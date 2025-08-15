株式会社SUMIKA、太陽光・蓄電池を備えたリノベーション住宅の販売を開始

株式会社SUMIKA

株式会社SUMIKA（本社：東京都渋谷区、https://sumika.inc/）は、太陽光発電システムおよび家庭用蓄電池を標準搭載したリノベーション済み中古住宅の提供を開始いたしましたので、お知らせいたします。誰も住まなくなった空き家が、エネルギーも自給できる新しい住まいとして生まれ変わります。

未来を見据えた新しい査定基準で、家の価値を最大化

SUMIKAでは、これまでの「築年数」や「現況」だけにとらわれない査定を実施しています。

家の可能性を引き出すリフォームと、太陽光・蓄電池といった再生可能エネルギー設備を前提とした未来の姿での価値評価を導入しています。

【実例】

通常の査定価格：1,200万円

→ 太陽光・蓄電池付きフルリノベーションを前提とした場合：2,100万円で買取

再販される住宅には、安心とエコを両立した設備を標準装備

買い取った住宅は、見た目だけでなく設備面や機能性も含めて丁寧に整えたうえで再販します。

標準搭載される主な設備は以下のとおりです。

・太陽光発電システム（出力保証25年／複数メーカー取扱）

・蓄電池（AI制御モデルもあり）

・断熱、配管、水回りなどのフルリフォーム

設置後は、遠隔監視や自然災害補償、アフターサービスも付帯。

補助金申請や住宅ローンの相談にも対応しており、住み始めてからも安心が続きます。

SUMIKAのこだわりは、「売って終わり」じゃないこと

SUMIKAの売買は以下の3点が強みです。

POINT１.最短即日で査定可能

電話・WEBから簡単に申し込みでき、スピーディに対応します。

POINT２. 最大1億円まで即日決済対応

急な資金化ニーズにも柔軟に応えます。

POINT３. 各分野の専門家がチームで対応

不動産・リフォーム・太陽光の専門家が在籍し、売却から施工、再販までを一貫して対応します。

実際の成約事例（一部）

※200社以上の販売パートナーと連携しており、スムーズな再販が可能です。

SUMIKAが目指すもの

私たちは、家を「ただの不動産」ではなく、人から人へ大切に受け継がれる場として捉えています。

空き家が再び誰かの暮らしの場となり、地域に明かりが戻り、そして太陽光や断熱により環境負荷の少ない住まいが広がっていく。そのすべてを、SUMIKAのサービスで支えていきたいと考えています。

株式会社SUMIKA

株式会社SUMIKAは、住宅の買取・リノベーション・再販に加え、太陽光発電システム・家庭用蓄電池導入までを含むサービスをワンストップで提供しています。アフターサポート、補助金申請支援も含め、統合的な対応体制を整えています。

HP：https://sumika.inc/

太陽光・蓄電池：https://sumika.inc/service/solar-power/

不動産売買：https://sumika.inc/service/real-estate/