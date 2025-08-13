【TOD’S for RHC】「TOD’S for RHC」人気のコラボレーションラインより、8月23日（土）に新作アイテムが登場

株式会社リトルリーグ

20世紀初頭 にイタリアのマルケ州にて小さな靴工房として創業したTOD'S（トッズ）。最上級の素材、伝統的なクラフツマンシップに裏打ちされた比類なきクオリティにこだわりつくられる製品はすべてメイド・イン・イタリーであり、その一つ一つがイタリアの上質なライフスタイルを体現しています。

小ぶりなデザインが、繊細な女性らしさを演出するミニサイズのバケット型新作バッグ。エレガント～カジュアルまで楽しめる、RHC別注カラーが誕生。

今回のコラボレーションでは、コロンとしたフォルムが特徴のバケットバッグをセレクト。肌なじみがよく、季節ごとのコーディネートに自然と溶け込む、定番のブラウン。知的でエレガントな雰囲気が漂い、洗練された大人のスタイルを完成させてくれる、ライトブルーの2色をカラー別注。バッグ自体のシンプルなデザインに調和するカラーは、カジュアルな装いに品格のあるアクセントを。また、柔らかなグレインレザーの風合いを際立てるライニングのない仕立てや、煌めくTOD’SのアイコニックなT タイムレスペンダント。クロスボディにお使いいただける、チューブ状のショルダーストラップ。何気ない日常を格上げしてくれる“大人の余裕”を感じさせてくれる、機能的で実用性にも優れた逸品です。

■TOD‘S for RHC

Bag / BROWN・LIGHT BLUE \152,900

発売日：8月23日（土）

展開店舗：RHC ロンハーマンみなとみらい店、大阪店、七里ヶ浜店、豊洲店、川崎店

名古屋店、熊本店/ ロンハーマン千駄ヶ谷店「R」、京都店「R」/オンラインストア（正午より発売）

お客様お問い合わせ：0120-983-781

オンラインストア：https://ronherman.jp/item/detail/1_773_4211100128