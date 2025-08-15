スマホの落下をしっかりガード！便利なスタンド機能付き「モバイルリングホルダー（スクエア型）」新登場！

丸井織物株式会社

スマートフォンやタブレットを持つ手が滑ってヒヤリとした経験はありませんか？

そんなシーンで活躍するのが、今回ご紹介する「モバイルリングホルダー（スクエア型）」です。

本商品は、スマホやタブレットの背面に貼り付けて使用するアクセサリー。リングに指を通すことでしっかりとホールドでき、手からの落下を防止します。さらに、リング部分は360度回転する仕様になっており、横置き・縦置きどちらでも使えるスタンドとしても活用可能。動画視聴やオンライン会議にも便利です。

◆商品ページ◆

https://up-t.jp/item-detail/%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%BC/%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0/IT2646

素材：ＡBＳ、亜鉛合金 他

サイズ：(約)H：48.5mm x W：38.5mm x D：10mm

※リング取り付け部含む

通常価格： 1,078円（税込）

「UP-T（アップティー）」

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

URL ：https://up-t.jp/

取り扱いアイテム： Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格 ：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用

■丸井織物について

会社名 ： 丸井織物株式会社

所在地 ： 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表者 ： 代表取締役社長 宮本 好雄

設立 ： 1956年

事業内容： 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作

URL ： https://www.maruig.co.jp

Email ： press@maruig.co.jp