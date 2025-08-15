AsiaNet 200975 （0168）

【天津（中国）2025年8月15日新華社＝共同通信JBN】中国北部の天津市にある天津経済技術開発区（Tianjin Economic-Technological Development Area 、TEDA）では、民間企業が地域経済の礎となっています。2024年末までに、約5万社の民間企業がこの地に拠点を構え、同開発区の企業総数の91%以上を占めました。このうち指定規模以上の企業は2014社で、TEDAの大規模企業の74.7%を占め、経済成長を牽引する中核的な原動力として出現しました。

TEDAの民間部門は、2024年天津浜海新区の優良民営企業トップ100のランキングで目覚ましい活躍を見せ、主要分野で地元企業44社がランクインしました。営業利益トップ100に11社、法定納付トップ100に19社、優れた技術革新で25社が評価されました。これらの結果は、民間経済が多分野にわたって堅調であることを裏付けます。

産業チェーンの統合から市場活力の促進まで、民間企業はTEDAの発展の構造に深く関わっています。これらは同開発区の持続的な経済成長を促進するだけでなく、雇用創出と産業連携の重要な拠点としての役割も果たし「繁栄する民間部門は繁栄する地域の基盤である」という原則を体現します。

ソース： Tianjin Economic-Technological Development Area ( TEDA )