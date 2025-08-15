『パーフェクトワールド Z』事前登録者数30万人突破！最大1万円分アマギフが当たるコメントキャンペーンを実施！

【ネタバレ注意】『都市伝説解体センター』を全クリした民俗学者が語る“ゲームと異界”――「くねくね」も「因習村」も「きさらぎ駅」も、流行った理由は「異界」にあり！【『ネット怪談の民俗学』著者 廣田龍平インタビュー】