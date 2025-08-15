「そもそも赤ちゃんが寝ない？」親子の睡眠専門家・三橋かなさん×エルゴポーチが贈る、“ねんね”に寄り添うInstagram LIVE開催！

ウェスキー株式会社

weskiii（ウェスキー）株式会社（本社：東京都港区 https://weskiii.com/）が運営するオーストラリア生まれのスリーピングウェアブランド「ergoPouch（エルゴポーチ）」は、赤ちゃんとファミリーの質の高い睡眠をサポートする「エルゴポーチでぐっすりねんね」企画の一環として、親子の睡眠専門家 三橋かなさんとのInstagram LIVEを8月18日（月）に開催します。

■Instagram LIVE配信概要

・ 配信日時：2025年8月18日（月）13:00～

・配信アカウント：

エルゴポーチ公式Instagram

@ergopouch_japan（https://www.instagram.com/ergopouch_japan/）

親子の睡眠専門家（三橋かなさん）公式Instagram

@kana_mitsu.nenne （https://www.instagram.com/kana_mitsu.nenne/）

両アカウントから配信

・テーマ：「そもそも赤ちゃんが寝ない」

・ゲスト：三橋かなさん（親子の睡眠専門家）

・配信内容：エルゴポーチが専門家とタッグを組んでお届けする特別配信。

今回のゲストは、親子の睡眠専門家 三橋かなさんをお迎えし、赤ちゃんの眠りに関する悩みを解決する「そもそも赤ちゃんが寝ない」をテーマにLIVEでお送りします。

■視聴者特典：親子の睡眠専門家 三橋かなさんとの無料相談券プレゼント

LIVE終了後、専用アンケートにご回答いただいた方の中から、抽選で2名様に「三橋かなさんとの無料相談券（40分・5000円相当）」をプレゼントします。

・応募方法：特設ページに掲載されるアンケートフォームより回答

・受付期間：8月18日（月）LIVE終了後～8月25日（月）まで

・対象者：0～5歳のお子さままで

・特設ページ：https://ergopouch.jp/pages/good-sleep-for-baby

■親子の睡眠専門家 三橋かなさんについて

【ゲストプロフィール紹介】

三橋かな（みつはし・かな）/親子の睡眠専門家

自身の子どもの夜泣きをきっかけに「夜泣き改善」の重要性を痛感し、国際資格：IPHI妊婦と乳幼児睡眠コンサルタントを取得。科学的根拠とママたちへの共感に基づいたサポートで、これまで2500人以上のの親子の睡眠改善に携わる。

Yahoo!エキスパートでは90本以上の記事を執筆

大学での講義や講演など幅広く活動。

主宰の「るるるん。ねんねサロン」は東京都・名古屋市・仙台市の出産カタログにも掲載中。

現在は、気質や脳科学の視点を取り入れた子育て支援を軸に、全国のママ・パパを応援している。

活動内容

・乳幼児の夜泣き・寝かしつけ改善のオンラインサロン主宰

・子育て支援者向けの育成講座（睡眠・気質・発達・心理）

・大学での特別講義、研修業務

・Yahoo!、子育てメディアや広報誌などでのコラム執筆

・Voicyパーソナリティとして「三橋かなのすっぴんラジオ」配信中

・日本初の気質別睡眠改善本を2025年11月刊行予定

【三橋かなさんからのコメント】

このたびはLIVE出演の機会をいただき、ありがとうございます。

「赤ちゃんが眠れない夜は、ママも眠れない。」

それが当たり前になってしまっている社会を、私は本気で変えたいと思っています。

夜泣きや寝かしつけの悩みは、母親の心身の限界を超えることもあります。

でも、それはママのせいではありません。赤ちゃんの「眠れない理由」は、必ずあります。

気質・発達・睡眠科学――。

どれかひとつの正解ではなく、その子らしさに寄り添ったサポートを、私は届けています。

このLIVEを通して、「ねんねの悩みを一人で抱え込まなくていい」と、ひとりでも多くのママに伝えられたら嬉しいです。

■ergoPouch（エルゴポーチ）とは

エルゴポーチは、心地よい眠りで健やかな成長をサポートするオーストラリア発のスリーピングブランドです。新生児から安心して使えるオーガニックコットンと、安全性を最優先に人間工学に基づいて設計されたデザインで、赤ちゃんと家族の快適な眠りをサポートします。誕生から最初の5年間は、睡眠（または睡眠不足）が難しく、様々な課題があります。新生児から6歳児まで(日本では4歳児まで）、気温に関係なく、お子さまが安全に眠れるような服装を提案します。

エルゴポーチ公式サイト：https://ergopouch.jp/

エルゴポーチ公式インスタグラム：https://www.instagram.com/ergopouch_japan/

法人様向け紹介ページ：https://b2b.weskiii.com/pages/ergopouch-about?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=ergopouch_prtimes_footer_250815(https://b2b.weskiii.com/pages/ergopouch-about?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=ergopouch_prtimes_footer_250815)

お取り扱い希望のお問い合わせ：https://b2b.weskiii.com/pages/inquiry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=[ergopouch]_prtimes_footer[250815]&inquiry_channnel=[ergopouch]_prtimes_footer(https://b2b.weskiii.com/pages/inquiry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=%5Bergopouch%5D_prtimes_footer%5B250815%5D&inquiry_channnel=%5Bergopouch%5D_prtimes_footer)