂç¤Ê»æÊ¸½ñ¡¦¾òÎã¡¦½»Ì±¾ðÊó¤ò°·¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ ½»Ì±¥µー¥Ó¥¹¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¡¢ »ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ ¼¡À¤ÂåÀ¸À®AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAI¹¦ÌÀ on IDX¡×¤Î¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¥â¥¸¥åー¥ë¤È¤·¤Æ¡¢ ¡ØAI¹¦ÌÀ on IDX for Government¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥â¥¸¥åー¥ë¤Ï¡¢ Ê¸½ñ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ ½»Ì±¾ðÊóDB¡¢ ¿½ÀÁ¼õÉÕ¡¢ ÄÌÃÎÍúÎò¡¢ ¿¦°÷Ìä¤¤¹ç¤ï¤»µÏ¿¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ AI¤Ë¤è¤ë¾È²ñ±þÅú¡¢ Ê¸½ñºîÀ®¡¢ »öÌ³Êä½õ¡¢À©ÅÙ¥Ê¥ì¥Ã¥¸³èÍÑ¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡Ö¸½¾ì¼çÆ³¤ÎAI¹ÔÀ¯¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¢£ ¼«¼£ÂÎ¤¬Êú¤¨¤ë¸½¾ì²ÝÂê¤ÈAI¹¦ÌÀ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È
¡ü ½»Ì±ÂÐ±þ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤äÀ©ÅÙ»ñÎÁ¤Î¸¡º÷¡¦ÇÄ°®¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë
¡ü Ê¸½ñ¤Î¸¡º÷¡¦ºîÀ®¡¦Å¾µ¤ËËÄÂç¤Ê¹©¿ô¤¬¤«¤«¤ë
¡ü ¿¦°÷´Ö¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¶¦Í¤¬¿Ê¤Þ¤ºÂ°¿Í²½¤·¤ä¤¹¤¤
¡ü ¾òÎã¡¦ÄÌÃ£Ê¸½ñ¤ÎÍ×ÅÀÇÄ°®¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë
¡ü ½»Ì±¤Î¼ÁÌä¤Ë¿×Â®¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬Áý²Ã
¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ AI¹¦ÌÀ¤Ï¡Ö¼«¼£ÂÎ¶ÈÌ³¤ËÆÃ²½¤·¤¿AIÉûÃ´Åö¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¡¢È½ÃÇÊä½õ¡¦Ê¸½ñÍ×Ìó¡¦²óÅú°ÆºîÀ®¡¦ÃÎ¼±¸¡º÷¤òÆü¾ï¶ÈÌ³¥ì¥Ù¥ë¤Ç»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥â¥¸¥åー¥ë¹½À®¤È¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È
¡ü½»Ì±¾ðÊóDB¡¿Ê¸½ñ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Î¥Çー¥¿Ï¢·È¡¿RAGÂÐ±þ
½»Ì±É¼¡¢ ²ÝÀÇ¾ÚÌÀ¡¢ Å¾½ÐÆþ¡¢ À¸³èÊÝ¸î¡¢ »Ò°é¤ÆµëÉÕ¡¢ ¾òÎã¡¦ÄÌÃ£¤Ê¤É¤«¤éRAGÂÐ±þIDX¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Áー¥à¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë½¸Ìó¡£
¡üIDX´ðÈ×¤Ë¤è¤ë¾ðÊó¤Î°ì¸µ´ÉÍý
²áµî¤Î±þÂÐµÏ¿¡¢ ÄÌÃÎÍúÎò¡¢ Ê¸½ñÍÍ¼°¡¢ FAQ¤Ê¤É¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¤«¤éºÆ³Ø½¬¤·¡¢Â¨±þÀ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¡üÀ¸À®AI ¡ÖAI¹¦ÌÀ¡×¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¡¦±þÅú¡¦Ê¸°ÆºîÀ®
¡¡¡¦¡Ö½»Ì±É¼¤Î¼Ì¤·¤Î¸òÉÕÍ×·ï¤È¼ê½ç¤ò´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¡×
¡¡¡¦¡Ö¤³¤Î¿½ÀÁ½ñ¤Î²¼½ñ¤¤òºî¤Ã¤Æ¡×
¡¡¡¦¡Ö»Ò°é¤ÆµëÉÕ¤Î²þÀµÆâÍÆ¤ÈÂÐ¾Ý¾ò·ï¤òÍ×Ìó¤·¤Æ¡×
¡¡¡¦¡ÖÁ°²ó¤ÎÂÐ±þÍúÎò¤ÈÊ»¤»¤ÆÊÖ¿®Ê¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¡×¡¡¤Ê¤É¡¢ ¼«Á³¸À¸ì¤Ç¿¦°÷¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼ç¤Êµ¡Ç½
1. ½»Ì±¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÈÂ¨Åú·¿FAQ¡É»Ù±ç
¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤µ¤ì¤¿À©ÅÙÀâÌÀ»ñÎÁ¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¢FAQÊ¸½ñ¤«¤é¡¢À¸³èÊÝ¸î¡¢²ð¸î¡¢»Ò°é¤Æ¡¢ÀÇÌ³¤Ê¤É¤Î¼êÂ³¤ÆâÍÆ¤ò¸¡º÷¡¦Í×Ìó¤·¡¢¿¦°÷±þÂÐ¤ò»Ù±ç¡£
2. ²áµî¤Î²óÅú¡¦±þÂÐÍúÎò¤Î¸¡º÷¡¦Í×Ìó
´ûÂ¸¤Î°ÆÆâÊ¸¡¢ÄÌÃÎÊ¸¡¢¿½ÀÁ½ñ¤Î¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»²¹Í¤Ë¡¢»ØÄê¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ²¼½ñ¤ºîÀ®¡£
3. ¾òÎã¡¦ÄÌÃ£¡¦À©ÅÙÊÑ¹¹¤ÎÍ×ÅÀÃê½Ð¡¦Ê¬ÀÏ
Æ±ÍÍ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ¤¹¤ë²áµî¤Î¿¦°÷ÂÐ±þ¤òÃê½Ð¡¦À°Íý¤·¡¢ È½ÃÇºàÎÁ¤È¤·¤ÆÄó¼¨
4. ¾òÎã¡¦ÄÌÃ£¡¦À©ÅÙÊÑ¹¹¤ÎÍ×ÅÀÃê½Ð¡¦Ê¬ÀÏ
ËÄÂç¤ÊPDF¤äÄÌÃ£Ê¸½ñ¤«¤éÍ×ÅÀ¤ò¼«Æ°Í×Ìó¡¢ ´Ø·¸Éô½ð¤ËÅ¸³«»Ù±ç¡£
5. ºÒ³²¡¦´íµ¡»þ¤Î¾ðÊóÀ°Íý¡¦ÂÐ±þ»ñÎÁºîÀ®»Ù±ç
²áµî¤ÎºÒ³²ÂÐ±þµÏ¿¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¢¹ÊóÊ¸Îã¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢Îà»÷»öÎã¤Î¸¡º÷¤äÂÐ±þÁð°Æ¤Î»²¹Í»ñÎÁºîÀ®¤ò»Ù±ç¡£
¢£ ÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÆ³Æþ¸ú²Ì ¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹
¶ÈÌ³¹àÌÜ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½¾Íè¶ÈÌ³ Ê¿¶Ñ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡AI¹¦ÌÀÆ³Æþ¸å ¡ÊÁÛÄê¡Ë
