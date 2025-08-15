フィギュアスケートの世界一決定戦！『ISUグランプリファイナル 国際フィギュアスケート競技大会　愛知・名古屋2025』チケプラにて海外向けチケット発売中！

株式会社Tixplus

電子チケット事業やチケット二次販売「チケプラトレード」、視聴PASS販売プラットフォーム「StreamPass」を運営する株式会社Tixplus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：池田 宗多朗）は、2025年12月4日（木）～12月7日（日）に、IGアリーナ（愛知国際アリーナ）で開催される、「ISUグランプリファイナル 国際フィギュアスケート競技大会 愛知・名古屋2025」において、チケプラの海外向け販売が開始されたことをお知らせいたします。

今年のグランプリファイナルは、2026年に開催されるミラノ・コルティナダンペッツォオリンピックの前哨戦となる重要な大会です。

世界トップクラスのフィギュアスケーターたちが、グランプリシリーズを締めくくる注目の対決のために日本の氷上に登場いたします。シーズン最終戦で最高の栄誉を求めて戦うこのエリート競技会では、正確さ、芸術性、そして卓越した技術が問われることになります。

華麗かつ熾烈な争いの舞台となるのは、2025年7月に開業したばかりの「IGアリーナ（愛知国際アリーナ）」で開催されます。選手達が魅せる氷上の熱い戦いをぜひ会場でご覧ください！

2025年8月5日（火）10:00より、チケプラにて海向け販売（抽選）を開始しました。

本大会のチケットを電子チケットで購入されたお客様は、「チケプラアプリ」にて発券いたします。

チケットの申し込みから受取、当日のご入場まで、お持ちのスマホ1台だけで、簡単に手続きが可能です。電子チケットは購入したお客様のスマートフォンに表示するので、チケット忘れや紛失の心配もありません。

チケプラアプリは海外言語対応もしているため、コンビニでの発券手続きや会場窓口での当日引換も不要。海外からの訪日外国人の方もスムーズにご利用いただけます。

本大会専用のデザインチケットでの発券で、滑走順がいつでも確認できるメモリアルコレクション付き！

【概要】

ISUグランプリファイナル 国際フィギュアスケート競技大会 愛知・名古屋2025

[日程]

2025年12月4日（木） ～ 12月7日（日）

[会場]

IGアリーナ（愛知国際アリーナ）

[海外向け販売]

申込期間：2025年8月5日（火）10:00 ～ 8月31（日）23:59まで

当選発表：2025年9月8日（月）12:00

入金期間：2025年9月8日（月）12:00 ～ 9月9（火）23:59まで

▼お申し込みはこちら

https://tixplus.jp/feature/gpf2025_en/

○公式ホームページ

https://www.skatingjapan.or.jp/figure/event/detail.php?id=2236

■株式会社Tixplusについて

スマートフォン電子チケット「チケプラアプリ」や、ライブやイベントに行けなくなった時に定価でチケットを譲渡できる主催者公認のチケット二次流通サービス「チケプラトレード」を運営。電子チケット「チケプラアプリ」は、これまで多くのアーティストの全国ツアーや単独ライブで導入されており、30万人規模の全国ツアーやドームクラスのライブなど数多くの実績があります。音楽以外でも、プロ野球などのスポーツ関連、遊園地などのレジャー/文化施設、ゲームイベントや展示会など、幅広い領域での導入実績を誇ります。また、購入の際に登録した電話番号のスマートフォン端末にのみチケットを表示するなどの高額転売防止策を業界に先駆けて取り組んでいるとともに、行けなくなったチケットを定価で取引できるTixplus独自の「チケットトレード」も評価され、アーティストの導入実績及び利用者が増加し続けています。その他、顔認証による顔パス入場機能など、ライブエンタメを安心・安全に、お楽しみいただける仕組みを実現しております。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供してまいります。

会 社 名 ： 株式会社Tixplus（ティックスプラス）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 5階

代 表 者 ： 代表取締役 池田 宗多朗

設 立 ： 2018年12月18日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://tixplus.co.jp/

【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Tixplus 広報担当

E-mail: press@tixplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。