閉店まで残り50日！大人気チョコクロワッサンに新作2種が登場 ～予約限定の「スマッシュクロワッサン」も販売中～
有限会社フォー・フィールズ（所在地：群馬県高崎市、代表：秋山克久）が運営する「100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake 群馬高崎店」では、オープンから50日を経過し、いよいよ閉店まで残り50日となりました。これを記念し、新商品2種と予約限定商品2種を販売開始いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327137&id=bodyimage1】
TonyBakeは北海道札幌に本店を構え、「チョコが売っていないチョコ専門店」をコンセプトに全国展開しているチョコレートブランド。その中でも「100日だけのチョコクロワッサン」は、全国で行列を生み出す期間限定の人気店で、オープンからこれまでに1年間で累計25万個以上を販売しています。
群馬高崎店でも連日多くのお客様にご来店いただき、全国でもオープン後15分で完売する日もあるほどの人気です。今回登場する新商品と予約限定商品は、これまでの定番商品に加えて、より幅広い味わいを楽しんでいただけるラインナップとなっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327137&id=bodyimage2】
■新商品（各500円）
・ストロベリー
甘酸っぱいいちごチョコレートでコーティング。お子様から大人まで楽しめる華やかな一品。
・キャラメル
ほろ苦いキャラメルチョコとサクサクのクロワッサンが相性抜群。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327137&id=bodyimage3】
■予約限定 スマッシュクロワッサン（各650円）
韓国で人気の「クルンジ」をTonyBake流にアレンジ。サクサク＆もっちりの新食感クロワッサンを、チョコレートで贅沢にコーティング。凝縮された風味と唯一無二の口当たりをお楽しみください。
・スマッシュクロワッサン マーブル
・スマッシュクロワッサン 抹茶
■定番商品（各500円）
・スウィート・・・甘さ控えめの大人向けチョコ
・マーブル・・・スウィート＆ホワイトチョコのダブル
・抹茶・・・ほろ苦抹茶チョコとビスケット食感
・ホワイト・・・ホワイトチョコとドライ苺の甘酸っぱい組み合わせ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327137&id=bodyimage4】
「Tony Bake」でしか味わえない特別なクロワッサンを堪能できるのは、あと50日間だけです。ぜひこの機会にお試しください。
■販売店舗概要
店舗名 ：Tony Bake 群馬高崎店
住所 ：群馬県高崎市下小鳥町61-5
営業期間：100日間限定（営業時間：11時～17時 ※完売次第終了）
Instagram：https://www.instagram.com/tonybake_chocolate_gnmtakasaki/
■会社概要
商号 ：有限会社フォーフィールズ
代表者 ：代表取締役 秋山克久
所在地 ：〒370-0075 群馬県高崎市筑縄町50-5
設立 ：2004年9月
事業内容：写真スタジオ、衣裳レンタル、婚礼、飲食店、エステ事業
《お問い合わせ先》
担当者 ：岡田綾子
電話番号：027-384-4110
メールアドレス：info@yakumoya.shop
配信元企業：有限会社フォー・フィールズ
