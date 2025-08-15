¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥à¥¹¥ó¡¢¥Æ¥¹¥é¤È¤Î·ÀÌó¤ÇTSMC¤ÎÃÏ°Ì¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¡Ã¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Ý¥¤¥ó¥È¥ê¥µー¥Á
¡Ú¥½¥¦¥ë¡¢ËÌµþ¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹¡¢¥Õ¥©ー¥È¥³¥ê¥ó¥º¡¢¹á¹Á¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥Ë¥åー¥Ç¥êー¡¢ÂæËÌ¡¢Åìµþ - 2025Ç¯8·î15Æü¡Û
¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë²Á³ÊÀßÄê¡¢¹â¤¤½ÀÆðÀ¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤È¤Î²áµî¤Î¼ÂÀÓ¡¢¤½¤·¤ÆTSMC¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ÎÀ©Ìó¤¬¡¢¥Æ¥¹¥é¤¬¥µ¥à¥¹¥ó¤È165²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î¶¡µë·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦ÃÏÀ¯³ØÅª¶ÛÄ¥¤È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó´ÉÍý¤Î°µÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¥êー¤È¤ÎÄó·È¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Á¥Ã¥×¶¡µë¸»¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È¡¢½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×¤Ç¤¢¤ë¥¦¥§¥ÏÀ½Â¤¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤ÏÂç¤¤Ê¼Â¹Ô¥ê¥¹¥¯¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2nm GAA¥×¥í¥»¥¹¤ÏÂçµ¬ÌÏ¼Â¾Ú¤¬Ì¤¤À¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÃÙ±ä¤ÏÇ¼´ü¤È¸ÜµÒ¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»Ô¾ìÆ°¸þ¡Û
2025Ç¯7·î28Æü¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤Ï¡¢Âç¼ê¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ø¤Î165²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î¥Á¥Ã¥×¶¡µë·ÀÌó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Æü¡¢¥Æ¥¹¥é¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ë¥¤ー¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤¬¤³¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ò³ÎÇ§¤·¡¢·ÀÌó¤Î¾ÜºÙ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥à¥¹¥ó¤Ï¡¢¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Î¿·¹©¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥¹¥é¤Î¼¡À¤ÂåAI6¥Á¥Ã¥×¤ò2nm GAA¥Îー¥É¡ÊSF2¡Ë¤ÇÀ¸»º¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2033Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
TSMC¤ÏÀ¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¥êー»Ô¾ì¡ÊÀì¶È¥áー¥«ー¸þ¤±¡Ë¤Î3Ê¬¤Î2¡¢¤½¤·¤ÆÁ´ÂÎ¡ÊIDM¤ò´Þ¤à¡Ë¤Î3Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢TSMC¤È¤Î¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥µ¥à¥¹¥ó¤ÎÀèÃ¼¥Îー¥É¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤Ê¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£TSMC¤Ï»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì11%¤È6%¤È¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ2°Ì¤ËÂç¤¤¯¿å¤ò¤¢¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë²Á³ÊÀßÄê
È¾Æ³ÂÎµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤È¥×¥í¥»¥¹¤ÎÊ£»¨²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Ý¥¤¥ó¥È¥ê¥µー¥Á¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¥êー¥¦¥§ー¥ÏÀ¸»ºÇ½ÎÏ¡Ê¥Îー¥ÉÊÌ¡Ë¥È¥é¥Ã¥«ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢TSMC¤Î2nm¥Îー¥É¤Î²Á³Ê¤Ï¥¦¥§ー¥Ï1Ëç¤¢¤¿¤ê3Ëü¥É¥ë°Ê¾å¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¡µëÀ©Ìó¤È2nm¥Îー¥É¤Î²¢À¹¤Ê¼ûÍ×¤Ë¤è¤ê¡¢TSMC¤ÏÂçÉý¤ÊÃÍ°ú¤¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¶¯ÎÏ¤Ê²Á³Ê·èÄêÎÏ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤Ï¼çÍ×¸ÜµÒ¤Î³ÎÊÝ¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥à¥¹¥ó¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¥êー¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÍø±×Î¨¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æµ¬ÌÏ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¸ÜµÒ´ðÈ×¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀèÃ¼¥Îー¥É¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¸þ¤±¤¿¸ÜµÒ¤Î¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆÃÊÌ¤«¤ÄÈó¾ï¤Ë¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë²Á³ÊÀßÄê¤Ç¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÀèÃ¼¥Á¥Ã¥×¤ÎÀ½Â¤¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê·Ð¸³¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¥êー»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¾Íè¤ÎÀ®Ä¹¤È¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËÆÃ¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
½ÀÆðÀ¤Î¸þ¾å
Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢TSMC¤Î2nm¥Îー¥É¤ÏºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÀèÃ¼¥×¥í¥»¥¹µ»½Ñ¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ³Û¤¬¹â¤¯¡¢À¸»º¥³¥¹¥È¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢TSMC¤Ï½ù¡¹¤ËÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤òÁý¶¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤Ï¤è¤ê½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤òÄó¶¡¤·¡¢¥¤ー¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê´ØÍ¿¤òµá¤á¤ë¸ÜµÒ¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¡¢À¸»º¸½¾ì¤ò¼«¤é´ÆÆÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏTSMC¤Ç¤Ï¼Â¸½¤¬Æñ¤·¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¸ÜµÒ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³
¥µ¥à¥¹¥ó¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥é¤ÎAutopilot 3.0¥Á¥Ã¥×¡Ê14nm¥×¥í¥»¥¹¡Ë¡¢Autopilot 4.0¥Á¥Ã¥×¡Ê7nm¥×¥í¥»¥¹¡Ë¤ÎÀ½Â¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶¯¸Ç¤Ê´ðÈ×¤È·Ð¸³¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤Ï¤½¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò¼Â¾Ú¤·¡¢¼¡À¤ÂåAI6¥Á¥Ã¥×¤ÎÍýÁÛÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Æ¥¹¥é¤¬¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¥êー¤Ç¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
