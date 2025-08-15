〈レペット〉松屋銀座店 リニューアルオープンのお知らせ

株式会社ルックホールディングス


株式会社ルックが展開するRepetto（レペット）は、2025年8月29日(金)、松屋銀座店をリニューアルオープンいたします。



同フロア内でショップを移設し、装いも新たに皆さまをお迎えいたします。
レペットの代表的なバレリーナシューズをはじめ、フレンチエレガンスを感じさせるウェアやバッグなど、多彩なアイテムを取り揃えております。



ぜひこの機会にお立ち寄りくださいませ。




【リニューアルオープン概要】


店舗:レペット松屋銀座店


住所:東京都中央区銀座3-6-17 松屋銀座 3F


TEL:03-5524-2566


取扱い:シューズ・レザーバッグ・ウェア
https://www.repetto.jp/our-boutiques/?c=matsuya




【About Repetto】
1947年、振付家の息子であるローラン・プティの助言によりローズ・レペットがダンスシューズをデザインしたことから始まったブランド。その後ブリジット・バルドーの要望によって誕生したフラットバレリーナシューズの成功からレペットの神話が生まれました。伝統的な技術を用いて手作りされた靴は、確かなクオリティと美しさを約束します。



【レペット日本公式アカウント】


Website: https://www.repetto.jp/


Instagram: https://www.instagram.com/repettojapan/


Facebook: https://www.facebook.com/RepettoJapan/


LINE: https://page.line.me/153fmndv?openQrModal=true