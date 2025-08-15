【国立文楽劇場】上方歌舞伎会のご案内

文化庁

国立文楽劇場 上方歌舞伎会

人形浄瑠璃文楽をはじめとして、舞踊、邦楽、大衆芸能など様々なジャンルの上方芸能を上演している大阪・国立文楽劇場。普段は文楽の上演が多い劇場ですが、年に１回、「上方歌舞伎会」を主催公演として皆様にお届けしています。「上方歌舞伎会」は、上方歌舞伎の伝承を目的として若手俳優たちが大役に挑む公演で、今年で３５回を数えます。

今年の演目立ては、夫婦の深い情愛と予想外の奇跡を描いた『傾城反魂香』と、狂言を題材にしたユーモラスな舞踊劇『太刀盗人』の２本です。『傾城反魂香』は大坂で活躍した稀代の作者・近松門左衛門（１６５３～１７２４）の作品で、今回は、片岡仁左衛門家に伝わる上方ならではの演出です。笑いあふれる『太刀盗人』とともに、心温まるひとときを劇場でお楽しみください。

公演日程は８月２３日（土）と２４日（日）の２日間で、１２時開演と午後４時開演の１日２回、計４回の上演がございます。いずれの回も『傾城反魂香』と『太刀盗人』の両方をご覧いただけます。出演俳優のコメントや演目解説が掲載された公演プログラムの販売（５００円）もありますので、ご鑑賞の手引きとしてどうぞご利用ください。

残暑厳しい折ですが、冷房の効いた文楽劇場で、優雅に歌舞伎鑑賞はいかがでしょうか。

上方歌舞伎会（国立文楽劇場）

◆演目

『傾城反魂香』土佐将監閑居の場

『太刀盗人』

◆公演期間

８月２３日（土）・８月２４日（日）

１２時開演（午後２時３５分終演予定）と午後４時開演（午後６時３５分終演予定）

※１日２回公演で計４回の公演です。いずれの回も『傾城反魂香』と『太刀盗人』の上演がございます。

◆料金

＜全席均一・税込＞

一般6,000円（学生4,200円）

◆チケットのお申込み

国立劇場チケットセンター

［電話予約］（午前１０時～午後６時） 0570-07-9900 03-3230-3000（一部IP電話等）

［インターネット予約］国立劇場チケットセンター https://ticket.ntj.jac.go.jp/

◆公演情報詳細

https://www.ntj.jac.go.jp/schedule/bunraku/2025/0823/