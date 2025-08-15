『シーモア×Be yourself』レーベル始動！NTTドコモ スタジオ＆ライブと1LDKの共同制作作品を2025年8月15日より配信開始

株式会社1LDK

株式会社1LDK（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：朝岡 優太、以下「1LDK」）は、株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ（以下「NTTドコモ・スタジオ＆ライブ」）と共同で、オリジナルコミックレーベル『Be yourself』を立ち上げました。同レーベルの第1弾作品を、コミックシーモアとの協業レーベル『シーモア×Be yourself』よりリリースすることをお知らせいたします。

■先行配信プラットフォームについて

・プラットフォーム：コミックシーモア（ https://www.cmoa.jp/ ）

・配信開始日：2025年8月15日(金)

※配信の予定等は予告なく変更になる場合があります。

■「シーモア×Be yourself」での配信予定作品について

【作品概要】

タイトル：もういい加減にして… ～「理想の夫」は自己中クズ男～

原作：赤川遊子

作画：椎葉きのこ

コピーライト：赤川遊子／椎葉きのこ／Be yourself（FANY Studio／1LDK）

【あらすじ】

待ちに待った新築マンションへの引っ越し。

杏奈は優しい夫と可愛い子どもたちに囲まれ、理想の暮らしが始まる…はずだった。

結婚5年目の共働き夫婦・杏奈と弘人。

社内やSNSでは“イクメン”を気取る弘人だが、家ではスマホを片手に、家事も育児も丸投げ。

“家族のため”と耐え続ける杏奈だが、胸の奥に積もった違和感は次第に怒りへと変わっていき――

そしてある夜、弘人のシャツに残された“ある痕跡”が、決定的な事実を告げるのだった。

【配信開始作品ページ】

https://www.cmoa.jp/title/330818/

■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブについて

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。

映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

映像事業においては「FANYStudio」の名でバラエティ番組からドラマや映画など様々な映像コンテンツを展開しています。

【 代 表 】小林 智

【 設 立 】2023年5月1日

【 U R L 】https://fanystudio.com/





■株式会社1LDKについて

1LDKはIPやエンタメ事業を創出する”エンタメプレナー(エンタメ起業家)カンパニー”です。WEBTOON、コミック、ASMRボイス、ショートドラマ等の”世界中の感情を揺さぶるようなオリジナルIP”をゼロから創り出すIPクリエイション事業、IPを利活用したいパートナーへ”時代に対応したあらゆるソリューション”を提供/共創するIPソリューション事業を行っています。

【 代 表 】 朝岡 優太

【 設 立 】 2020年5月15日

【 U R L 】https://1ldk.co.jp/





