鶏舎温湿度管理システム市場規模、2031年には779百万米ドルに拡大見込み
2025年8月15日に、YH Research株式会社（本社：東京都中央区）が発行した「グローバル鶏舎温湿度管理システムのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2025」によると、本調査レポートでは、鶏舎温湿度管理システム市場の現状、定義、分類、用途、産業チェーン構造を総合的に分析し、開発方針、製造プロセス、コスト構造についても詳細に説明します。鶏舎温湿度管理システム市場の成長動向と今後の市場予測に加え、技術革新や市場競争環境、消費者行動の変化など市場に影響を与える重要な要因を考察します。また、主要消費地域、及び主要企業の消費の観点から、市場動向を深く理解し、企業が新規市場の開拓や競争力強化に向けた戦略を立てるための有益な情報を提供します。
１．鶏舎温湿度管理システムとは
YH Researchによるとのグローバル鶏舎温湿度管理システムの市場は2024年の619百万米ドルから2031年には779百万米ドルに成長し、2025年から2031年の間にCAGRは3.7%になると予測されている。
２．鶏舎温湿度管理システム市場区分
レポートは会社別、製品別、用途別、地域別の4つのセクションに分かれている。
会社別分析：Big Dutchman、SKOV、Cumberland Poultry、MUNTERS、Big Herdsman、Chore-Time、Vencomatic、Hotraco、Fancom、XINGYI Electronic Equipment、Stienen Agri Automation、SKA、IKEUCHI、Roxell、L.B. White Company, LLC、DACS A/S、ISHII CO.,Ltd.、Famtech Poultry、Sperotto
会社別では、市場シェアやランキング、売上について分析しています。また、企業情報や販売地域、市場地位についても詳細に調査し、最近の企業の開発状況を紹介しています。
製品別分析：Mechanical Components、Electronic Components
製品別では、売上を分析します。
用途別分析：Broiler Chickens、Layer Hens、Others
用途別では、売上に基づいた詳細な分析を行います。
地域別分析
地域別では、各地域の市場規模、売上、市場シェアなどの予測を提供しています。
以下の地域に焦点を当てています：
北米：米国、カナダ、メキシコ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
南米：ブラジル、その他の南米地域
中東とアフリカ
◇レポートの詳細内容・無料サンプルお申込み
https://www.yhresearch.co.jp/reports/867581/poultry-house-temperature-and-humidity-control-system
３．本レポートの主な利点
本レポートが提供するメリットは以下の通りです：
１.市場規模と予測データ：世界の鶏舎温湿度管理システム市場に関する過去データ（2020～2025年）および将来予測データ（2026～2031年）を提供し、市場の成長と規模を明確に示します。
２.会社別の売上と市場シェア：世界の鶏舎温湿度管理システム会社別の売上、価格、市場シェア、業界ランキングを提供します。（2020～2025）
３.中国市場の会社別データ：中国の鶏舎温湿度管理システム市場における主要企業の売上、価格、市場シェア、業界ランキングに関するデータを提供します。（2020～2025）
４.主要消費地域のデータ：世界の鶏舎温湿度管理システム市場における主要な消費地域、消費量、売上、および需要構造に関する情報を提供します。
５.産業チェーンの分析：鶏舎温湿度管理システム産業チェーン（川上産業、川中産業、川下産業）を分析し、市場内での位置づけと相互関係を明らかにします。
１．鶏舎温湿度管理システムとは
YH Researchによるとのグローバル鶏舎温湿度管理システムの市場は2024年の619百万米ドルから2031年には779百万米ドルに成長し、2025年から2031年の間にCAGRは3.7%になると予測されている。
２．鶏舎温湿度管理システム市場区分
レポートは会社別、製品別、用途別、地域別の4つのセクションに分かれている。
会社別分析：Big Dutchman、SKOV、Cumberland Poultry、MUNTERS、Big Herdsman、Chore-Time、Vencomatic、Hotraco、Fancom、XINGYI Electronic Equipment、Stienen Agri Automation、SKA、IKEUCHI、Roxell、L.B. White Company, LLC、DACS A/S、ISHII CO.,Ltd.、Famtech Poultry、Sperotto
会社別では、市場シェアやランキング、売上について分析しています。また、企業情報や販売地域、市場地位についても詳細に調査し、最近の企業の開発状況を紹介しています。
製品別分析：Mechanical Components、Electronic Components
製品別では、売上を分析します。
用途別分析：Broiler Chickens、Layer Hens、Others
用途別では、売上に基づいた詳細な分析を行います。
地域別分析
地域別では、各地域の市場規模、売上、市場シェアなどの予測を提供しています。
以下の地域に焦点を当てています：
北米：米国、カナダ、メキシコ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
南米：ブラジル、その他の南米地域
中東とアフリカ
◇レポートの詳細内容・無料サンプルお申込み
https://www.yhresearch.co.jp/reports/867581/poultry-house-temperature-and-humidity-control-system
３．本レポートの主な利点
本レポートが提供するメリットは以下の通りです：
１.市場規模と予測データ：世界の鶏舎温湿度管理システム市場に関する過去データ（2020～2025年）および将来予測データ（2026～2031年）を提供し、市場の成長と規模を明確に示します。
２.会社別の売上と市場シェア：世界の鶏舎温湿度管理システム会社別の売上、価格、市場シェア、業界ランキングを提供します。（2020～2025）
３.中国市場の会社別データ：中国の鶏舎温湿度管理システム市場における主要企業の売上、価格、市場シェア、業界ランキングに関するデータを提供します。（2020～2025）
４.主要消費地域のデータ：世界の鶏舎温湿度管理システム市場における主要な消費地域、消費量、売上、および需要構造に関する情報を提供します。
５.産業チェーンの分析：鶏舎温湿度管理システム産業チェーン（川上産業、川中産業、川下産業）を分析し、市場内での位置づけと相互関係を明らかにします。