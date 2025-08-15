消費者による食品・食材評価制度『第90回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【四国地区】受賞商品決定のおしらせ
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 『第90回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』四国地区の受賞商品が2025年8月15日に決定いたしましたのでおしらせいたします。
四国地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
「乾燥果実」が高知県で初受賞！
グランプリ 受賞
会社名：青果の堀田
住 所：高知県高知市永国寺町2-8
問合せ：088-872-2177
商品名：ドライフルーツ新高梨
内容量：20g
販売価格：756円（税込）
商品概要：新高梨の名産地、高知県針木地方の新高梨（まるはり）を使用。青果店である弊社が販売するなかで過熟、傷みの出た新高梨をドライフルーツへと加工しています。主に贈答用に使われる上質な新高梨を加工しておりますので、味に手を加える必要がなく、素材の良さそのままに無添加無着色での商品化にこだわりました。生の新高梨のアピールポイントである「シャクシャク感」や「瑞々しさ」といった要素がドライ加工によって取り除かれてしまいます。その加工過程で引き出せた味わいは、生の新高梨では見えてなかった、新しい新高梨のポテンシャルをのぞかせてくれるものになりました。
■評価されたポイント■
・自然な甘みと優しい味わい、素材本来の甘さが際立つ
・無添加、無着色で健康志向層に安心感と信頼性がある
・パッケージデザインが洗練されていて、シンプルでオシャレ
・新高梨という希少性、珍しさと高級感がある
・SDGs、食品ロスへの配慮をしている
・青果店ならではの開発力があり、プロの目利きが信頼を生む
・SNSやストーリー性の活用により、商品背景の魅力が伝わる
【ジャパン・フード・セレクションとは・・・】
日本オリジナルの本格的な食品・食材を評価・認証する制度です。日本人の繊細な味覚、嗜好性、感性、食文化に配慮した世界で初めての食品・食材の評価・認証制度で、プロの知識を持った消費者であるフードアナリスト資格者 23,000人が審査に関わります。
フードアナリストは「食の情報」について、“おいしさ”の構成からお箸の成り立ち・旬の食材やテーブルマナーなど、多岐に渡る学習分野を勉強し厳しい検定試験に合格した有資格者で全国47都道府県にいます。
この“食の情報”の専門家が中心となり審査委員会を組織し、書類審査、アンケート調査、一次審査（試食）、二次審査（試食）、最終審査（試食）と5つの段階を経て（グランプリ、金賞、銀賞、銅賞、奨励賞）を決定します。「消費者目線の評価軸」と「食の専門家の評価軸」の2つを高い次元で実現させた画期的な商品評価システムです。
受賞記念プレゼントキャンペーン等企画をご希望の場合は、協会にてご相談に応じます。
■ジャパン・フード・セレクション
https://japan-foodselection.com/
【本リリースに関するお問い合わせ先】
（一社） 日本フードアナリスト協会 JFS事務局
〒102-0082 東京都千代田区一番町15-8 壱番館5階
担当：古屋久美子
TEL：03-3265-0518 FAX：03-3265-0519
E-MAIL：info@foodanalyst.jp
配信元企業：一般社団法人日本フードアナリスト協会
