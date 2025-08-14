8月22日公開「映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち」累計チャンネル登録者数2億8,000万人超えの “ピンキッツ、ベイビーシャーク”コラボ決定!

SNS を中心に話題となった配信アニメ『おでかけ子ザメ』待望の映画化である『映画


おでかけ子ザメ とかいのおともだち』が 8 月 22 日（金）に公開いたします。



この度全国公開を記念して、世界的人気を誇る、 累計チャンネル登録者数2億8,000万人の “ピンキッツ、ベイビーシャーク”とのコラボが決定!




「都会スタンプラリー」をテーマにしたコラボムービーを公開致しました。ムービーで流れる音楽は、このために制作したオリジナルの歌詞。ベイビーシャークたちと子ザメちゃんたちの冒険をお楽しみください！


コラボムービーURL：https://www.youtube.com/watch?v=RbaursVkK04








またそれぞれのスタジオが描き下ろしたコラボビジュアル2種をお届け。ピンクフォンカンパニーが描き下ろした、ムービーのコンセプトと合わせたビジュアルや、ENGI が描き下ろした、子ザメちゃんの映画に出てくるパンケーキをみんなで囲む姿も。





また、ポップアップショップも予展開定！今後の展開も合わせてお楽しみに！




「映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち」作品概要


■ストーリー


八⿂町の駅前にやってきた子ザメちゃんは、ベンチで悲しそうにうつむく女の子・そらに出会う。


都会の高校に転校することになったと話すそらは、ひとりぼっちになってしまうかもしれないと落ち込んでいた。


楽しい都会の様子が載っている雑誌を見ながら、きっと都会でも新しいお友達ができると元気づける子ザメちゃん。


そらと別れ、歩き出した子ザメちゃんの目に、キラキラした都会のポスターが飛び込んでくる。


そのとき子ザメちゃんの上をサメの形をした雲が通り過ぎていく。


そしてその雲に誘われるように、子ザメちゃんは都会へ向かう電車に乗り込むのだった。


輝くネオン、人々が行き交うスクランブル交差点、


たくさん人たちが揺られる満員電車。



“とかい“を舞台に子ザメちゃんの小さな大冒険が始まる！



■映画タイトル：『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』　


■公開日：2025年8月22日（金）


■公式SNS：


サイト：https://odekake-kozame.com/


X：https://x.com/kozame_info


YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=nkxZdTpNxu4



■CAST


子ザメちゃん：花澤香菜


あんこうちゃん：潘めぐみ


うさめちゃん：久野美咲


モヒカンあにき：梅原裕一郎


はると：花江夏樹


サラリーマンのお兄さん：宮田俊哉


バーテンダーさん：高野洸


ホストさん：杢代和人


そら：石見舞菜香　


みほ：来栖りん


しゃしんのお姉さん：降幡愛


まなぶ：小市眞琴


モデルのお姉さん：菊池紗矢香


おじいさん：楠見尚己


女将さん：植田佳奈


ドーベルさん：鈴木崚汰



■STAFF


原作：ペンギンボックス（『おでかけ子ザメ』／KADOKAWA「キトラ」刊）


監督：熊野千尋　コンテ・演出：熊野千尋　脚本：長嶋宏明　キャラクターデザイン：竹内あゆみ


色彩設計：西詠仔　美術監督：北島雅代　撮影監督：佐々木明美


音響監督：小泉紀介　　編集：小口理菜


音響効果：武藤晶子　音響制作：dugout　音楽：藤澤慶昌


主題歌：「where you come from」　ロザリーナ（Sony Music Labels）


アニメーション制作：ENGI　製作：KADOKAWA 　配給：角川ANIMATION　



(C)ペンギンボックス・KADOKAWA／おでかけ子ザメ



ベイビーシャークについて
ベイビーシャークは、2015年11月にピンキッツのYouTubeチャンネルで公開されるや否や、瞬く間に世界的なブームを巻き起こしました。音楽・キャラクター・ストーリー・ダンスを融合させた本作は、Billboard Hot 100に20週連続でチャートインし、その名を世界に轟かせます。ミュージックビデオ「Baby Shark Dance」は、YouTube史上初となる再生回数100億回を突破し、現在も累計160億回以上という記録を更新し続ける、同プラットフォーム史上最多視聴動画の座を堅持しています。
この圧倒的な成功を礎に、ベイビーシャークは音楽の枠を超えて、映画、テレビシリーズ、ミュージカル、さらには多彩なマーチャンダイズへと展開し、世界的ファミリーエンターテインメントブランドとして確固たる地位を築き上げました。



ピンクフォンカンパニーについて
ピンクフォンカンパニーは、世界中にコンテンツとエンターテインメント体験を届けるグローバルエンターテインメント企業です。 「数々の受賞歴を有するブランドやIPを軸に、オリジナルアニメシリーズ、ワールドライブツアー、インタラクティブゲームなど、多様なジャンル・フォーマットのコンテンツを制作・配信しています。