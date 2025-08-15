バイタリフィ、8月27日～28日開催「AI博覧会 Summer 2025」に出展
生成AIを活用したSaaSサービスの提供を行う株式会社バイタリフィ（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2025年8月27日（水）、28日（木）の2日間、東京国際フォーラムで開催される「AI博覧会 Summer 2025」に出展いたします。
展示会URL：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/2025_summer/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327389&id=bodyimage1】
■ ブース展示
【FirstContct生成AI】
FirstContact は、AIとRAGを活用した高精度なチャットボットサービスです。
企業ごとのナレッジを組み込んで最適な回答を生成し、FAQ対応や問い合わせ業務を効率化します。カスタマイズ性が高く、業種や用途に応じた最適な設定が可能です。
2025年にはAIsmiley AI PRODUCTS AWARDにおいて、チャットボット部門のグランプリを獲得しました。
現在、サポート付きで20日間の無料トライアルを実施しており、デモサイトや実際に操作可能な管理画面もご用意し、スムーズな導入をサポートします。これを機会にぜひお試しください。
FirstContct お問い合せ先：https://first-contact.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327389&id=bodyimage2】
【Dify構築支援サービス】
より本格的なアプリ作成したい、パラメーター調整に工夫が必要、OCR機能を強化したい、セキュリティ面で相談したい、などのニーズにお応えするためにバイタイリフィでは「Dify構築支援サービス」を提供しております。
「Dify」は、専門的なプログラミング知識がない方でも、チャットボット、社内FAQシステム、データ分析・活用ツールといったAIアプリケーションを手軽に構築できる画期的なツールです。
RAGや外部連携、カスタマイズ対応で、多様なAI活用を支援します。
環境構築から開発サポート、導入後の保守までワンストップで支援が可能です。
Dify お問い合せ先：https://vitalify.jp/lp/services/dify/#contact
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327389&id=bodyimage3】
※生成AIの活用をご検討中でしたら会期に先立ってご案内も可能でございます。
■ カンファレンス登壇
AI博覧会内で行われるカンファレンスに、弊社AIソリューション事業部の金本貞昭が登壇いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327389&id=bodyimage4】
登壇者 ：AIソリューション事業部 マネージャー 金本 貞昭
講演内容 ：「探す」時間を削減し、必要な情報にすぐアクセス。
生成AI×RAGで社内外の情報活用を効率化する方法を紹介。
登壇時間 ：2025年8月27日（水） 13:00～13:40
会場 ：C会場
公式サイト：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/2025_summer_conf/1c-4/
カンファレンスの予約はすでに満席となっておりますが、ブースでは定期的にミニセミナーを開催いたします。
ミニセミナーでは、AI導入をご検討されている方向けに、Difyの概要や弊社製品について、詳しく解説させていただきます。
ご興味がございましたら、ぜひブースまでお越しください。
■「AI博覧会」とは？
AI博覧会は、”AI・人工知能”に焦点を当てたオフラインイベントであり、最新のAI技術やプロジェクト、業界のトレンドにフォーカスしています。
日本国内のAI関連企業や専門家が集まり、展示、講演、デモンストレーション等が行われます。
