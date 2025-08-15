歌手・俳優の鈴木愛理さんが“今さら聞けない”お金の悩みを解決するアドバイザーに！ J-FLEC 新TVCM「J-FLECに相談だ」篇 8月25日（月）から全国で公開

金融経済教育推進機構

金融経済教育推進機構（通称：J-FLEC 、読み：ジェイフレック）は、歌手・俳優として活躍する鈴木愛理さんを起用した新TVCM「J-FLECに相談だ」篇を8月25日（月）より全国で放映開始します。

また、同日よりJ-FLEC公式YouTubeチャンネルにて、鈴木愛理さんが出演するWEB動画「『J-FLECに相談だ』篇」シリーズ3本（第一話「大人とは。」、第二話「誰も知らない。」、第三話「非有識者会議」）を公開いたします。

今回のTVCMでは、華やかなブルーのジャケットを着用した鈴木愛理さんがJ-FLEC認定アドバイザーとして登場。“物価高”という身近な話題に悩む家族の相談を受けている様子を描いています。「J-FLECに相談だ♪」というキャッチ―なフレーズを笑顔で歌う鈴木さんの表情に注目です。

J-FLECは、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、2024年4月に設立された金融庁所管の認可法人で、幅広い年齢層に向け、国民各々のニーズに応えた金融経済教育の機会を官民一体で全国的に拡充していくことを目的としています。「お金のことって意外とわからない…」という多くの人が抱える金融や経済に関する身近な悩みに応えるため、本CMを制作しました。物価高や将来への備えなど、お金に関する話題が尽きない現代において、中立的な立場から一人ひとりに寄り添った情報提供を行ってまいります。

■新TVCM 「J-FLECに相談だ」篇ストーリー

舞台はとある町の八百屋さん。値札を見たお母さんが「え、野菜高い！家計のやりくり、どうしたら…」とその場に倒れこんでしまいます。教育費、家賃、光熱費…様々な支出が頭をよぎり、気を失いかける家族の前に、「J-FLECに相談だ♪」とキャッチ―なフレーズを歌いながら、J-FLEC認定アドバイザーに扮した鈴木愛理さんがはじける笑顔で登場。鈴木さんの明るさと歌声に救われた家族は、早速J-FLECの無料相談サービス「はじめてのマネープラン」を活用。専門家のアドバイスに「なるほど！」と納得し、お金の不安が解消した様子をコミカルに描いています。

■WEB動画（全3話）ストーリー

TVCMと同時公開するWEB動画は、「知っているようで、実はよく知らない」お金のあるあるをテーマにしたショートストーリー3本です。日常にあるそれぞれのお金の悩みや疑問を“お金のなんでも相談所”J-FLECに相談しています。

第一話「大人とは。」

保険のパンフレットを前に、「元本保証」「終身保険」などの言葉に戸惑う夫婦。 結局「私たち、何にもわからないね」と気づいたところに、娘から「大人なのにね！」と純粋で鋭い一言が。子どもの何気ない一言に何とも言えない表情になってしまうあるあるを描いています。

第二話「誰も知らない。」

自宅のリビングで「マイホームか賃貸か」の議論に。それぞれがどこかで聞いたもっともらしい意見を口にしますが、誰も理由を知らず、本質は誰も理解していない様子。ついには「私たち、見出ししか知らないのよ！」と大笑いをしてしまいます。日常のあるあるな会話を描く、ユーモラスな動画になっています。

第三話「非有識者会議」

公園で子どもを見守るパパ友2人が「貯金か投資か」で論争。 お互いに「知り合いの有識者」からの受け売りの知識でマウントを取り合いますが、議論は平行線のまま。 その様子を見ていた我が子たちに「あれ、お前らの父ちゃん？」「…ちがう」とまで言われてしまう始末。 “非有識者”による会議の顛末を描いたコミカルなストーリーです。

■CM 概要

〇タイトル ：「J-FLECに相談だ」篇（15秒）

URL：https://youtu.be/zgGNy-ohG0U?si=on6jodck82TB8EcI(https://youtu.be/zgGNy-ohG0U?si=on6jodck82TB8EcI)

〇出演者 ：鈴木愛理

〇放映開始日：2025年8月25日（月）

○放映地域 ：全国

○WEB動画 ：同日よりYouTubeにて3本公開

・第一話「大人とは。」（30秒） URL： https://youtu.be/fqRUe8ZnbaM

・第二話「誰も知らない。」（30秒） URL： https://youtu.be/n_qfkukpeM8

・第三話「非有識者会議」（30秒） URL： https://youtu.be/DQ02VUJpu70

■出演者プロフィール

鈴木 愛理（すずき あいり）

1994年4月12日生まれ、千葉県出身。 歌手、俳優、モデル。

2005年アイドルグループ「℃-ute(キュート)」結成。

2007年PopRockユニット「Buono!（ボーノ）結成。

圧倒的なパフォーマンス力で国内外問わず人気を博す。2018年よりソロヴォーカリストとして活動開始。

現在では歌手活動以外にモデル業、俳優業、MC業などの多岐にわたって活動の幅を広げる。

■金融経済教育推進機構（J-FLEC）について

金融経済教育推進機構（J-FLEC）は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、2024年4月に設立された金融庁所管の認可法人です。

設立にあたっては、金融広報中央委員会（事務局：日本銀行）、全国銀行協会、日本証券業協会が発起人となり、幅広い年齢層に向け、かつ、国民各々のニーズに応えた金融経済教育の機会を官民一体で全国的に拡充していくことを目的としています。

■J-FLECの無料相談「はじめてのマネープラン」について

J-FLECでは、J-FLEC認定アドバイザーにお金の無料相談ができる「はじめてのマネープラン」というサービスを2024年8月から実施しています。 家計管理やライフプラン、資産形成の基本など、お金に関するお悩みについて、専門家が一人ひとりの状況に合わせたアドバイスを行います。どなたでもお気軽にご相談ください。

▼「はじめてのマネープラン」お申し込みサイト

https://www.j-flec.go.jp/feature/consult/