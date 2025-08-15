浙江省、主要な水インフラストラクチャ・プロジェクトを支援するための送電線移設を完了

紹興市（中国）、2025年8月15日 /PRNewswire/ -- 8月4日の早朝、浙江省新昌県山皇堂村において、作業員が電力線の移設と地下埋設工事を完了しました。「電力線が地下に埋設されたことで、重機へのアクセスが妨げられなくなり、トンネル工事の電力供給がより安全で信頼性が高くなりました」と、ダム建設現場のプロジェクト・マネージャーは述べています。



Image Above: State Grid Zhejiang Electric Power crews relocate power lines



境嶺水庫は、浙江省の14次五カ年計画期間中の国家重点水利プロジェクトにおいて、貯水容量で最大かつ単一投資額最大のプロジェクトです。洪水対策と水供給の両方を目的として設計されたこの貯水池は、完成後、下流の洪水対策強化、河川流域の安全対策の既存のギャップの解消、220万人の生命と財産の保護、都市部と農村部の400万人の水資源確保に貢献する予定です。

この重要な公共プロジェクトの信頼性の高いサービス確保のため、State Grid Zhejiang Electric Power Co., Ltd.は専用支援計画を実施し、貯水池のプロジェクト本部と協力して施工スケジュールを最適化するとともに、早期かつ広範に現地の村落やコミュニティと協議し、理解と支援を得てきました。山皇堂補助トンネル（山皇堂支洞）の建設中、夏の最高気温が電力需要のピークと重なりました。近隣住民へのサービス影響を最小限に抑えるため、State Grid Zhejiang Xinchang County Power Supply Companyは、作業員がほぼ停電を感じさせないまま新しい線路に切り替えることができる並列送電網接続方式を採用しました。過酷な正午の暑さを避け、さらにサービスの中断を最小限に抑えるため、作業員は午前4時から作業を開始しました。

移設工事では、高圧線と低圧線の両方を地下埋設線に切り替え、新たに2基の鋼管塔と3本のコンクリート柱を追加しました。これらの改修は、建設時の電力需要を満たすだけでなく、将来の大規模な設備輸送のためのアクセス改善にも寄与しました。

（日本語リリース：クライアント提供）

