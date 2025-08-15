出前館、商品代金の最大20%が還元される「レビュー投稿キャンペーン」を8/15よりスタート

～ 注文するほど還元率アップ！レビューにぴったりな特集&キャペーンもご紹介！～

株式会社出前館は、運営する日本最大級のデリバリーサービス「出前館」において、期間中の注文金額に応じて商品代金の最大20%が還元される「レビュー投稿キャンペーン」を、2025年8月15日（金）～8月24日（日）まで実施いたします。



















年間7,000万件以上のオーダーをお届けする出前館において、ユーザーのみなさまが商品を選ぶ時にレビューは欠かせない要素の1つとなっており、2024年には160万件以上のレビューが投稿されました。レビューは、他のユーザーの注文時にお店や商品を選ぶ参考になるだけでなく、当社や加盟店がデリバリーを通じてユーザーの声を知る貴重な機会となっています。このたび、期間中にエントリーいただき、3回以上注文、レビューを3回以上投稿していただくと、商品代金の最大20％分のクーポンがもらえる「レビュー投稿キャンペーン」を実施いたします。注文するほど還元率もアップ。「美味しかった」「適量でお腹いっぱいになった」など、レビューを投稿して、みなさんの声をお聞かせください。期間中、暑い夏や大人数で集まるタイミングにぴったりな料理を紹介している「シェアご飯特集」「冷たいしあわせ、ひんやり特集」がおすすめ。また、8月22日（金）～24日（日）には、出前館でも大人気のピザ半額祭を実施いたします！ぜひ、レビュー投稿にもご活用ください。（レビュー投稿キャンペーンは、特集ページ以外の商品も対象です。）「シェアご飯特集」（掲載期間：2025.8.9-8.17）： https://demae-can.com/link/cam/pickshare 「冷たいしあわせ、ひんやりメニュー特集」（掲載期間：2025.8.18-8.31）：https://demae-can.com/link/cam/pickhinyari「ピザ半額祭」（開催期間：2025.8.22 -8.24）：https://demae-can.com/link/cam/pizza50off250822出前館は、今後もさまざまな施策を通じて、ユーザーや加盟店のみなさまが使いやすいサービスを目指してまいります。◼️ レビュー投稿キャンペーン 詳細



























・期間：2025年8月15日（金）～2025年8月24日（日）・条件：キャンペーンにエントリーいただき、期間中に3回以上注文、3件以上レビュー投稿（※注文1回につきレビュー1件とカウント）していただいた方に、クーポン値引き後の商品代金の合計金額に応じた還元クーポンをプレゼントいたします。・還元率：クーポン値引き後の商品代金5,000円以上…5％還元クーポン値引き後の商品代金10,000円以上…10％還元クーポン値引き後の商品代金25,000円以上…20％還元その他詳細条件はキャンペーンページをご確認ください。https://demae-can.com/link/cam/reviewcoupon2508【キャンペーンについて】・キャンペーンは予告なく変更・中止となる場合がございます。詳細は各キャンペーンページをご確認ください。・同時期に行われている他のキャンペーンとの併用ができない場合がございます。・記載の内容はニュースリリース公開日時点での情報となります。【株式会社出前館 概要】所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿代表者：代表取締役社長 矢野 哲コーポレートサイト：https://corporate.demae-can.co.jp/サービスサイト：https://demae-can.com/※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。本件に関するお問合わせ先【本件に関する問い合わせ】株式会社出前館 広報佐藤（080-3382-8446）mail：pr@demae-can.co.jp