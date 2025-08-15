消費者による食品・食材評価制度『第90回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【関東地区】受賞商品決定のおしらせ
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 『第90回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』関東地区の受賞商品が2025年8月15日に決定いたしましたのでおしらせいたします。
関東地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】 「きのこ」が群馬県で初受賞！
グランプリ 受賞
会社名：株式会社 群馬まいたけセンター
住 所：群馬県北群馬郡吉岡町大字上野田1329-435
問合せ：0279-54-8976
https://www.maitake-center.co.jp/
商品名：100日まいたけ
内容量：バラ250gご家庭用袋詰め～2kg以上の特別仕様
販売価格：バラ250g 556円（税抜）～特別仕様2kg以上 9,260円（税抜）
商品概要：始まりの舞茸を今に届けたいー。現代のスーパーなどに並ぶ舞茸は35～45日で栽培される「促進栽培法」で作られた舞茸です。原料の主となるオガの種類、配合栄養体の種類、培養温度、水分率によって味は大きく左右されます。又、舞茸は葉が開きすぎると大味になる為、弊社では収穫減を覚悟で中葉の内に収穫します。予めオガに加える水量も中葉で収穫するに丁度よい水分率で配合しています。口に入れ、噛んだ瞬間に広がる味の濃厚さをご堪能下さい。
■評価されたポイント■
・立派な舞茸で、食感や香りが良くみずみずしさもあり美味しい
・80～100日かけて栽培しているこだわりが素晴らしい
・ヘルシーなキノコを丁寧に育てて、存在感がある
・ストーリーがあり、100日を含めて差別化要因が多い
・歯応えの良さ、ジューシーさが特徴的
・クリーンな環境で育てられている
・販売、生産スタッフの商品に対する心得が素晴らしい
【2品目】
グランプリ 受賞
会社名：ロイヤルパインズホテル浦和
住 所：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1
問合せ：048-827-1111
https://www.royalpines.co.jp/
商品名：ケーク オ ゾランジュ オテ
内容量：330g
販売価格：1,750円（税込）
商品概要：贈り物としてはもちろん、ご自宅用としてもご利用いただける焼き菓子です。パティシエこだわりの材料、製法で一つ一つ丁寧に製造しています。アーモンドベースに紅茶の風味を生かし、発酵バター香るパウンド生地にオレンジとイチジクのコンフィで味と食感のアクセントを付け、ほんのりと蜂蜜の甘みを感じていただける風味を出しました。極限まで「しっとり感」を追求し、試行錯誤した結果、他にはない「しっとり感」を実現できました。日持ちも2週間するので、毎日少しずつ召し上がっていただける優雅なティータイムのお供にぴったりの商品です。
■評価されたポイント■
・ホテルメイドの高級感、手作り感が伝わってくる逸品
・アーモンドベースのしっとりした生地に味の厚みを感じる
・オレンジやイチジクの贅沢な食感は今までにないおいしさ
・ホテルのパッケージは高級感があり、贈答品として最適
・2週間の日持ちは贈答品、自宅用としても使い勝手が良い
・保存料、着色料なしが良い
・コンクールで優勝した作品がベースとなっていて話題性が高い
【3品目】
グランプリ 受賞
会社名：株式会社ゼロワンブースター
住 所：東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル1階
問合せ：03-6435-5360
https://cafexlate.jp/
商品名：カフェレート エチオピア イルガチャフィ G1（フルーティ）
