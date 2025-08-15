新刊書籍『カウナスの夏―杉原千畝の波紋―』発売中。命をつなぐ沈黙の外交──親族として継ぐ記憶と家族的無意識を辿り、実話に基づく小説として描く「決断」と人間の深奥。
株式会社アルトペイジ（本社：愛知県長久手市／代表取締役社長：杉原哲也／法人番号：4180001135006）は、新刊小説『カウナスの夏―杉原千畝の波紋―』を２０２５年８月１１日（月）よりAmazon等で販売開始いたしました。同社は講演会やセミナーを中心に活動しており、本作はその新たな出版事業の一環です。
【あらすじ】
外交官・杉原千畝は、第二次世界大戦中、リトアニアのカウナスにて独断でユダヤ人にビザを発給し、多くの命を救った。しかし、生涯にわたりその行為について語ることはなかった。
本作は、病床の語り手・哲也が、父・直樹の記憶とともに千畝の沈黙の意味を辿る精神の旅である。描かれるのは、満州ハルビンでの青春、白系ロシア人との恋、家族との別れ、ビザ発給の葛藤、戦後の沈黙、そして晩年の孤独な日々。
直樹が見つめた千畝の背中と、哲也が受け取った集合的無意識の痕跡が、やがて明確な形として浮かび上がる。これは、「行為と言葉」の背後にある沈黙の重みを、世代を超えて聴き取ろうとする者たちの、静かな波紋の物語である。
【概要】
書名：「カウナスの夏―杉原千畝の波紋―」、単行本
小売価格：１９８０円（税込）
発売日：2025年８月１１日（月）
ページ数：２０４ページ
販売：https://www.amazon.co.jp/dp/4991276020
【特徴】
『カウナスの夏―杉原千畝の波紋―』は、第二次世界大戦下、リトアニアにおいて数千人のユダヤ人に「命のビザ」を発給し、多くの命を救った歴史的外交官・杉原千畝の生涯を、親族である著者が史実と記憶を重ね合わせて描く長編小説です。
病床の語り手が、父や千畝の沈黙を辿る旅は、満州ハルビンでの青春、白系ロシア人との恋、戦中の葛藤、戦後の孤独を経て、世代を超えて受け継がれる「行動と言葉の背後にある沈黙の重み」へと至ります。
詩情と歴史的リアリティが響き合う、心に深く届く一冊です。
【会社概要】
会社名：株式会社アルトペイジ
代表者：代表取締役社長 杉原哲也
所在地：愛知県長久手市西原山１－１－７２４
TEL：０５６１－７６－０１２０
E-mail：altsugihara11@gmail.jp
事業内容：セミナー・講演会の運営、出版
