8·î22Æü(¶â)¤è¤ê¡¢±§ÅÔµÜ¤Ê¤ª¤Ë¤è¤ë¸ÄÅ¸¡Ö»¶¤ë²Ö¤Ê¤ÉÃÎ¤ëÍ³¤â¤Ê¤·¡×¤ò³«ºÅ¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

tHE GALLERY HARAJUKU³ô¼°²ñ¼Ò




¡Ú ±§ÅÔµÜ¤Ê¤ª ¸ÄÅ¸ " »¶¤ë²Ö¤Ê¤ÉÃÎ¤ëÍ³¤â¤Ê¤·" ¡Û


2025Ç¯8·î22Æü¡Ê¶â¡ËÊÆ¸¶¹¯Àµ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëtHE GALLERY HARAJUKU¤Ë¤Æ¡¢


±§ÅÔµÜ¤Ê¤ª¡Ê¤Ê¤ª¤ê¤ó¡Ë¤Ë¤è¤ë¸ÄÅ¸¡Ö»¶¤ë²Ö¤Ê¤ÉÃÎ¤ëÍ³¤â¤Ê¤·¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



±§ÅÔµÜ¤Ê¤ª¤¬ÉÁ¤¯¾¯½÷¤¿¤Á¤Î°¦¤é¤·¤µ¤Î±ü¤Ë¤Ò¤½¤à¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ç´í¤¦¤¤´¶¾ð¤Î¤­¤é¤á¤­¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£




¡üSTATEMENT


À®Ä¹¤¹¤ë¿ÈÂÎ¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¿´¤Î¥º¥ì¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¾¯½÷¤¿¤Á¤¬Êú¤¨¤ëÉÔ°Â¤ò


¥Æー¥Þ¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤À¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬ÃÖ¤­µî¤ê¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ê¿´¤Îµ¡Èù¤ò¡¢


¤³¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤¬¸«¤Ä¤á¡¢´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¤½¤ì¤Ï¡¢¾¯½÷¤¿¤Á¼«¿È¤¹¤éµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡¢Ñ³¤¯Çö¤¤¿´¤Îµ±¤­¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó




¡ü±§ÅÔµÜ¤Ê¤ª¡Ê¤Ê¤ª¤ê¤ó¡Ë profile


³¨ÉÁ¤­¡£


¼ç¤Ë¸ÄÅ¸¤ä¥°¥ëー¥×Å¸¡¦SNS¤ÇºîÉÊ¤òÈ¯É½¡£


¼õ¾ÞÎò¡¦¥¶¡¦¥Á¥ç¥¤¥¹230²óÆþÁª¡¢231²ó½àÆþÁª¡£


»Å»ö¡¦ÁÞ²è¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥ÈÅù¡£



¡ãInstagram¡ä


@naoooorinrin


https://www.instagram.com/naoooorinrin/



¡ãX¡ä


@naoooorinrin


https://x.com/naoooorinrin




¡ü¥­¥å¥ìー¥¿ーÊÆ¸¶¹¯Àµ¤è¤ê


À®Ä¹¤¹¤ë¿ÈÂÎ¤È¡¢¤½¤ì¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¿´¤È¤Î¥º¥ì¡£


Îø¤Ë½ý¤Ä¤¯¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¡¢Àè¤ËÁê¼ê¤òÆÍ¤­Êü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾¯½÷¡£


¤«¤¿¤ä¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤­¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¹¥¤­¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡×


¤½¤ó¤ÊÀÚ¼Â¤µ¤Ï¡¢»þ¤Ë²á¾ê¤ÊÆÈÀêÍß¤È¤Ê¤ê¡¢¶²ÉÝ¤òÈ¼¤Ã¤Æ¸½¤ì¤ë¡£


±§ÅÔµÜ¤Ê¤ª¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤ÎÃæ¤Ë¤½¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤òÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£


°¦¤é¤·¤µ¤ÎÎ¢¤ËÀø¤àÀÈ¤µ¤ä¹¶·âÀ­¡¢½ã¿è¤µ¤æ¤¨¤Î´í¤¦¤µ¡£


¤³¤ì¤Ï¡¢»×½Õ´ü¤Ë¤·¤«µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¶ËÃ¼¤Ê´¶¾ð¤Î¤«¤¿¤Á¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£


¤½¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢´Ñ¤ë¼Ô¼«¿È¤Îµ­²±¤Î±ü¤ËÌ²¤ëÁ¡ºÙ¤µ¤ä´í¤¦¤µ¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹




±§ÅÔµÜ¤Ê¤ª ¸ÄÅ¸ " »¶¤ë²Ö¤Ê¤ÉÃÎ¤ëÍ³¤â¤Ê¤·"


¾ì½ê¡§tHE GALLERY HARAJUKU


´ü´Ö¡§8·î22Æü¡Ê¶â) ～ 8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë


µÙÏ­Æü¡§·î¡¦²ÐÍËÆü


»þ´Ö¡§11:00～19:00



¡ãOpening Reception¡ä


Æü»þ¡§8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë 18:00～20:00


¾ì½ê¡§tHE GALLERY HARAJUKU


¡ütHE GALLERY HARAJUKU¤È¤Ï




ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎtHE GALLERY HARAJUKU¤È¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ³¨¤òÈÎÇä¤·¤Æ¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦»ö¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


ËèÆüSNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¥®¥ã¥é¥êー¤Ë¤âÂ­¤ò±¿¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ºÍÇ½¤¢¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¤½¤ÎºÝ¡¢¥Õ¥©¥í¥ïー¤Î¿ô¤äÅ¸¼¨Îò¤È¤¤¤Ã¤¿¾ò·ï¤Ï°ìÀÚ´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£


ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ËÍ¼«¿È¤¬¡Ö¤³¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÅ¸¼¨¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¿´¤«¤é»×¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£


¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì½ê¤ò¡¢ËÍ¤Ï¡È¥¼¥í¥¤¥Á¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Î¾ì½ê¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£






tHE GALLERY HARAJUKU


150-0001


ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°3ÃúÌÜ20-21¡¡¥Ù¥ë¥¦¥Ã¥É¸¶½É1³¬-C


ÌÀ¼£¿ÀµÜÁ°±ØÅÌÊâ5Ê¬



WEB


http://thegallery-harajuku.com


Instagram¡§@the_gallery_harajuku


https://instagram.com/the_gallery_harajuku



¥­¥å¥ìー¥¿ー¡¿ÊÆ¸¶¹¯Àµ


¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¿ÊÆ¸¶¹¯Àµ¡¿µ×¡¹ÌîÃÒ ¾®Å¯ÄÅ¡Ê¤¯¤¯¤Î¤Á ¤³¤Æ¤Ä¡Ë


ーーーーーー