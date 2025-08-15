株式会社バイタリフィ、「【無料オンラインセミナー】Dify活用、AIエージェント導入の進め方」を2025年8月26日（火）12:00に開催
生成AIを活用したSaaSサービスの提供を行う株式会社バイタリフィ（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は2025年8月26日（火）12:00に「【無料オンラインセミナー】Dify活用、AIエージェント導入の進め方」を開催致します。
■ セミナー概要
AIの進化・発展に伴い、ビジネスシーンにおけるAIツールの活用も日々増加しています。中でも、自律的にタスクを実行できる「AIエージェント」が特に注目を集めています。
そこで、今回はノーコードでAIエージェントを構築できるプラットフォーム「Dify」を活用し、自社に最適なAIエージェント導入をどのように進めるべきかを基礎から解説するセミナーを開催いたします。Difyの直近動向や業務別ユースケースもご紹介し、導入に向けた明確なロードマップを描ける内容です。
生成AIを活用したSaaS製品開発やシステム開発を行うバイタリフィによる、その場で質問ができる無料オンラインセミナー（ウェビナー）となっております。 ご興味のある方、ぜひ奮ってご参加ください。
■ こんな方におすすめです
・社内でAI導入を検討している企画・DX推進担当の方
・顧客対応・社内問い合わせの自動化を進めたいご担当の方
・ノーコードでAIを活用したい開発・業務部門の方
・Difyを試してみたが、導入の全体像がつかめていない方
■ セミナー内容
1．Difyの直近動向と基本情報
2．AIエージェント導入のロードマップ
3．業務別ユースケースのご紹介（実演デモ）
■ 登壇者
株式会社バイタリフィ 営業統括部
マネージャー 稲垣 健太
介護福祉業界、印刷業界の営業職を10年以上経験。バイタリフィに入社後、様々な業種における受託開発や自社AIチャットボット製品のサービス立ち上げ及び営業活動、オフショア事業の専任営業担当を経て、最近ではAI技術を活用したサービスの導入支援や顧客の業務効率化、事業推進に取り組んでいる。幅広い業界知識と経験を活かし、クライアントに寄り添う提案とサポートを実践している。
■ 開催概要
日程：2025年8月26日（火）12:00 ～13:00
会場：オンライン開催（Zoom）
費用：無料
主催：株式会社バイタリフィ
申し込みページ：https://ma.vitalify.jp/form/webiar-20250826
定員：100名
※当日はzoomを使用いたします、セミナー開始までに閲覧できるようご準備ください。
※視聴用URLは開催日が近づきましたらご連絡する形を予定しています。
※同業種・個人のお客様からのご応募はお断りする場合がございますのでご了承ください。
■会社概要
商号 ：株式会社バイタリフィ（https://vitalify.jp/）
代表者 ：代表取締役 板羽晃司
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-9-6 アストゥルビル8F
設立年月 ：2005年9月
サービス（1）：生成AIチャットボット「FirstContact」（https://first-contact.jp/）
サービス（2）：Dify構築支援サービス（https://vitalify.jp/lp/services/dify/）
■本件の問い合わせ先
株式会社バイタリフィ｜セミナー事務局
お問い合せ先：03-5428-6346
https://vitalify.jp/contact/
