消費者による食品・食材評価制度『第90回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【東北地区】受賞商品決定のおしらせ
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 『第90回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』東北地区の受賞商品が2025年8月15日に決定いたしましたのでおしらせいたします。
東北地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】 「お茶」が岩手県で初受賞！
グランプリ 受賞
会社名：吉田銘茶株式会社
住 所：岩手県盛岡市山王町7-29
問合せ：019-625-1188
https://yoshidameicya.com/
商品名：ドリップ煎茶
内容量：3g
販売価格：オープン価格
商品概要：100パーセント一番茶で、なおかつ高級品種を使用しております。品種を吟味して、自社焙煎で仕上げ、甘み成分が凝縮される手法を使用し、国産の原料にもこだわりをもって仕上げています。
■評価されたポイント■
・急須で入れたような美味しいお茶に仕上がっている
・ドリップコーヒーが一般化したので、お茶版とわかりやすい
・海外の方も意識した、わかりやすいパッケージが好印象
・手軽に１人分、本格的な緑茶を飲める点が良い
・高級感のあるパッケージで手に取りやすい
・高級茶のイメージで、他との差別化ができていて良い
・こだわりの一番茶を使用している
【2品目】 「お茶」が岩手県で初受賞！
グランプリ 受賞
会社名：吉田銘茶株式会社
住 所：岩手県盛岡市山王町7-29
問合せ：019-625-1188
https://yoshidameicya.com/
商品名：ドリップほうじ茶 南部棒茶
内容量：3g
販売価格：オープン価格
商品概要：一番茶の茎を使用し、自家焙煎により独特の甘みと香りがあり、手軽に本格的なほうじ茶の風味を味わえます。香ばしい香りが特徴で、お湯を注いだ瞬間に香りを楽しめ、美味しく飲めます。
■評価されたポイント■
・日本茶のドリップパックは見かけず、希少性があるのが良い
・海外向けに商品のコンセプトがわかりやすい
・海外志向や高級志向でプレミアム感を出している戦略が良い
・手軽に煎れる点に目をつけ、商品開発したところが素晴らしい
・ターゲットを絞っていて、明確なブランディングが良い
・忙しい中でも簡単にお茶が飲める快適さがニーズに合っている
・衛生、品質管理がしっかりしている
【3品目】
グランプリ 受賞
会社名：株式会社いわちく
住 所：岩手県紫波郡紫波町犬渕字南谷地120
問合せ：0120-101-646
https://www.iwachiku.co.jp/
商品名：岩手のローストビーフ食べ比べセット
内容量：潤匠ローストビーフ いわて牛 200g／潤匠ローストビーフ いわて短角和牛 200g／ローストビーフソース75g
販売価格：6,343円（税抜）
商品概要：岩手県を代表する牛肉「いわて牛」と「いわて短角和牛」のローストビーフの食べ比べが出来るセットです。原料処理から味付けまで手作業で行い、真空調理法で肉汁を一滴残らず閉じ込め、しっとりやわらかい食感と噛むほどにあふれる旨味が感じられる「肉汁閉じ込めしっとり製法」で作った商品です。試作・研究を重ね独自でたどり着いた、塩と胡椒を黄金比でブレンドしたスパイスは程よい塩味を感じられ、肉の旨みを引き立てています。
■評価されたポイント■
・岩手の銘柄牛を食べ比べできる特別で贅沢な体験に心惹かれる
・人の手作業による手間を惜しまない丁寧な製法が感動的
・高級感ある包装で上品さがあり、贈答として最適である
