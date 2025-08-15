消費者による食品・食材評価制度『第90回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【近畿地区】受賞商品決定のおしらせ
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 『第90回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』近畿地区の受賞商品が2025年8月15日に決定いたしましたのでおしらせいたします。
近畿地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
グランプリ 受賞
会社名：株式会社普門庵
住 所：京都府京都市東山区清水2-246
問合せ：075-533-8282
https://fumon-an.co.jp/
商品名：京フランス
内容量：8個箱
販売価格：1,100円（税抜）
商品概要：フィナンシェはフランス・パリ発祥で長く愛されており、日本人にも馴染みのあるお菓子です。フランス国家最優秀職人章（M.O.F）パティシエのパスカル・モリネス氏と、全国茶審査技術十段の酢田恭行氏が監修。素材は、フランス産発酵バターと酢田氏が選定した京都産宇治抹茶「祥楽」を使用。パスカル氏の技術と、酢田氏が選定した抹茶を組み合わせた華やかな２色のフィナンシェは、京都とフランスの交流をイメージして作られました。深みのあるバターのコクと香り、上品な苦味と旨味の抹茶の唯一無二の2色のフィナンシェです。
■評価されたポイント■
・抹茶とバターの2つの美味しさを兼ね備え、独自性が高い
・パッケージに高級感があり、思わず手に取りたくなる
・説明を読んで、なるほど！と思わせる、ネーミングが秀逸
・お土産として配りやすい個数、価格設定で手に取りやすい
・京都土産として顧客に広めてもらう広報の形が確立している
・一期一会の精神でお客様に接する心がけが素晴らしい
・価値のある独自性を作り出すという確立したブランディング
【2品目】
グランプリ 受賞
会社名：株式会社サァーヴァー
住 所：大阪府豊中市大黒町1-1-5
問合せ：06-6336-2911
https://kagomoto1129.com/
商品名：鹿児島牛ローストビーフ
内容量：モモブロック250g 特製ローストビーフソース115ml
販売価格：5,000円（税抜）※10月1日より5,500円（税抜）に価格改定
商品概要：温暖な気候と豊かな自然に育まれた鹿児島県産黒毛和牛。その特徴は柔らかな肉質と、バランスの良い霜降りにあります。霜降り肉は加熱することで赤身とサシが混ざり合い、柔らかく舌触りの良い贅沢な味わいを醸し出します。厳選された原料を使用し、一本一本じっくりと焼き上げたサァーヴァーのローストビーフはおいしい牛肉の持ち味を最大限に活かした本物志向の本格ビーフメニューです。
■評価されたポイント■
・塩胡椒をベースとしたシンプルな味付けが素材本来の旨みを引き立てる
・天然竹皮を使用した演出や外装形態はギフトとして万全
・贈答品として味、外装、価格のバランスが整っている
・衛生や安全、安心に対する管理が適切である
・販売網に複数のチャネルを持ち、販路が確立されている
・ハレの日にも日常でも楽しめる、手軽な贅沢感が良い
・脂の甘みと旨味、赤身とのバランスなど圧倒的な素材の良さ
【3品目】
グランプリ 受賞
会社名：武内製麺株式会社
住 所：兵庫県三田市南が丘2-8
問合せ：079-502-0095
https://takeuchiseimen.com/
商品名：【糖質70％オフ】製麺所が本気でつくったおいしい低糖質麺（80g）
内容量：80g
販売価格：※現在オンラインショップのみで販売
1玉 350円（税抜）／15玉セット 3,500円（税抜）／40玉セット 7,500円（税抜）
