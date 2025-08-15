「ハードロックカフェ」ロックショップ、ファッションブランド 「火消魂-HiKESHi SPiRiT-」とのコラボレーションアイテムを販売

写真拡大 (全14枚)

HiKESHi SPiRiT Lucky Cat Tee／HiKESHi SPiRiT Lion Mask Tee
販売中

様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」のオリジナルグッズを扱うロックショップでは、ファッションブランド「火消魂-HiKESHi SPiRiT-」とのコラボレーションアイテムを販売します。
　



　　
「火消魂-HiKESHi SPiRiT-」は、日本の粋なファッション・スタイルを世界中の人々に伝えるJAPANブランド。「喧嘩と火事は江戸の華」「め組の喧嘩」など、日本の”粋”の象徴とされた江戸の火消の「魂（スピリット）」「日本の粋」を現代に発信しています。
　
当コラボレーションでは、ROCKと日本の粋、和と洋の融合をテーマにTシャツ2種（HiKESHi SPiRiT Lucky Cat Tee／ HiKESHi SPiRiT Lion Mask Tee）を販売します。これら商品には、陽の光を浴びることでUV変色する効果が隠されており、ここでも「粋」を演出しています。
　
　
ハードロックカフェ
「火消魂-HiKESHi SPiRiT-」コラボレーションアイテム 販売概要
　
◆ 販売商品：
　・ HiKESHi SPiRiT Lucky Cat Tee（白・黒）　　8,580円（税込）※サイズS-XXL
　・ HiKESHi SPiRiT Lion Mask Tee（白・黒）　　8,580円（税込）※サイズS-XXL
◆ 販売店舗：
　ハードロックカフェ 国内5店舗 ロックショップ
　東京店／上野駅東京店／横浜店／京都店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店
◆ハードロックカフェ 公式HP：
　http://hardrockjapan.com/
◆火消魂-HiKESHi SPiRiT-公式ブランドサイト：
　https://hikeshispirit.com/
　


HiKESHi SPiRiT Lucky Cat Tee（白／FRONT）







HiKESHi SPiRiT Lucky Cat Tee（黒／FRONT）







HiKESHi SPiRiT Lucky Cat Tee（黒／BACK）







HiKESHi SPiRiT Lion Mask Tee（白／BACK）







HiKESHi SPiRiT Lion Mask Tee（黒／BACK）







HiKESHi SPiRiT Lion Mask Tee（黒／FRONT）



　
【ハードロックⓇ概要】
　
世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。　エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています
グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。
ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。
ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com

公式ホームページ
https://hardrockjapan.com/
　
ハードロックカフェ・ジャパン オンラインショップ
https://hrcjapan.official.ec/
　
　
【ハードロックカフェ　店舗】
　
・東京店
　東京都港区六本木5-4-20
　TEL.03-3408-7018
・上野駅東京店
　東京都台東区上野7‐1-1 アトレ上野１階
　TEL.03-5826-5821
・横浜店
　神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階
　TEL.045-682-5626
・京都店
　京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階
　TEL.075-606-5671
・ユニバーサル・シティウォーク大阪店
　大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪™ 3・4階
　TEL.06-4804-3870



本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社WDI JAPAN　マーケティング部　　TEL. 03-3470-5307
担当：大林　ohbayashi@wdi.co.jp

関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press