【ユーキャン】社会保険労務士講座がWEB限定5,000円割引！「早得！WEB限定予約キャンペーン」を開始！

株式会社ユーキャン

通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（東京都新宿区、代表取締役社長：品川 泰一）は、2026年度社会保険労務士試験に向け、2025年８月15日（金）より、WEBからの受講予約限定で社会保険労務士講座の受講料が5,000円割引となる「早得！WEB限定予約キャンペーン」を開始しました。



現在、社会保険労務士講座は、2026年度版試験に対応した教材を制作中です。そのため、教材の発送は10月中旬頃の予定となります。

その間、教材のお届けまでお待たせしてしまう代わりに、早期に受講予約をしてくださった方を対象に、WEBからのお申込み限定で5,000円割引いたします。





来年の試験に向けて、お得にスタートできる今が絶好のチャンスです！この機会をお見逃しないよう、ぜひご受講をご検討ください。※教材の発送は10月中旬を予定しております。■『早得！WEB限定予約キャンペーン』概要WEBからの受講予約限定で、社会保険労務士講座の受講料を5,000円割引いたします。【学費】一括払い：［正規価格］79,000円 ⇒［キャンペーン価格]：74,000円分割払い：［正規価格］4,980円×16回＝79,680円 ⇒［キャンペーン価格]：4,970円×15回＝74,550円■キャンペーン期間2025年８月15日（金）9:00～2025年10月７日（火）23:59まで※ハガキや受講お申込み書などの郵送、またはお電話でのお申込みや、WEBからの10月８日（水）０:00以降のお申込みは、正規価格での受付となります。▼社会保険労務士講座の詳細はこちらhttps://www.u-can.co.jp/nr250815a※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。─────────────────────────◆会社概要会社名 株式会社ユーキャン本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38代表者 代表取締役社長 品川泰一設立 1954年6月資本金 9,000万円事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講・DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売Webサイト https://www.u-can.co.jp/