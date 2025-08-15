【2025年7月度】SMBCモビットに関するユーザーアンケート

アドバイザーナビ株式会社

調査会社：アドバイザーナビ株式会社調査方法：インターネットによるアンケート調査調査期間：2025年7月2日 ～ 2025年7月9日調査母集団：75人アンケート回答者の詳細データ：末尾に記載

アンケート回答者は以下のような経緯で借入先にSMBCモビットを選んでいた。

あなたが借入先にSMBCモビットを選んだ理由を教えてください。

多くのユーザーはSMBCモビットがWeb完結で申し込める点や即日融資が可能な点にメリットを感じており、SMBCモビットの金利条件が良い(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/5474/)と答えた人は僅か1.3%に留まった。

SMBCモビット以外に検討したカードローンを教えてください。

SMBCモビットと同じ大手の消費者金融を比較対象としている人が多かった。

SMBCモビットの金利(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/5474/#:~:text=%E8%BF%85%E9%80%9F%E3%81%AA%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E2%80%A6-,%E5%A4%A7%E6%89%8B%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E9%87%91%E8%9E%8D%E3%81%AE%E9%87%91%E5%88%A9,-%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%81%AB%E5%A4%A7%E6%89%8B)はもちろん、審査や手続きの利便性・スピードなどを比べていると考えられる。

SMBCモビットの金利(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/5474/)に関するアンケート結果は以下の通りとなった。

消費者金融を利用する際、金利はどの程度重視しますか？

SMBCモビットをはじめとする消費者金融では、金利を「非常に重視する」または「ある程度重視する」人が合計で9割超となった。

SMBCモビットの金利は適正だと思いますか？

SMBCモビットの金利が「適正だと思う」(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/5474/#index_id15:~:text=%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8BQ%26A-,SMBC%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E9%87%91%E5%88%A9%E3%81%AF%E4%BB%96%E3%81%AE%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E9%87%91%E8%9E%8D%E3%81%A8%E6%AF%94%E3%81%B9%E3%81%A6%E9%AB%98%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%8B%EF%BC%9F,-SMBC%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE)人が50.7％だったのに対し、「高すぎると思う」人も34.7％いた。

銀行カードローンと比較するとSMBCモビットの金利が高い(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/5474/#h-smbc%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A7%E9%87%91%E5%88%A9%E3%82%92%E4%B8%8B%E3%81%92%E3%82%8B2%E3%81%A4%E3%81%AE%E6%96%B9%E6%B3%95:~:text=%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,SMBC%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A7%E9%87%91%E5%88%A9%E3%82%92%E4%B8%8B%E3%81%92%E3%82%8B2%E3%81%A4%E3%81%AE%E6%96%B9%E6%B3%95%EF%BC%81,-SMBC%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A7)と感じる人もいるのだろう。

他社の金利と比較して、SMBCモビットの金利をどう感じますか？

他社比較では、SMBCモビットの金利を「他社と同程度」と評価する(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/5474/#h-smbc%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E9%87%91%E5%88%A9%E3%81%AF%E4%BB%96%E7%A4%BE%E3%82%88%E3%82%8A%E9%AB%98%E3%81%84-%E4%BB%96%E7%A4%BE%E3%81%A8%E3%81%AE%E5%BE%B9%E5%BA%95%E6%AF%94%E8%BC%83:~:text=%E3%82%92%E5%BE%B9%E5%BA%95%E6%AF%94%E8%BC%83%EF%BC%81-,SMBC%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E9%87%91%E5%88%A9%E3%81%AF%E4%BB%96%E7%A4%BE%E3%82%88%E3%82%8A%E9%AB%98%E3%81%84%EF%BC%9F%E4%BB%96%E7%A4%BE%E3%81%A8%E3%81%AE%E5%BE%B9%E5%BA%95%E6%AF%94%E8%BC%83%EF%BC%81,-SMBC%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE)人が81.3％となった。

SMBCモビットの金利は年3.0％～年18.0％(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/5474/#h-smbc%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E9%87%91%E5%88%A9%E3%81%AF%E5%B9%B43-0-%E5%B9%B418-0:~:text=%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,SMBC%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E9%87%91%E5%88%A9%E3%81%AF%E5%B9%B43.0%EF%BC%85%E3%80%9C%E5%B9%B418.0%EF%BC%85,-SMBC%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE)で、上限金利は大手消費者金融と変わらず、下限金利についてはプロミス・レイクよりも低い水準となっている。

先述の通りSMBCモビットの比較対象に大手消費者金融が挙げられていたことから、このような結果になったと考えられる。

SMBCモビットの金利に対する満足度を教えてください。

SMBCモビットの金利(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/5474/#h-smbc%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E9%87%91%E5%88%A9%E3%81%AF%E5%B9%B43-0-%E5%B9%B418-0:~:text=%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,SMBC%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E5%80%9F%E5%85%A5%E9%A1%8D%E5%88%A5%E3%81%AE%E8%BF%94%E6%B8%88%E3%82%B7%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%92%E7%B4%B9%E4%BB%8B,-SMBC%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE)の満足度評価では、「普通」との評価が44.0％で最も多かった。

SMBCモビットの即日融資(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/5582/)に関するアンケート結果は以下の通りとなった。

SMBCモビットの即日融資を利用したことがありますか？

SMBCモビットで即日借入ができた(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/5582/#index_id14:~:text=%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,SMBC%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E5%8D%B3%E6%97%A5%E8%9E%8D%E8%B3%87%EF%BD%9C%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%80%9C%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%B5%81%E3%82%8C,-SMBC%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A7)ことがある人は全体の7割を超えた。

SMBCモビットで即日融資を受けた時、借入希望額はいくらに設定しましたか？

SMBCモビットで即日融資を受けた人の借入希望額(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/5582/#index_id14:~:text=%E3%81%AB%E5%BF%83%E3%81%8C%E3%81%91%E3%82%88%E3%81%86%E3%80%82-,%E5%80%9F%E3%82%8A%E3%82%8B%E9%A1%8D%E3%82%92%E5%B9%B4%E5%8F%8E%E3%81%AE3%E5%88%86%E3%81%AE1%E4%BB%A5%E5%86%85%E3%81%AB%E5%8F%8E%E3%82%81%E3%82%8B,-%E5%80%9F%E3%82%8A%E3%82%8B%E9%A1%8D%E3%82%92)は「6～10万円」が47.2%で最も多く、回答者のほぼ全員が50万円以内に設定していることがわかった。

実際にSMBCモビットで借入までにかかった時間を教えてください。

SMBCモビットの借入時間は「30分～1時間」が43.4％で最も多かった。

今回のアンケートではほぼ全員が最長でも6時間以内にお金を受け取っており、SMBCモビットで即日融資が可能(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/5582/#h-smbc%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A7%E5%8D%B3%E6%97%A5%E8%9E%8D%E8%B3%87%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%AA%E3%82%89%E4%BD%95%E6%99%82%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AB%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%82%81%E3%81%B0%E3%81%84%E3%81%84:~:text=%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,SMBC%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AF%E5%9C%9F%E6%97%A5%E3%81%A7%E3%82%82%E5%8D%B3%E6%97%A5%E8%9E%8D%E8%B3%87%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%EF%BC%9F,-%E3%80%8C%E5%86%A0%E5%A9%9A%E8%91%AC%E7%A5%AD%E3%81%A7%E6%80%A5)なことがデータからもわかった。

SMBCモビットで即日借入したお金は何に使いましたか？

回答者の過半数が即日借入したお金を「生活費」に使っていた。

SMBCモビットで即日融資が可能(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/5582/#h-%E6%97%A9%E3%81%8F%E3%81%8A%E9%87%91%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E5%8F%96%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%84-smbc%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A7%E5%8D%B3%E6%97%A5%E8%9E%8D%E8%B3%87%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E5%80%9F%E5%85%A5%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%82%92%E7%B4%B9%E4%BB%8B:~:text=%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,%E6%97%A9%E3%81%8F%E3%81%8A%E9%87%91%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E5%8F%96%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%84%EF%BC%81SMBC%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A7%E5%8D%B3%E6%97%A5%E8%9E%8D%E8%B3%87%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E5%80%9F%E5%85%A5%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%82%92%E7%B4%B9%E4%BB%8B,-%E5%8D%B3%E6%97%A5%E8%9E%8D%E8%B3%87%E3%82%92)なことは、「生活費」を必要とするユーザーにとって大きなメリットになっているといえる。

即日借入が可能なことは、消費者金融を選ぶ際の決め手になりますか？

8割以上の回答者が即日融資の可否を借入先を決める重要な要素としていた。

SMBCモビットで即日融資が可能(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/5582/)なことは、ユーザーにとって大きなメリットになっているといえる。

SMBCモビットの即日融資に対する満足度を教えてください。

SMBCモビットの即日融資(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/5582/#index_id23:~:text=%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,SMBC%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E5%8D%B3%E6%97%A5%E8%9E%8D%E8%B3%87%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8BQ%26A,-SMBC%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE)の満足度評価では、「非常に満足」「満足」との評価が合計で8割近く集まった。

SMBCモビットの審査(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/3529/#h-smbc%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E3%81%AE%E6%B5%81%E3%82%8C%E3%81%A8%E3%81%AF:~:text=%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,SMBC%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E3%81%AE%E6%B5%81%E3%82%8C%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F,-SMBC%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE)に関するアンケート結果は以下の通りとなった。

SMBCモビットの審査のスピードをどのように感じましたか？

SMBCモビットの審査のスピードが「早かった」(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/3529/#h-smbc%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E3%82%92%E3%82%B9%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%81%AB%E9%80%9A%E9%81%8E%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB%E3%81%AFweb%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%81%8C%E3%81%8A%E3%81%99%E3%81%99%E3%82%81:~:text=%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,SMBC%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E3%82%92%E3%82%B9%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%81%AB%E9%80%9A%E9%81%8E%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB%E3%81%AFWeb%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%81%8C%E3%81%8A%E3%81%99%E3%81%99%E3%82%81%EF%BC%81,-SMBC%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE)と回答した人は50.7％だった。

一方、「遅かった」と答えた人は2.7%とわずかだった。

SMBCモビットの審査に収入証明書の提出は必要でしたか？

SMBCモビットの審査における収入証明書の有無(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/3529/#index_id13:~:text=%E3%82%92%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%97%E3%82%88%E3%81%86%E3%80%82-,2.%E5%BF%85%E8%A6%81%E6%9B%B8%E9%A1%9E%E3%81%AE%E6%8F%90%E5%87%BA,-%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B)については、提出した人が37.3%、提出不要だった人62.7％であった。

SMBCモビットの審査結果はどれくらいで通知されましたか？

SMBCモビットの審査結果が通知されるまでの時間(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/3529/#index_id13:~:text=2%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E3%81%A0%E3%80%82-,3.%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E3%80%9C%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E7%B5%90%E6%9E%9C%E3%81%AE%E9%80%9A%E7%9F%A5,-%E5%BF%85%E8%A6%81%E6%9B%B8%E9%A1%9E%E3%82%92)は、「1時間以内」が最も多く32.0%だった。

続いて「3時間以内」が20.0%、「30分以内」が18.7%となった。

SMBCモビットの審査基準は適正だと思いますか？

SMBCモビットの審査基準(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/3529/#index_id13:~:text=%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,SMBC%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E3%81%A7%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E9%A0%85%E7%9B%AE%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F,-SMBC%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE)については、「適正だと思う」人が74.7％で最も多く、「甘いと思う」人も14.7％いた。

SMBCモビットの審査に対する満足度を教えてください。

SMBCモビットの審査(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/3529/#index_id13:~:text=%E9%87%91%E5%88%A9%E3%81%AE%E6%B1%BA%E3%81%BE%E3%82%8A%E2%80%A6-,SMBC%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E9%80%9A%E9%81%8E%E7%8E%87,-SMBC%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE)の満足度評価では、「非常に満足」「満足」との評価が合計で約7割を超えた。

SMBCモビットの在籍確認(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/5146/)に関するアンケート結果は以下の通りとなった。

SMBCモビットでの借入を検討する際、在籍確認は懸念材料でしたか？

SMBCモビットの在籍確認の方法(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/5146/)が借入する際に「気になった」と回答した人は7割を超えた。

SMBCモビットの在籍確認はどの方法で行われましたか？

「SMBCモビットの在籍確認がWeb上での書類提出で完了した(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/5146/#h-smbc%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AEweb%E5%AE%8C%E7%B5%90%E3%81%AB%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E6%9B%B8%E9%A1%9E%E3%82%84%E7%94%B3%E3%81%97%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%81%AE%E6%B5%81%E3%82%8C%E3%81%AF:~:text=%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,SMBC%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AEWEB%E5%AE%8C%E7%B5%90%E3%81%AB%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E6%9B%B8%E9%A1%9E%E3%82%84%E7%94%B3%E3%81%97%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%81%AE%E6%B5%81%E3%82%8C%E3%81%AF%EF%BC%9F,-SMBC%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A7%E3%81%AF)」と回答した人は93.3%であった。

事前に電話をすることへの同意を求める連絡はありましたか？

電話による在籍確認を行う際、事前にSMBCモビットから同意を求める旨の電話を受けた(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/5146/#h-smbc%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AEweb%E5%AE%8C%E7%B5%90%E3%81%AB%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E6%9B%B8%E9%A1%9E%E3%82%84%E7%94%B3%E3%81%97%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%81%AE%E6%B5%81%E3%82%8C%E3%81%AF:~:text=%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,SMBC%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E5%9C%A8%E7%B1%8D%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%A7%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E3%81%8C%E3%81%8F%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%82%93%E3%81%AA%E3%81%A8%E3%81%8D%EF%BC%9F,-SMBC%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AF)人は60.0%だった。

これに対し、電話を受けていない人は40.0%だった。

SMBCモビットからの在籍確認で周囲に借入がバレたことはありますか？

SMBCモビットからの在籍確認で周囲に借入がバレたことがある(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/5146/#h-smbc%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AEweb%E5%AE%8C%E7%B5%90%E3%81%AB%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E6%9B%B8%E9%A1%9E%E3%82%84%E7%94%B3%E3%81%97%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%81%AE%E6%B5%81%E3%82%8C%E3%81%AF:~:text=%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,SMBC%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E5%9C%A8%E7%B1%8D%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%A7%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AB%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E3%81%8C%E3%81%8F%E3%82%8B%EF%BC%9F%E3%83%90%E3%83%AC%E3%81%AA%E3%81%84%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E7%AD%96%E3%81%AF%EF%BC%9F,-%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%A7%E3%81%AF%E6%9C%80%E5%BE%8C%E3%81%AB)人は2.7％だった.

これに対し、バレたことがない人は69.3％だった。

また、「わからない」と回答した人も28.0％いた。

SMBCモビットの在籍確認に対する満足度を教えてください。

SMBCモビットの在籍確認(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/5146/#h-web%E5%AE%8C%E7%B5%90%E7%94%B3%E3%81%97%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%81%A7smbc%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E5%9C%A8%E7%B1%8D%E7%A2%BA%E8%AA%8D-%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E9%80%A3%E7%B5%A1-%E3%82%92%E5%9B%9E%E9%81%BF%E3%81%97%E3%82%88%E3%81%86:~:text=%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,WEB%E5%AE%8C%E7%B5%90%E7%94%B3%E3%81%97%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%81%A7SMBC%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E5%9C%A8%E7%B1%8D%E7%A2%BA%E8%AA%8D%EF%BC%88%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E9%80%A3%E7%B5%A1%EF%BC%89%E3%82%92%E5%9B%9E%E9%81%BF%E3%81%97%E3%82%88%E3%81%86%EF%BC%81,-%E6%9C%AC%E8%A8%98%E4%BA%8B%E3%81%A7%E3%81%AF)の満足度評価では、「満足」との評価が44.0％で最も多かった。

SMBCモビットの口コミ・評判(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/17292/)に関するアンケート結果は以下の通りとなった。

あなたが思うSMBCモビットの一番のメリットは何ですか？

SMBCモビットのメリット(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/17292/#h-smbc%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A8%E4%BB%96%E3%81%AE%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E9%87%91%E8%9E%8D%E3%81%AE%E8%A9%95%E5%88%A4-%E5%8F%A3%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%82%92%E5%BE%B9%E5%BA%95%E6%AF%94%E8%BC%83-%E3%82%84%E3%81%B0%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%93:~:text=%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,SMBC%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AF%E3%82%84%E3%81%B0%E3%81%84%EF%BC%9F%E8%89%AF%E3%81%84%E8%A9%95%E5%88%A4%E3%81%A8%E5%8F%A3%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%82%92%E7%B4%B9%E4%BB%8B%EF%BC%81,-%E3%80%8CSMBC%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AF)には、「すぐに借りられる」ことをあげた人が54.7%で最も多かった。

なお、そのほかには「原則職場への電話連絡がない」「審査に通りやすい」などを挙げる人もいた。

あなたがSMBCモビットに最も改善してほしいことは何ですか？

一方、SMBCモビットの改善点(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/17292/#h-smbc%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A8%E4%BB%96%E3%81%AE%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E9%87%91%E8%9E%8D%E3%81%AE%E8%A9%95%E5%88%A4-%E5%8F%A3%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%82%92%E5%BE%B9%E5%BA%95%E6%AF%94%E8%BC%83-%E3%82%84%E3%81%B0%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%93:~:text=%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,SMBC%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AF%E3%82%84%E3%81%B0%E3%81%84%EF%BC%9F%E6%82%AA%E3%81%84%E8%A9%95%E5%88%A4%E3%81%A8%E5%8F%A3%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%82%92%E7%B4%B9%E4%BB%8B%EF%BC%81,-%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%AE)には、「金利が高い」と答えた人が38.7%で最も多かった

また、「特にない」との回答も34.7％集まった。

さらに、「無利息期間が短い」が10.7%でこれに続いた。

SMBCモビットのカードローンを家族や友人におすすめしたいですか？

SMBCモビットを周囲におすすめしたいか(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/17292/#h-%E3%81%8A%E3%81%99%E3%81%99%E3%82%81%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%E5%89%B2%E5%90%88:~:text=%E3%81%AB%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%82-,%E3%81%8A%E3%81%99%E3%81%99%E3%82%81%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%E5%89%B2%E5%90%88,-%E3%80%8CSMBC%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE)については、「おすすめしたい」人が44.0％、「おすすめしたくない」人が20.0％だった。

また、「どちらとも言えない」と回答した人は36.0%だった。

SMBCモビットの総合満足度を5段階で評価してください。

SMBCモビットの総合満足度評価(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/17292/#h-%E3%81%8A%E3%81%99%E3%81%99%E3%82%81%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%E5%89%B2%E5%90%88:~:text=%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,SMBC%E3%83%A2%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AF%E3%82%84%E3%81%B0%E3%81%84%EF%BC%9F%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85%E3%81%AE%E7%B7%8F%E5%90%88%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%81%AF%EF%BC%9F,-%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E9%87%91%E8%9E%8D%E3%82%92)では、「満足」との評価が58.7％で最も多かった。

アンケート回答者のデータ

あなたの年齢を教えてください。

あなたの職業を教えてください。

■会社概要

社名：アドバイザーナビ株式会社

代表取締役 : 平 行秀

設立 ： 2019年5月29日

所在地 : 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE

事業内容 : IFAのコンサルティング事業・人材紹介業・投資家とIFAのマッチング事業

URL : https://adviser-navi.co.jp

【弊社運営メディア】

カードローンメディア：カードローンナビ(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/)

【調査結果詳細】

https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/25203/

https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/25221/

https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/25238/

https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/25311/

https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/25328/

【データの引用・転載について】

データの引用は申請無しでご利用いただけます。掲載にあたり、下記の事項を厳守ください。

・データの加工は禁止です。

・出典元のURLを(URLをDofollowで）明記ください。

出典：

アドバイザーナビ「【2025年7月度】SMBCモビットの金利に関するユーザーアンケート」：https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/25203/

アドバイザーナビ「【2025年7月度】SMBCモビットの即日融資に関するユーザーアンケート」：https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/25221/

アドバイザーナビ「【2025年7月度】SMBCモビットの審査に関するユーザーアンケート」：https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/25238/

アドバイザーナビ「【2025年7月度】SMBCモビットの在籍確認に関するユーザーアンケート」：https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/25311/

アドバイザーナビ「【2025年7月度】SMBCモビットの口コミ・評判に関するユーザーアンケート」：https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/25328/