消費者による食品・食材評価制度『第90回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【中部地区】受賞商品決定のおしらせ
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 『第90回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』中部地区の受賞商品が2025年8月15日に決定いたしましたのでおしらせいたします。
中部地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
グランプリ 受賞
会社名：株式会社レルヒ
住 所：新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立1003
問合せ：025-785-5671
https://www.ponshukan.com/
商品名：雪国れんが6個箱入
内容量：W100×D220×H65
販売価格：1,410円（税抜）
商品概要：日本酒の甘く華やかな香りを纏ったチョコレートブラウニー。濃厚なチョコレートの味わいの奥にかすかに感じる日本酒の気配。新潟の日本酒を通して越後文化を伝える「ぽんしゅ館」がその魅力を表現するために作った焼菓子です。新潟清酒の専門家として選び抜いた、加熱することでより香り立つ純米吟醸酒、更にコクを演出するために青リンゴのように甘く、ほんのりと酸味も感じさせるような果実香が漂う酒粕も練り込む。チョコレートは苦みがスッと引くタイプとカカオの濃い味わいが続くタイプの2種類をブレンドして使用。封を切った瞬間、溢れ出すほど果実のような香りが立ち、たっぷり配合したチョコレートのおかげでねっとり濃厚な風味と柔らかな食感を実現。途中で感じるクルミの食感は心地いいアクセント。最後に鼻からフワッと抜けるチョコレートと日本酒の香り、そして余韻。アルコールは飛ばしているのでお子様にもお召し上がりいただけます。
■評価されたポイント■
・日本酒の風味をまとった今までにないチョコレートブラウニー
・ほろ苦いチョコレートと日本酒の香り、2段階で味が楽しめる
・高級感のあるパッケージでお土産にぴったり
・手土産として購入することを意図して展開している
・店頭販促を重視しているところが良い
・ぽんしゅ館店舗限定ということで価値を高めている戦略が良い
・安全安心な環境で製造されている
【2品目】
グランプリ 受賞
会社名：株式会社 ヤマヨ
住 所：新潟県新潟市南区大郷2460
問合せ：025-362-5583
https://www.niigata-yamayo.net/
商品名：ルレクチェジュース
内容量：500ml
販売価格：2,500円（税抜）
商品概要：新潟県特産の西洋梨ルレクチェの完熟果実を丸ごと搾った、無加糖、無還元の果汁100％ジュースです。素材本来の美味しさをそのまま味わって頂く為に砂糖等の甘さは一切加えておりません。生産者にしか出来ない熟度を見極めた搾汁のタイミングで素材の美味しさを一年中味わって頂ける様に製造しております。
■評価されたポイント■
・飲んだ瞬間に濃厚さを感じ、雑味がなく、後味は爽やか
・高級感のあるパッケージで、贈答品としても良い
・西洋梨ルレクチェを知らない人にも、イラストがわかりやすい
・高級な果実を使ったジュースだが、コストパフォーマンスが良い
・各種SNSを使用しての広告活動が良い
・衛生、品質管理が整っている
・無添加で着色料が使用されていないのが素晴らしい
【3品目】
グランプリ 受賞
会社名：越後 岩船家（有限会社やまとのうさん）
住 所：新潟県村上市松山6-2
問合せ：0120-52-2073
https://www.echigo-iwafuneya.com/
商品名：笹団子（粒あん）
内容量：約57g×5個
販売価格：972円（税込）
商品概要：越後 岩船家の笹団子は、厳選した国内産のもち粉、上新粉と新芽のヨモギを使用した、昔ながらの製法で作る伝統和菓子です。風味豊かなヨモギ生地で、北海道産小豆の粒あんを包み、香り高いの熊笹でひとつずつ丁寧に巻いて蒸し上げました。もっちりとした食感と小豆の自然な甘さが特徴で、お茶請けや贈答品としても喜ばれます。冷凍でもお届けすることができ、できたての味をそのままご家庭でお楽しみいただけます。
