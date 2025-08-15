こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Valuence INFINITIESのデジタルカードが新登場！
～アプリ「FANOSY」で、推しのカードをコレクションしよう～
バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：嵜本 晋輔）が運営するプロダンスチーム「Valuence INFINITIES（バリュエンス インフィニティーズ）」は、株式会社なんでもドラフト（本社：東京都渋谷区、代表取締役：森井 啓允）が展開するデジタルカードコレクトアプリ「FANOSY（ファノシー）」を通じて、2025年8月15日（金）より新たな応援体験の提供を開始いたします。
推しをもっと身近に、もっと楽しく。新たな応援体験を提供
「FANOSY」は、「もっと応援する、もっと楽しむ、もっとファンになる」をコンセプトに、FAN（ファン）とOSY（推し）をつなぐ新感覚のプラットフォームアプリです。さまざまなミッションのクリアやデジタルカードのコレクションを通じて、ゲーム感覚で“推し活”を楽しみながら、好きなチームや選手を応援する気持ちを可視化できるデジタルコレクション体験を提供しています。
新登場！Valuence INFINITIESのデジタルカード
このたび、新たにValuence INFINITIESの選手のデジタルカードが登場。1パック5枚入りで販売され、マイページ上でカードを集めたり並べたりする、コレクション体験をお楽しみいただけます。また、デジタルカードの無料配布やプレゼント企画、集めたカードの枚数や種類に応じて、限定グッズやクーポンがもらえるキャンペーンの実施なども随時開催予定です。
さらに、アプリ内で集めたカードの中から好きなデザインを選び、リアルカードとして注文することも可能です。推しの“お気に入りの1枚”を実物として持つことができる、新たな楽しみ方を提供します。
記念すべき第1弾は、「CHAMPIONSHIP EDITION」として登場。24-25 SEASON CHAMPIONSHIPのTRIAL MATCH・SEMI FINAL MATCHで熱戦を繰り広げたメンバーのオリジナルカードがラインアップされます。レア度は5段階で、カードは全41類。どのカードが出てくるかは開封してからのお楽しみとなっております。ぜひ全種類コンプリートを目指してください。
※第1弾のアプリ公開は、14時頃を予定しております。
FANOSYの楽しみ方（機能一覧）
・カードをコレクション
購入するほか、無料配布やプレゼント企画などを通じて、気軽にカードを集めることができます。
・ミッションに挑戦
特定のミッションをクリアすることで、限定カード、グッズ、クーポンがもらえるチャンスも。
・推しのカードをホーム画面に設定
お気に入りのカードをホームに設定すれば、アプリ起動時にすぐに見ることができます。
・リアルカードとして注文可能
カードコレクションからリアル化したいカードを選択して注文することで、手元に残すことができます。
今後もValuence INFINITIESは、ファンの皆さまとの“つながり”を一層深めるべく、新たな体験価値の創出に努めてまいります。そして、皆さまにより深く応援いただける環境づくりを目指してまいります。
■Valuence INFINITIES
今注目を集めるBREAKIN’（ブレイキン）と、ストリートダンスの代表格であるHIPHOP（ヒップホップ）、そして新たにHOUSE（ハウス）を加え、各ジャンルの精鋭を集める唯一無二のチーム。メンバーはそれぞれD.LEAGUE以外でも活躍の場を広げており、国内外問わずダンスの主要大会で入賞・タイトル取得の実績を持つメンバーも多数在籍している。
24-25 SEASONでは「Jack The Coolest」をスローガンに奮闘し、レギュラーシーズン4位、CHAMPIONSHIP3位で締めくくる。
チーム公式SNS：https://linktr.ee/valuence_infinities
■株式会社なんでもドラフト 概要
・設立：2019年
・代表者：代表取締役 森井 啓允
・本社所在地：東京都渋谷区恵比寿西一丁目33番6号
・事業内容：スポーツ・エンターテインメントにおける観戦・視聴体験の向上を目的としたモバイルアプリの開発および提供
・URL：https://nandora.net/
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 嵜本 晋輔
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
関連リンク
Valuence INFINITIES
https://linktr.ee/valuence_infinities
