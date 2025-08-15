消費者による食品・食材評価制度『第90回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【九州地区】受賞商品決定のおしらせ
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 『第90回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』九州地区の受賞商品が2025年8月15日に決定いたしましたのでおしらせいたします。
九州地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
金賞 受賞
会社名：イートウェル株式会社
住 所：福岡県八女郡広川町大字一條891
問合せ：0942-51-7197
https://www.eat-well.co.jp/
商品名：生チョコロールケーキ
内容量：320g
販売価格：1,188円～1,700円（税込）
商品概要：国産小麦粉とココアパウダーを使って作ったココアスポンジ生地で、特別配合のオリジナルクリームと生チョコをひと巻きに巻き上げたロールケーキです。コクのあるなめらかなクリームと、しっかりとしたチョコの風味と味わいが相まって程よい甘さです。
■評価されたポイント■
・生チョコとクリームのコントラストが深みを与えリッチな味わい
・甘さ抑えめのクリームとビターチョコが融合し良好な味覚バランス
・手作りベースで作られており、温かみと丁寧さを感じる
・国産小麦粉のソフトなカカオ生地とクリームのバランスが絶妙
・ケーキ作りの構成に菓子職人の高い技術と誠実さが感じられる
・本格的ロールケーキがお手頃価格で、コストパフォーマンスがとても良い
・冷凍ケーキなので食べたいときに食べたい量を頂けるのが魅力
【2品目】 「からあげ」が福岡県で初受賞！
グランプリ 受賞
会社名：株式会社喰道楽
住 所：福岡県糟屋郡粕屋町若宮2-22-14
問合せ：092-939-6677
https://toyokara.com/
商品名：博多とよ唐亭 げんこつからあげ
内容量：10個入り（400g）
販売価格：1,112円（税抜）
商品概要：博多とよ唐亭の店舗で揚げたての「げんこつからあげ」の味と食感を冷凍でも忠実に再現しました。ニンニク不使用で毎日食べても飽きないシンプルな味わいが特徴です。代わりにオリジナルスパイスを使用し、パンチのある風味を実現。げんこつ型で外はカリッと、中はジューシーな食感にこだわり、冷めても美味しいと評判をいただいてます。
■評価されたポイント■
・下味がしっかり付いていて美味しく、何個でも食べたくなる
・にんにく不使用だが、味わいにコクがある
・パッケージにも商品写真があるので、よりイメージしやすい
・「げんこつ」というネーミングが見た目とマッチしている
・手軽に電子レンジで調理できる点が非常に便利
・冷めても美味しく、毎日食べても飽きない味でよい
・保存料、着色料不使用で衛生管理の取り組みもよい
【3品目】
グランプリ 受賞
会社名：株式会社ACS
住 所：長崎県佐世保市高島町676-16
問合せ：0120-967-317
https://www.yokasakana.com/
商品名：よか魚炙りクエ刺し
内容量：40g
販売価格：1,850円（税込）
商品概要：希少性とその美味しさから幻の高級魚と呼ばれるクエ。その身は上品な脂にプリっとした食感です。そこに直火を加えることで、絶妙なレア加減と皮目に想像を絶する旨みがあふれます。炙り刺身を口に入れた瞬間に広がる皮目とだし醤油のこんがりとした香ばしさと、刺身のレアな箇所にギュッと詰まった濃厚な旨みは後を引く美味しさです。
■評価されたポイント■
・炙りの香りがよく、適度な歯応えがありしっかりした味わい
