豊田通商株式会社（以下：豊田通商）は、2025年8月1日、経済産業省の令和６年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金（小規模実証・FS事業）*に、「タイ王国/環境負荷低減循環型スマート酪農調査事業」および「コートジボワール共和国/南西部への給水強化調査事業」の2事業が採択されたことをお知らせします。

１．タイ王国/環境負荷低減循環型スマート酪農調査事業

本件では、タイの畜産・酪農分野での、牛の糞尿活用による発電・堆肥化、温室効果ガス（GHG）抑制の機能性飼料の導入など環境負荷低減に資する循環型エコシステム構築の実現可能性調査を実施します。この事業は、同国の生産効率や生乳自給率を改善し、高品質な国産生乳の安定供給を実現するとともに、環境負荷の低減を図ることを目的としています。

２．コートジボワール共和国/南西部への給水強化調査事業

本件では、コートジボワール国内南西部のスブレおよび周辺地区における給水システム整備事業の実現可能性調査を実施します。この事業は、近郊の河川を水源とする給水網の整備を検討し、将来的な事業化を目指すとともに、同国政府が掲げる水・衛生環境の改善および産業発展を支える国家戦略への貢献を目的としています。

豊田通商は、両事業の実現可能性の調査結果を踏まえ、将来に向けての事業化を目指していくとともに、今後も、社会やお客さまからのニーズに寄り添い、社会課題および環境課題の解決に向けて取り組んでまいります。

＊令和６年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金（小規模実証・FS事業）

特設HP https://gs-hojo-web-fspoc.jp/index.html