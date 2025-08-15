先行カット2点追加公開！ グラビアレジェンド・磯山さやかプレミアム5大付録付き「デビュー25周年写真集 豪華版」を12月5日に発売決定！
バラエティ番組等で活躍を続け、女優としても存在感を発揮する磯山さやか（41）。
10月22日（水）発売のデビュー25周年写真集に続き、12月5日（金）には5つの付録がついた豪華版を講談社より発売いたします。
グラビアヒストリーPHOTO BOOK、アクリルフィギュアスタンド
プレミア感満載の付録が同梱されたファン垂涎の永久保存版
オーストラリア・ケアンズを舞台に、笑顔はじけるキュートなビキニ姿、オトナの魅力あふれる艶やかなランジェリー姿、そして写真集ならではの大胆ショットを披露し、いくつになっても変わらない愛らしさ、そしていつまでも色褪せることのない、今現在の美しさを写真に収めた「磯山さやかデビュー25周年写真集」。
10月22日（水）に発売される、この最新写真集の豪華版が12月5日（金）にリリースされることになりました。
写真集本体に加えて、バラエティに富んだプレミア付録が同梱されています。デビュー25周年だからこそ実現した、まさにファン垂涎のアイテムになります。
【豪華版プレミアム５大付録】
●アクリルフィギュアスタンド
●グラビアヒストリーPHOTO BOOK
●磯山さやかとロケ地オーストアリア・ケアンズを巡る
「オーディオコメンタリー」
●25周年写真集豪華版ver.カバー
●サイン入りフォトカード
なお、公式Ｘ（＠isoyama25th(https://x.com/isoyama25th)）で写真集の最新情報や、ロケ中の写真＆動画を配信中！
【プロフィール】
磯山さやか(いそやま・さやか)。
1983 年10 月23 日生まれ。茨城県出身。
2000年にデビュー。グラビアで人気に火が付き、バラエティやラジオで活躍するいっぽう、プロ野球などスポーツ番組のMCも務めるなど、マルチに才能を発揮。女優としても存在感を示し、今年4月クールのテレビ東京系ドラマプレミア23『夫よ、死んでくれないか』ではモラハラ夫に復讐する専業主婦を熱演し、話題を呼んだ。
【書籍概要】
■タイトル：磯山さやかデビュー25周年写真集 豪華版（仮）
■発行：講談社
■発売日：2025年12月5日（金）
■価格：3300円（税込）
■ISBN13：978-4-06-541572-6
