CCTV+：徳清がグローバルな旅行の注目を浴びる

北京、2025年8月15日 /PRNewswire/ -- 2025年8月8日から10日まで、「中国を深く知るシリーズ：浙江省ツアー（China Up Close Series: Zhejiang Tour）」と題したイベントが実施され、韓国、スペイン、ブルガリア、アイスランドから約70人の記者と編集者が浙江省の徳清県を訪れました。CGTN（China Global Television Network）と共に、記者と編集者はレンズとノートを地域に向け、その風景、歴史、文化の鼓動を海外の視聴者に伝えるため取材を行いました。

徳清県の代表的な観光スポットの1つとなったNaked Castle Resort（裸心堡度仮村）は、エコ・ツーリズムとレジャー・レクリエーションを融合させた施設です。森に囲まれた丘陵地に位置する同リゾートは、訪問者に同県ののんびりとした山間のペースと、自然環境が持続可能な開発を支援する方法を垣間見せる機会を提供しました。





浙江省を拠点とするVersatile Mediaが運営するAIバーチャル・フィルム・スタジオでは、プロモーション映画を上映し、バーチャル・プロダクション技術を紹介しました。中心となるのは、スタジオの「スーパー・スクリーン・システム」で、50メートル（164フィート）にわたる270度の曲面LEDウォールです。映画のような風景が展開される中、数人がシーンに自ら入り込み、一時的に大予算の制作の一部となりました。





プログラムはまた、洞窟内に建設されたカフェのMeet the Earth's Coreや、OSM真珠博物館、下珠湖国家湿地公園、新市古鎮、莫山旅館への訪問も含まれていました。各訪問地は、伝統と現代的な創造性を両立させる同県の姿をさらに浮き彫りにしました。

