〈レペット〉松屋銀座店 リニューアルオープンのお知らせ

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開するRepetto（レペット）は、2025年8月29日(金)、松屋銀座店をリニューアルオープンいたします。

同フロア内でショップを移設し、装いも新たに皆さまをお迎えいたします。

レペットの代表的なバレリーナシューズをはじめ、フレンチエレガンスを感じさせるウェアやバッグなど、多彩なアイテムを取り揃えております。

ぜひこの機会にお立ち寄りくださいませ。

【リニューアルオープン概要】

店舗:レペット松屋銀座店

住所:東京都中央区銀座3-6-17 松屋銀座 3F

TEL:03-5524-2566

取扱い:シューズ・レザーバッグ・ウェア

https://www.repetto.jp/our-boutiques/?c=matsuya

【About Repetto】

1947年、振付家の息子であるローラン・プティの助言によりローズ・レペットがダンスシューズをデザインしたことから始まったブランド。その後ブリジット・バルドーの要望によって誕生したフラットバレリーナシューズの成功からレペットの神話が生まれました。伝統的な技術を用いて手作りされた靴は、確かなクオリティと美しさを約束します。

【レペット日本公式アカウント】

Website: https://www.repetto.jp/

Instagram: https://www.instagram.com/repettojapan/

Facebook: https://www.facebook.com/RepettoJapan/

LINE: https://page.line.me/153fmndv?openQrModal=true