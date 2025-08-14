8月22日公開「映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち」累計チャンネル登録者数2億8,000万人超えの “ピンキッツ、ベイビーシャーク”コラボ決定!

株式会社KADOKAWA

SNS を中心に話題となった配信アニメ『おでかけ子ザメ』待望の映画化である『映画

おでかけ子ザメ とかいのおともだち』が 8 月 22 日（金）に公開いたします。

この度全国公開を記念して、世界的人気を誇る、 累計チャンネル登録者数2億8,000万人の “ピンキッツ、ベイビーシャーク”とのコラボが決定!

「都会スタンプラリー」をテーマにしたコラボムービーを公開致しました。ムービーで流れる音楽は、このために制作したオリジナルの歌詞。ベイビーシャークたちと子ザメちゃんたちの冒険をお楽しみください！

コラボムービーURL：https://www.youtube.com/watch?v=RbaursVkK04

またそれぞれのスタジオが描き下ろしたコラボビジュアル2種をお届け。ピンクフォンカンパニーが描き下ろした、ムービーのコンセプトと合わせたビジュアルや、ENGI が描き下ろした、子ザメちゃんの映画に出てくるパンケーキをみんなで囲む姿も。

また、ポップアップショップも予展開定！今後の展開も合わせてお楽しみに！

「映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち」作品概要

■ストーリー

八⿂町の駅前にやってきた子ザメちゃんは、ベンチで悲しそうにうつむく女の子・そらに出会う。

都会の高校に転校することになったと話すそらは、ひとりぼっちになってしまうかもしれないと落ち込んでいた。

楽しい都会の様子が載っている雑誌を見ながら、きっと都会でも新しいお友達ができると元気づける子ザメちゃん。

そらと別れ、歩き出した子ザメちゃんの目に、キラキラした都会のポスターが飛び込んでくる。

そのとき子ザメちゃんの上をサメの形をした雲が通り過ぎていく。

そしてその雲に誘われるように、子ザメちゃんは都会へ向かう電車に乗り込むのだった。

輝くネオン、人々が行き交うスクランブル交差点、

たくさん人たちが揺られる満員電車。

“とかい“を舞台に子ザメちゃんの小さな大冒険が始まる！

■映画タイトル：『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』

■公開日：2025年8月22日（金）

■公式SNS：

サイト：https://odekake-kozame.com/

X：https://x.com/kozame_info

YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=nkxZdTpNxu4

■CAST

子ザメちゃん：花澤香菜

あんこうちゃん：潘めぐみ

うさめちゃん：久野美咲

モヒカンあにき：梅原裕一郎

はると：花江夏樹

サラリーマンのお兄さん：宮田俊哉

バーテンダーさん：高野洸

ホストさん：杢代和人

そら：石見舞菜香

みほ：来栖りん

しゃしんのお姉さん：降幡愛

まなぶ：小市眞琴

モデルのお姉さん：菊池紗矢香

おじいさん：楠見尚己

女将さん：植田佳奈

ドーベルさん：鈴木崚汰

■STAFF

原作：ペンギンボックス（『おでかけ子ザメ』／KADOKAWA「キトラ」刊）

監督：熊野千尋 コンテ・演出：熊野千尋 脚本：長嶋宏明 キャラクターデザイン：竹内あゆみ

色彩設計：西詠仔 美術監督：北島雅代 撮影監督：佐々木明美

音響監督：小泉紀介 編集：小口理菜

音響効果：武藤晶子 音響制作：dugout 音楽：藤澤慶昌

主題歌：「where you come from」 ロザリーナ（Sony Music Labels）

アニメーション制作：ENGI 製作：KADOKAWA 配給：角川ANIMATION

(C)ペンギンボックス・KADOKAWA／おでかけ子ザメ

ベイビーシャークについて

ベイビーシャークは、2015年11月にピンキッツのYouTubeチャンネルで公開されるや否や、瞬く間に世界的なブームを巻き起こしました。音楽・キャラクター・ストーリー・ダンスを融合させた本作は、Billboard Hot 100に20週連続でチャートインし、その名を世界に轟かせます。ミュージックビデオ「Baby Shark Dance」は、YouTube史上初となる再生回数100億回を突破し、現在も累計160億回以上という記録を更新し続ける、同プラットフォーム史上最多視聴動画の座を堅持しています。

この圧倒的な成功を礎に、ベイビーシャークは音楽の枠を超えて、映画、テレビシリーズ、ミュージカル、さらには多彩なマーチャンダイズへと展開し、世界的ファミリーエンターテインメントブランドとして確固たる地位を築き上げました。

ピンクフォンカンパニーについて

ピンクフォンカンパニーは、世界中にコンテンツとエンターテインメント体験を届けるグローバルエンターテインメント企業です。 「数々の受賞歴を有するブランドやIPを軸に、オリジナルアニメシリーズ、ワールドライブツアー、インタラクティブゲームなど、多様なジャンル・フォーマットのコンテンツを制作・配信しています。