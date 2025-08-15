先行カット2点追加公開！　グラビアレジェンド・磯山さやかプレミアム5大付録付き「デビュー25周年写真集 豪華版」を12月5日に発売決定！

株式会社講談社

バラエティ番組等で活躍を続け、女優としても存在感を発揮する磯山さやか（41）。

10月22日（水）発売のデビュー25周年写真集に続き、12月5日（金）には5つの付録がついた豪華版を講談社より発売いたします。

グラビアヒストリーPHOTO BOOK、アクリルフィギュアスタンド

プレミア感満載の付録が同梱されたファン垂涎の永久保存版

オーストラリア・ケアンズを舞台に、笑顔はじけるキュートなビキニ姿、オトナの魅力あふれる艶やかなランジェリー姿、そして写真集ならではの大胆ショットを披露し、いくつになっても変わらない愛らしさ、そしていつまでも色褪せることのない、今現在の美しさを写真に収めた「磯山さやかデビュー25周年写真集」。

10月22日（水）に発売される、この最新写真集の豪華版が12月5日（金）にリリースされることになりました。

写真集本体に加えて、バラエティに富んだプレミア付録が同梱されています。デビュー25周年だからこそ実現した、まさにファン垂涎のアイテムになります。

【豪華版プレミアム５大付録】

●アクリルフィギュアスタンド

●グラビアヒストリーPHOTO BOOK

●磯山さやかとロケ地オーストアリア・ケアンズを巡る

「オーディオコメンタリー」

●25周年写真集豪華版ver.カバー

●サイン入りフォトカード

なお、公式Ｘ（＠isoyama25th(https://x.com/isoyama25th)）で写真集の最新情報や、ロケ中の写真＆動画を配信中！

【プロフィール】

磯山さやか(いそやま・さやか)。

1983 年10 月23 日生まれ。茨城県出身。

2000年にデビュー。グラビアで人気に火が付き、バラエティやラジオで活躍するいっぽう、プロ野球などスポーツ番組のMCも務めるなど、マルチに才能を発揮。女優としても存在感を示し、今年4月クールのテレビ東京系ドラマプレミア23『夫よ、死んでくれないか』ではモラハラ夫に復讐する専業主婦を熱演し、話題を呼んだ。

【書籍概要】

■タイトル：磯山さやかデビュー25周年写真集 豪華版（仮）

■発行：講談社

■発売日：2025年12月5日（金）

■価格：3300円（税込）

■ISBN13：978-4-06-541572-6

