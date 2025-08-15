『パーフェクトワールド Z』事前登録者数30万人突破！最大1万円分アマギフが当たるコメントキャンペーンを実施！
HUNT Gamesは、2025年8月15日（金）に20年間愛され続けてきた『パーフェクトワールド-完美世界-』のスマホ向けシリーズ最新作『パーフェクトワールド Z -完美世界Z-』の事前登録者数が“30万人”を突破したことを公式発表しました。
これを記念して、ゲーム内アイテムの配布に加え、最大1万円分のAmazonギフトカードが当たるコメントキャンペーンを公式X（旧Twitter）にて実施することが決定いたしました。本記事では、30万人突破の特典内容や各登場種族のキャラクター情報についてお届けしていきます。
◆『パーフェクトワールド Z』事前登録者数30万人突破！
この度、本作の事前登録者数が30万人を突破しました。これを記念し、ゲームプレイに役立つ「玄音の霊媒の宝箱*1」と「魂晶の結晶*2」の配布が決定いたしました。当該特典は正式リリース後にゲーム内メールによりお送りいたします。
また、引き続き開催中の事前登録キャンペーンでは、登録するだけで「S級衣装『神楽鈴桜』」と限定乗り物「三尾狐」をゲットできます。さらに抽選に応募し、iPhone16やAlienwareのゲーミングノート、RTX 5090グラフィックスカード、Amazonギフトカードなどの豪華特典が当たるチャンスも！
【事前登録受付期間】
2025年8月1日（金）10:00から正式リリース前日まで
【事前登録者数達成報酬】
事前登録者数10万人達成：魂石選択パックLv4*2、銀貨*100000
事前登録者数30万人達成：玄音の霊媒の宝箱*1、魂晶の結晶*2
事前登録者数50万人達成：A級背飾り「白兎のバッグ」（7日間）*1
事前登録者数80万人達成：リリース記念仙魔宝箱
事前登録者数100万人達成：元宝（用途限定）*888
【事前登録特設サイト】
https://m.htgames.net/l/ZF9o
◆アマギフが当たる！コメントキャンペーン開催！
公式Xアカウント（@pwz_official）の指定ポストにコメントするだけで簡単応募！
【賞品内訳】
プレミアム賞（1名様）：Amazonギフトカード1万円分
ラッキー賞（20名様）：刻印宝箱（上級）・朔*50、銀貨*100000
【応募締切】
2025年8月18日（月）12：00まで
【公式Xアカウント】
https://x.com/pwz_official
◆『パーフェクトワールド Z』について
PC用MMORPGの“老舗”として知られる『パーフェクトワールド-完美世界-』、そのシリーズ最新作である『パーフェクトワールド Z』は、原作の広大な世界観を受け継ぎつつ、ユニークな“縦横画面切り替えシステム”など様々な便利機能を搭載しております。
本作では、プレイヤーは運命の召喚に応じた「選ばれし者」として、「エルフ」、「人間」、「妖族」という三種族を束ね、パーフェクトワールドの世界を悪しき怨霊による滅亡の危機から救う物語を体験できます。
・App Storeで予約注文 ： https://m.htgames.net/l/ZF9u
・Google Playで事前登録 ：https://m.htgames.net/l/ZF9u
・公式X（旧Twitter）をフォロー ：https://x.com/pwz_official
・事前登録特設サイト ： https://m.htgames.net/l/ZF9o
◆本作の魅力を抜粋してお届け！三大種族とそれぞれの職業とは？
◆本作の魅力を抜粋してお届け！三大種族とそれぞれの職業とは？