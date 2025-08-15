『OU』Nintendo Switchパッケージ版発売記念！特別生放送8月29日(金)開催決定！“ここだけの裏話”や『みんなで空気読み。』『G-MODEアーカイブス』新作タイトルも生放送内で初公開！

株式会社ジー・モード

株式会社ジー・モード（本社：東京都品川区、代表取締役社長：加藤征一郎 https://gmodecorp.com/）は、Nintendo Switchパッケージ版『OU（オーユー）』の発売を記念し、2025年8月29日（金）20時より、特別生放送番組をYouTubeにて配信いたします。本番組では、開発秘話から世界初の新作発表まで、ファン必見の内容をお届けします。

■番組紹介＆見どころ

2025年8月29日（金）20:00～

放送URL：https://youtube.com/live/iRrDhwMw5Js

【出演者】

竹下功一（G-MODEプロデューサー）

八田祐希（G-MODE開発ディレクター）

【スペシャルゲスト】

木村まさし（株式会社room6 代表）

るなっち☆ほし（歌手・声優・登山家）

【番組の見どころ！】 ※予定

1．『OU』秘蔵トーク、木村まさし氏初の生出演！

インディーゲームレーベル「ヨカゼ」を手掛け、『OU』の開発を担当したroom6代表・木村まさし氏がYouTube生放送に初登場。

『OU』誕生の裏側やこれまで語られなかったエピソードを、プロデューサー竹下と共に振り返ります。

■OU Nintendo Switchパッケージ版 WEBサイト

https://gmodecorp.com/cs/ou-package

2．『みんなで空気読み。』シリーズ新作発表、初プレイ解禁！

人気シリーズ『みんなで空気読み。』の最新タイトルを世界初公開。

スペシャルゲストの「るなっち☆ほし」さんが、世界初プレイに挑戦！

■空気読み。公式サイト

https://kuukiyomi.com/

3．『G-MODEアーカイブス』新作タイトルも発表！

かつてのフィーチャーフォンアプリゲームを、当時のまま忠実に再現しお届けする『G-MODEアーカイブス』の新作タイトルを発表。

さらに、発表されたばかりのタイトルをその場で初プレイ予定！

■G-MODEアーカイブス ポータルサイト

https://info.gmodecorp.com/gmodearchives/

■スペシャルゲスト

木村まさし（株式会社room6 代表）

コンピューター系の専門学校を卒業後、ゲーム業界を目指すも入社できず、業務系のエンジニアに。2007年に発売されたiPhoneに触発され、iPhoneの開発がしたくて2010年に独立し起業。

2015年ごろから国内外のインディーゲームイベントに多数出展、2017年頃よりNintendo Switch向けのコンソールゲームの開発を始める。イベントで知り合った開発者との御縁で2019年よりインディーゲームパブリッシャー業を始める。2020年には世界に浸れるゲームを集めたインディーゲームレーベル「ヨカゼ」の運営を始める。

Twitter（X） https://x.com/masashihan

room6 WEBサイト https://www.room6.net/

るなっち☆ほし（歌手・声優・登山家）

歌手・声優・アーティスト・登山家・ゲーマーと様々な顔を持つセルフプロデュースアイドル。

ゲーム声優としては、近年『ラジルギ2』椎名ムフウ 役、『トラブルウィッチーズふぁいなる！』レミエル 役、『コットンリブートハイテンション』ウィローちゃん 役、などを演じる。

ボードゲーム「みんなで空気読み。究極の二択」宣伝大使。

Twitter（X） https://x.com/runaporitan

オフィシャルサイト https://runahoshi.com/

■イベント情報「OU 原画展」

8/22(金)～8/24(日)に、吉祥寺にて「OU 原画展」を入場無料にて開催。

原作者・幸田御魚（こうだおさかな）氏、直筆の原画を展示。ゲームとは違った原画ならではの迫力と温もりを、ぜひ会場にてご体感ください。

【タイトル】

OU 原画展 https://t.co/j5LudFP1ul

【開催日時】

8月22日（金） 15:00～18:00

8月23日（土） 12:00～18:00

8月24日（日） 12:00～17:00 ※最終日は17時まで

【入場料】

無料 ※混雑時は入場制限を行う場合があります。

【会場】

GALLERY IRO（ギャラリーイロ） https://1-6.jp/access/

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-37-7-101 JR/京王井の頭線 吉祥寺駅より徒歩約7分

■Nintendo Switch パッケージ版『OU』概要

パッケージ版『OU』には、「通常版」「愛蔵版」の2種類があります。

初回限定生産となる『OU 愛蔵版』は、「通常版」パッケージに加え海外児童文学書のような特装箱に複数のオリジナル特典を同梱いたします。

＜愛蔵版特典＞

１.特装箱

２.オリジナルサウンドトラックCD

３.ピクチャーカードセット

４.漫画「OUオブシディアナ」

５.両面印刷ジャケットゲームソフト ※通常版特典

６.OUしおり ※通常版特典

７.G-MODEアーカイブス「セパスチャンネル」※通常版特典

【タイトル】OU（オーユー）

【発売日】Nintendo Switchパッケージ版：2025年8月28日（木）

【価格】通常版：4,200円（税込み）愛蔵版：9,480円（税込み）

【OUパッケージ版 公式サイト】https://gmodecorp.com/cs/ou-package

【OU 公式サイト】https://gmodecorp.com/cs/ou/

■株式会社ジー・モードについて

モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。

自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。

アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。

【公式Web】https://gmodecorp.com

【公式X（旧Twitter）】https://X.com/GmodePR

【Facebook】https://www.facebook.com/Gmodecorp

【YouTube】https://www.YouTube.com/GmodePR

【Weibo】https://weibo.com/gmodepr

【Bilibili】https://space.bilibili.com/3546670082033741

【Steam】https://store.steampowered.com/publisher/G-MODE

※記載されている製品名およびサービス名称は、各社の商標または登録商標です。

※画像や動画はすべて現在開発中のものです。