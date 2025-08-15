パウンドケーキ専門店「パティスリーパブロフ」シャインマスカットのパフェを新発売

株式会社パブロフ

横浜元町に本店を構え、首都圏に5店舗（GINZA SIX店、虎ノ門ヒルズ店、六本木ヒルズ店、キュービックプラザ新横浜店）を展開するパウンドケーキ専門店「パティスリーパブロフ」（運営は株式会社パブロフ：本社 神奈川県横浜市、代表：今野いづみ）は2025年8月16日(土)よりグランシェフ近藤康和がお届けするサマーパフェコレクション2025 シャインマスカットを新発売いたします。

サマーパフェコレクション2025 シャインマスカット

「実り豊かな季節の果実をグラスに映して」

みずみずしい旬のシャインマスカットを贅沢に使用した、季節限定のパフェが登場いたします。果実の魅力を最大限に引き出すよう、相性の良い素材を丁寧に重ねました。口いっぱいに広がるのは、マスカットの爽やかな香りと深みのある甘さ。果実に寄り添う素材が重なり合い、最後まで上品な余韻を楽しめます。グラスの中で輝く果実と素材の調和が、夏の名残と初秋の気配を感じさせる一品です。暑さの残るこの季節にこそ味わっていただきたい、爽やかで贅沢なパフェをぜひお楽しみください。

サマーパフェコレクション2025 シャインマスカット

■商 品 名 サマーパフェコレクション2025

シャインマスカット

■価 格 3,300円(税込)

■販売期間 2025年8月16日(土) -9月15日(祝・月)まで

マスカットとメロンの果実が華やかにトップを彩ります。マスカットソルベとメロンアイスが爽やかに重なり、バニラアイスがまろやかなコクをプラス。ベルガモットのエスプーマが軽やかな香りを添え、ココナッツパウンドケーキがほんのりとした甘さと深みを加えます。グラスの底には、ジャスミンティージュレと洋ナシのピューレが控え、最後のひと口まで涼やかで上品な余韻が続きます。

パティスリーパブロフ

「パリのお洒落なお菓子屋さん」

パブロフのテーマは、パリの街角でふと見つけたおしゃれなケーキ屋さん。元町本店のカフェスペースでは、焼きたてのケーキとこだわりのお飲み物をお楽しみいただけます。お店に足を踏み入れた瞬間から、まるでパリの街に紛れ込んだような感覚でステキなティータイムをお過ごしください。

※お席のご予約は承っておりませんので、あらかじめご了承くださいませ。

パティスリーパブロフ元町本店近藤康和シェフ

CHEF DE PÂTISSIER

近藤康和

東京都生まれ。1990年に渡仏。パリ7区「ジャン・ミエ」を経て、パリ5区「ジェラール・ミュロ」では日本人初のシェフパティシエとして活躍。パリコレのスイーツなども手がける。帰国後は国内の数々のホテルでシェフパティシエを務めた後、全国で結婚式場を運営する、株式会社BPグループのグランシェフパティシエに就任。芸術的かつ繊細なウエディングケーキやデザートに想いを込めて幸せをお届けすると共に、パティスリーパブロフのシェフとして、新たなジャンルのスイーツを追求している。

店舗詳細

■ 施設名称：パティスリーパブロフ

■ 公式サイト：https://www.pavlov.jp/

■ 所 在 地：〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町105

■ 電話番号：045-641-1266（ 店舗直通 ）

■ 客席：計24席（テーブル9席）

■ 営業時間：11:00～19:00（18:00 L.O）

■ 定 休 日：月曜定休（ 月曜祝日の場合、翌火曜休み ）

■ 料 金：イートインメニューケーキセット\2,200（税込） / 他メニュー各種

■ 他店舗：GINZA SIX店、六本木店、虎ノ門店、新横浜店 ※パフェの提供はございません。

運営会社概要

■ 会 社 名：株式会社パブロフ

■ 設 立：1981年7月23日

■ 代 表 者：今野いづみ

■ 所 在 地：〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町105

■ 事業内容：洋菓子製造・販売 他