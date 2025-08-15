こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ハードロックカフェ」ロックショップ、ファッションブランド 「火消魂-HiKESHi SPiRiT-」とのコラボレーションアイテムを販売
HiKESHi SPiRiT Lucky Cat Tee／HiKESHi SPiRiT Lion Mask Tee
販売中
様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」のオリジナルグッズを扱うロックショップでは、ファッションブランド「火消魂-HiKESHi SPiRiT-」とのコラボレーションアイテムを販売します。
「火消魂-HiKESHi SPiRiT-」は、日本の粋なファッション・スタイルを世界中の人々に伝えるJAPANブランド。「喧嘩と火事は江戸の華」「め組の喧嘩」など、日本の”粋”の象徴とされた江戸の火消の「魂（スピリット）」「日本の粋」を現代に発信しています。
当コラボレーションでは、ROCKと日本の粋、和と洋の融合をテーマにTシャツ2種（HiKESHi SPiRiT Lucky Cat Tee／ HiKESHi SPiRiT Lion Mask Tee）を販売します。これら商品には、陽の光を浴びることでUV変色する効果が隠されており、ここでも「粋」を演出しています。
ハードロックカフェ
「火消魂-HiKESHi SPiRiT-」コラボレーションアイテム 販売概要
◆ 販売商品：
・ HiKESHi SPiRiT Lucky Cat Tee（白・黒） 8,580円（税込）※サイズS-XXL
・ HiKESHi SPiRiT Lion Mask Tee（白・黒） 8,580円（税込）※サイズS-XXL
◆ 販売店舗：
ハードロックカフェ 国内5店舗 ロックショップ
東京店／上野駅東京店／横浜店／京都店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店
◆ハードロックカフェ 公式HP：
http://hardrockjapan.com/
◆火消魂-HiKESHi SPiRiT-公式ブランドサイト：
https://hikeshispirit.com/
【ハードロックⓇ概要】
世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。 エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています
グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。
ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。
ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com
公式ホームページ
https://hardrockjapan.com/
ハードロックカフェ・ジャパン オンラインショップ
https://hrcjapan.official.ec/
【ハードロックカフェ 店舗】
・東京店
東京都港区六本木5-4-20
TEL.03-3408-7018
・上野駅東京店
東京都台東区上野7‐1-1 アトレ上野１階
TEL.03-5826-5821
・横浜店
神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階
TEL.045-682-5626
・京都店
京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階
TEL.075-606-5671
・ユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪™ 3・4階
TEL.06-4804-3870
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社WDI JAPAN マーケティング部 TEL. 03-3470-5307
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
